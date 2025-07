1 sierpnia od 2009 roku jest Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Do tej pory jednak nie doczekał się czerwonej kartki w kalendarzu. Komisja do Spraw Petycji regularnie odrzucała tego typu pomysły. Tym razem petycję, która wpłynęła w listopadzie zeszłego roku, przekazała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy 1 sierpnia w końcu będzie dniem wolnym od pracy?

1 sierpnia dniem wolnym od pracy. Na pewno nie w 2025 roku

Komisja do Spraw Petycji do tej pory rozpatrywała już kilka petycji o ustanowienie 1 sierpnia dniem wolnym od pracy. Do tej pory jej odpowiedź była negatywna. Argumentowała to faktem, że rozszerzenie katalogu wolnych dni od pracy przyniesie negatywne skutki dla gospodarki kraju.

Ponadto obchody związane z narodowym świętem przypadającym na 1 sierpnia odbywają się po godzinie 16:00, co pozwala na uczestniczenie w nich także osobom pracującym.

Ostatnia petycja w tej sprawie wpłynęła do Sejmu w listopadzie 2024 r. Jej autorem jest Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek. W uzasadnieniu petycji czytamy między innymi, że dzień wolny od pracy 1 sierpnia spełni ważne społeczne funkcje.

“Przysłuży się refleksji wśród Polaków nad tamtymi realiami, będzie kształcić współczesne młode pokolenie do stanowienia w przyszłości elity intelektualnej naszego kraju, świadomej swojej tożsamości narodowej, a także pozwoli znacznie większej rzeszy obywateli niż dotychczas na branie udziału w tych patriotycznych obchodach (...)”

W kwietniu 2025 r. miało miejsce posiedzenie Komisji do Spraw Petycji pod przewodnictwem poseł Urszuli Augustyn (KO). Z zapisu przebiegu posiedzenia wynika, że zdania polityków są podzielone.

1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Już od dawna Polacy mogą usłyszeć syreny rozlegające się co roku 1 sierpnia o godzinie 17:00. Mają one upamiętnić wybuch Powstania Warszawskiego - heroicznej walki żołnierzy AK i ludności cywilnej Warszawy z okupantem niemieckim.

Celem tzw. "Akcji Burza" było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. W trakcie walk prowadzonych w stolicy w ciągu 63 dni zginęło ok. 200 tysięcy Polaków w tym ok. 16 tys. żołnierzy AK. Ponadto infrastruktura stolicy została zniszczona w niemal 60 proc.

Dzień Pamięci Narodowej Powstania Warszawskiego jest świętem narodowym, jednak do tego czasu nie doczekał się czerwonej kartki w kalendarzu.

Obecnie prace nad petycją Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek trwają. Zgodnie z pomysłem posła Marcina Józefaciuka komisja postanowiła wystosować dezyderat. Obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa Pracy, która zdecyduje o dalszych losach pomysłu.

Choć w tym roku Polacy nie mają co liczyć na długi weekend na początku sierpnia, czeka ich jednak wolna Wigilia. Od 2025 r. weszła do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy.

