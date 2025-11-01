Układ kalendarza w 2025 r. sprzyja wypoczynkowi. Oto jak wygląda listopadowy harmonogram:

sobota 1 listopada - Wszystkich Świętych, święto ustawowo wolne od pracy,

poniedziałek 10 listopada - dzień wolny (dla administracji i części firm prywatnych),

wtorek 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

W efekcie wielu pracowników administracji publicznej i część zatrudnionych w sektorze prywatnym będzie mogła cieszyć się czterodniowym weekendem od 8 do 11 listopada.

Dlaczego 10 listopada w niektórych miejscach będzie dniem wolnym?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Przepis ten ma zagwarantować pracownikom, że jeśli święto przypada w sobotę - czyli w dzień, który dla wielu osób i tak jest wolny - pracodawca musi udzielić innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Celem jest zachowanie równowagi między wymiarem czasu pracy a liczbą dni świątecznych.

Zarówno w urzędach, jak i instytucjach, czy przedsiębiorstwach prywatnych, wiele osób otrzyma wolne w poniedziałek 10 listopada 2025 roku. I o ile w sklepach spożywczych zakupy zrobisz bez przeszkód, o tyle w urzędach możesz tego dnia nic nie załatwić. Zamknięte będą m.in. liczne instytucje administracji rządowej.

10 listopada. Urzędy i instytucje, które będą zamknięte

Na podstawie informacji opublikowanych na stronach rządowych wiadomo, że 10 listopada 2025 r. będzie dniem wolnym od pracy m.in. w:

ministerstwach i urzędach centralnych - w tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach oraz urzędach wojewódzkich,

urzędach skarbowych, izbach administracji skarbowej i urzędach wojewódzkich,

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - wszystkie placówki ZUS będą tego dnia nieczynne, a infolinia nie będzie działać,

Urzędzie Zamówień Publicznych (UZP) oraz Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) - obie instytucje będą miały dzień wolny, choć kancelaria realizująca obsługę korespondencji w tych jednostkach będzie czynna w ograniczonym zakresie (8:15-16:15).

Z dużym prawdopodobieństwem zamknięte będą również urzędy miast i gmin, szczególnie tam, gdzie decyzję o wyznaczeniu 10 listopada jako wolnego przyjęto na poziomie lokalnym. W Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie czy Poznaniu urzędy już wcześniej potwierdziły, że tego dnia nie będą przyjmować interesantów.

Sektor prywatny a wolny 10 listopada? Niekoniecznie

W przypadku sektora prywatnego zasada pozostaje ta sama - dzień wolny musi zostać udzielony w zamian za święto przypadające w sobotę, ale termin jego wykorzystania ustala pracodawca.

Nie oznacza to zatem, że 10 listopada 2025 r. automatycznie będzie wolny dla wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych. Na pewno czynne będą większe sklepy, markety, restauracje, biura.

Warto pamiętać, że w tym zakresie Kodeks pracy odnosi się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zleceniobiorcy, wykonawcy umów o dzieło oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (B2B) nie mają ustawowego prawa do dnia wolnego w takim przypadku.

W ich sytuacji ewentualne wolne zależy wyłącznie od zapisów umowy lub ustaleń z kontrahentem.

W branżach wymagających ciągłości pracy (np. energetyka, transport, medycyna, handel detaliczny) dzień wolny często przyznaje się w innym terminie, aby zachować nieprzerwane funkcjonowanie zakładu pracy.

Czy 10 listopada szkoły są zamknięte?

Wiele szkół też będzie zamkniętych 10 listopada, a przynajmniej będą pracować w ograniczonym zakresie. Może to oznaczać np. objęcie uczniów opieką świetlicową, a brak realizacji standardowych zajęć dydaktycznych.

Podobnie, w systemie dyżurów, mogą (choć nie muszą) działać przedszkola. Informacje o zmianach w organizacji pracy w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych warto sprawdzić wcześniej.

