1 listopada. Kontrole policji w długi weekend. Więcej patroli w okolicach cmentarzy

Jak przekazał komisarz Rafał Retmaniak okres zbliżających się Wszystkich Świętych to czas spotkań z bliskimi, ale to również czas wytężonej pracy policjantów garnizonu stołecznego.

- Od dziś do 2 listopada na naszych drogach i w rejonach nekropolii spotkamy zwiększoną liczbę patroli. Funkcjonariusze umundurowani jak i policyjni "tajniacy" będą dbać o nasze bezpieczeństwo - poinformował policjant.

Noga z gazu

Wskazał, że na drogi wyjadą policyjne motocykle, radiowozy oznakowane i nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory.

- Policjanci wydziału ruchu drogowego będą dbać przede wszystkim o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie największych nekropolii. Ale to nie jedyne zadanie jakie stoi przed stołeczną drogówką. Nie zabraknie przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości kierujących i kontroli przestrzegania ograniczeń prędkości - tłumaczył.

- Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzą sposób przewożenia dzieci i pasażerów oraz zwrócą uwagę na korzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa na drodze jest utrzymanie pojazdu w odpowiednim stanie technicznym oraz przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego - zaznaczył.

Zaapelował przy tym o rozwagę i zachowanie ostrożności podczas świątecznych wyjazdów.

Zmiana organizacji ruchu

- Również w czasie dojeżdżania do cmentarzy, wokół których wzorem lat ubiegłych zmieniona będzie organizacja ruchu. Aby dojazd do cmentarzy odbył się bezpiecznie i w miarę możliwości jak najsprawniej, stosujmy się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej - podał.



Przekazał, że osoby zajmujące się sprzątaniem nagrobków czy porządkowaniem terenu wokół nich często padają ofiarami złodziei, stąd policjanci będą również na cmentarzach i wokół nich.

- Mówimy tu o policjantach umundurowanych jak i tych po cywilnemu. Przypominamy o zasadach zachowania, które mogą ustrzec nas przed kradzieżą. Nie pozostawiajmy torebek i innych przedmiotów wartościowych bez opieki. Na cmentarz zabierzmy ze sobą tylko tyle pieniędzy, ile jest nam potrzebne na zakup zniczy czy wiązanki. Pamiętajmy o zamknięciu auta i niepozostawianiu rzeczy wartościowych na widoku - przypomniał policjant.



- Zadbajmy też o to, aby pod naszą nieobecność nasz sąsiad, który jest najlepszym "alarmem" zajrzał raz na jakiś czas do naszego domu i zapalił światło. To może odstraszyć potencjalnego włamywacza. Zawsze to powtarzam, a jednak takie sytuacje się zdarzają: sprawdźmy przed wyjściem z domu, czy zamknęliśmy drzwi na klucz - dodał policjant.