11 listopada. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie

Prezydent podkreślił, że 11 listopada "to w każdym roku wyjątkowa data". - Od tamtego pamiętnego 1918 roku, kiedy przyjmujemy, że Polska odzyskała niepodległość przez przekazanie zwierzchnictwa nad wojskiem brygadierowi wtedy jeszcze, Józefowi Piłsudskiemu, późniejszemu Marszałkowi Rzeczypospolitej, to święto było ważne i było obchodzone zawsze, nawet wtedy, gdy nie wolno było go obchodzić przez wiele lat - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że dziś jest ono oficjalnie w kalendarzu "jednym z najważniejszych, symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i ładunku historycznej pamięci".

- Śmiało można powiedzieć, że tamci zwycięzcy, którzy nie tylko odzyskali dla nas wszystkich Rzeczpospolitą, ale którzy także potrafili ją w trudnych momentach obronić, do dziś są wzorcem dla wszystkich polskich żołnierzy, dla polskich funkcjonariuszy i nie waham się powiedzieć - dla wszystkich Polaków - podkreślił.

Andrzej Duda: Dziękuję za dotychczasową służbę

Podczas uroczystości prezydent Duda podkreślał, że to wielki zaszczyt móc zostać uhonorowanym wysokim odznaczeniem państwowym w ten szczególny dzień, jakim jest Święto Niepodległości.

- Z całego serca dziękuję panom generałom za dotychczasową służbę, która umożliwiła te nominacje, która umożliwiła wprowadzenie panów generałów w korpus generalicji Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział prezydent.

- Dziękuję za wykorzystanie swoich niezwykłych talentów organizacyjnych, umiejętności, które panowie posiadacie jako umiejętności osobiste, indywidualne, ale wykorzystane tak, jak w najlepszych wzorcach, jak w przypowieści ewangelicznej o talentach - zaznaczył. - Nie zakopane, tylko wykorzystane do tego, by je pomnożyć, by powiększyć dobro Rzeczypospolitej, by poprawić jakość funkcjonowania polskich sił zbrojnych i organizację Polskiej Straży Granicznej - dodał.

- Jesteście panowie generałowie mężczyznami jeszcze cały czas w sile wieku, z absolutnie długą jeszcze perspektywą służby. Wierzę w to, że do tych gwiazdek, które dzisiaj otrzymaliście dojdą kolejne, za wierną, oddaną i zaangażowaną służbę, za zasługi dla Rzeczypospolitej - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że wręczone odznaczenia, to podziękowanie ze strony Rzeczypospolitej za to, co odznaczeni dokonali dotychczas.

Awanse pięciu oficerów

W tym roku Andrzej Duda postanowił awansować pięciu oficerów wojska, w tym dowódcę WOT, oraz czterech oficerów Straży Granicznej.

Na stopień generała broni został mianowany dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Na pierwszy generalski stopień - generała brygady Wojska Polskiego - mianowani zostali czterej pułkownicy: Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie Roman Łytkowski, Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie płk pil. Grzegorz Ślusarz; zastępca dowódcy dywizji-szef sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej płk Wojciech Ziółkowski oraz dowódca Garnizonu Warszawa płk Tomasz Dominikowski.

Na stopień generała brygady Straży Granicznej zostali mianowani: komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek, komendant Karpackiego Oddziału SG płk SG Stanisław Laciuga, komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Andrzej Popko i komendant Podlaskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Jakubaszek.

Ponadto postanowieniem prezydenta RP - za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej odznaczeni zostali: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - gen. dywizji Andrzej Marek Laudowicz; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - gen. broni Tomasz Krzysztof Piotrowski.