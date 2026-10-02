Obiektywizm, rzetelność i błyskawiczne relacje z Polski i ze świata. Interia, dzięki ogromnemu zaufaniu internautów, osiągnęła we wrześniu 10. zwycięstwo z rzędu wśród portali horyzontalnych. Wygenerowała także w tym okresie (grudzień 2025 - wrzesień 2026) najwyższy średniomiesięczny zasięg - 14 mln RU.

Interia wyprzedziła m.in. Onet (13,7 mln RU) i Wirtualną Polskę (13,4 mln RU).

Interia zajmuje 1. miejsce wśród portali horyzontalnych z wynikiem 14 mln RU INTERIA.PL

Mediapanel. Grupa Polsat-Interia bezkonkurencyjna

Dominację zasięgową w internecie potwierdziła także Grupa Polsat-Interia. Wydawca m.in. portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl, otwiera się w nowym oknie i Polsatsport.pl, otwiera się w nowym oknie od lutego 2025 roku nieprzerwanie (20. miesiąc z rzędu) kontynuuje zwycięską passę. Osiągnął w tym okresie także najwyższy średniomiesięczny zasięg - 20,3 mln RU.

Przewaga Grupy Polsat-Interia nad Grupą RAS Polska i Grupą Wirtualna Polska wynosi kolejno 0,6 mln RU i 1,3 mln RU.

Grupa Polsat-Interia niezmiennie liderem polskiego rynku internetowego, utrzymując pozycję największego wydawcy internetowego w Polsce INTERIA.PL

Liderzy wśród serwisów tematycznych

Serwisy Interii i Polsatu umocniły także we wrześniu swoją pozycję w topowych kategoriach tematycznych:

Pomponik.pl (4,8 mln RU) wygrał w kategorii "Plotki, życie gwiazd",

Interia Pogoda (6,1 mln RU) liderem wśród "Serwisów pogodowych",

Deccoria.pl (2 mln RU) prowadzi w rankingu "Wyposażenie wnętrz i ogród",

Zielona Interia (2,4 mln RU) największym serwisem o ekologii w Polsce.

Grupa Polsat-Interia to także nr 1 wśród wydawców w kategoriach "Serwisy pogodowe" (7,8 mln RU) oraz "Nauka i technologia" (4,3 mln RU).

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Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.



