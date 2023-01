Oprócz Rafała Bochenka w konferencji PiS uczestniczyli także Tomasz Poręba oraz Jacek Saryusz-Wolski.

To europosłowie z ramienia PiS zaprezentowali 10 pytań do szefa PO, byłego premiera rządu PO-PSL w latach 2007-2014 Donalda Tuska.

10 pytań do Donalda Tuska

Dlaczego zrezygnował Pan z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008-2009?

Dlaczego w roku 2010 kierowany przez Pana rząd PO-PSL umorzył 1 mld 200 mln złotych rosyjskiej spółce Gazprom?

Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 2037 roku całkowicie uzależniając Polskę od rosyjskiej energii?

Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL nie zablokował powstania gazociągu Nord Stream, a blokował Baltic Pipe?

Dlaczego kierowany przez Pana rząd chciał sprzedać rafinerię Możejki Rosjanom?

Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL chciał sprzedać grupę Lotos Rosjanom?

Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL nigdy nie osiągnął progu finansowania Wojska Polskiego na poziomie zapisanym w ustawie budżetowej, czyli 2 proc. PKB, w latach 2008-2013?

Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe na wschodzie?

Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL dopuścił do udostępnienia danych białoruskich opozycjonistów narażając ich na kolonię karną i konfiskatę mienia?

Dlaczego oddał Pan śledztwo smoleńskie w ręce Rosjan?

EuroposełPiS Tomasz Poręba podkreślił, że są to pytania nie tylko o przeszłość, ale o to, jak wyglądała polityka zagraniczna, energetyczna, militarna, wojskowa rządu Donalda Tuska. - Liczymy, że Donald Tusk znajdzie odwagę, nie schowa głowy w piasek i na te pytania nam odpowie - dodał.

Co ze Zjednoczoną Prawicą? Bochenek: W kluczowych sprawach się zgadzamy

Z kolei rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pytany był czy PiS pójdzie do wyborów razem z Solidarną Polską i co, jeśli SP podejmie decyzję o samodzielnym starcie. - Zawsze podkreślam, że siła Zjednoczonej Prawicy tkwi w jedności i wierzę, że cały czas będziemy razem pracowali - odpowiedział Rafał Bochenek.

- To, że czasami pojawia się dyskusja w pewnych obszarach, to zawsze oczywiście ona jest kształcąca. Wiele się też uczymy o sobie, bo wszyscy doskonale wiemy, że będąc w dwóch różnych ugrupowaniach możemy mieć różne spojrzenia na pewne sprawy. Ale najważniejsze jest to, że w tych kluczowych sprawach się zgadzamy i na przestrzeni ostatnich siedmiu lat udało nam się przeprowadzić szereg bardzo ważnych reform, dobrych rozwiązań dla naszych obywateli - stwierdził rzecznik PiS.

Proszony o komentarz do doniesień, że prawdopodobnie nie będzie wspólnej listy opozycji, Bochenek ocenił, że jeżeli chodzi o opozycję, to wszystko jest "bardzo chimeryczne". - Ponieważ raz mówią, że pójdą razem, innym razem, że nie. Jeszcze kolejnego dnia, kiedy się obudzimy, okazuje się, że się kłócą. Innego dnia się znowu godzą, spotykają na wspólnych spotkaniach - wskazał.

- Wszystko widać, jak na dłoni, jak ta nasza dzisiejsza opozycja jest rozchwiana, bez żadnego programu, bez żadnej spójnej wizji, jeżeli chodzi o to, co chcą zrobić dla naszych rodaków i zajmują się sami sobą - podkreślił rzecznik PiS