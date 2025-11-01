10 listopada z licznymi ograniczeniami. Jak działają urzędy, sklepy i szkoły?
W listopadzie 2025 roku czeka nas wyjątkowo korzystny układ dni wolnych. W związku z tym, że Wszystkich Świętych wypada w sobotę 1 listopada, firmy prywatne i rząd - zgodnie z przepisami Kodeksu pracy - wskazały inny dzień wolny od pracy dla swoich pracowników. W wielu miejscach przypadnie on na 10 listopada. Co to oznacza w praktyce?
Układ kalendarza w 2025 r. sprzyja wypoczynkowi. Oto jak wygląda listopadowy harmonogram:
- sobota 1 listopada - Wszystkich Świętych, święto ustawowo wolne od pracy,
- poniedziałek 10 listopada - dzień wolny (dla administracji i części firm prywatnych),
W efekcie wielu pracowników administracji publicznej i część zatrudnionych w sektorze prywatnym będzie mogła cieszyć się czterodniowym weekendem od 8 do 11 listopada.
Dlaczego 10 listopada w niektórych miejscach będzie dniem wolnym?
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Przepis ten ma zagwarantować pracownikom, że jeśli święto przypada w sobotę - czyli w dzień, który dla wielu osób i tak jest wolny - pracodawca musi udzielić innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Celem jest zachowanie równowagi między wymiarem czasu pracy a liczbą dni świątecznych.
Zarówno w urzędach, jak i instytucjach, czy przedsiębiorstwach prywatnych, wiele osób otrzyma wolne w poniedziałek 10 listopada 2025 roku. I o ile w sklepach spożywczych zakupy zrobisz bez przeszkód, o tyle w urzędach możesz tego dnia nic nie załatwić. Zamknięte będą m.in. liczne instytucje administracji rządowej.
10 listopada. Urzędy i instytucje, które będą zamknięte
Na podstawie informacji opublikowanych na stronach rządowych wiadomo, że 10 listopada 2025 r. będzie dniem wolnym od pracy m.in. w:
- ministerstwach i urzędach centralnych - w tym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach oraz urzędach wojewódzkich,
- urzędach skarbowych, izbach administracji skarbowej i urzędach wojewódzkich,
- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - wszystkie placówki ZUS będą tego dnia nieczynne, a infolinia nie będzie działać,
- Urzędzie Zamówień Publicznych (UZP) oraz Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) - obie instytucje będą miały dzień wolny, choć kancelaria realizująca obsługę korespondencji w tych jednostkach będzie czynna w ograniczonym zakresie (8:15-16:15).
Z dużym prawdopodobieństwem zamknięte będą również urzędy miast i gmin, szczególnie tam, gdzie decyzję o wyznaczeniu 10 listopada jako wolnego przyjęto na poziomie lokalnym. W Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie czy Poznaniu urzędy już wcześniej potwierdziły, że tego dnia nie będą przyjmować interesantów.
Sektor prywatny a wolny 10 listopada? Niekoniecznie
W przypadku sektora prywatnego zasada pozostaje ta sama - dzień wolny musi zostać udzielony w zamian za święto przypadające w sobotę, ale termin jego wykorzystania ustala pracodawca.
Nie oznacza to zatem, że 10 listopada 2025 r. automatycznie będzie wolny dla wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych. Na pewno czynne będą większe sklepy, markety, restauracje, biura.
Warto pamiętać, że w tym zakresie Kodeks pracy odnosi się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
- Zleceniobiorcy, wykonawcy umów o dzieło oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (B2B) nie mają ustawowego prawa do dnia wolnego w takim przypadku.
- W ich sytuacji ewentualne wolne zależy wyłącznie od zapisów umowy lub ustaleń z kontrahentem.
- W branżach wymagających ciągłości pracy (np. energetyka, transport, medycyna, handel detaliczny) dzień wolny często przyznaje się w innym terminie, aby zachować nieprzerwane funkcjonowanie zakładu pracy.
Czy 10 listopada szkoły są zamknięte?
Wiele szkół też będzie zamkniętych 10 listopada, a przynajmniej będą pracować w ograniczonym zakresie. Może to oznaczać np. objęcie uczniów opieką świetlicową, a brak realizacji standardowych zajęć dydaktycznych.
Podobnie, w systemie dyżurów, mogą (choć nie muszą) działać przedszkola. Informacje o zmianach w organizacji pracy w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych warto sprawdzić wcześniej.