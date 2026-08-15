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Wojskowa defilada i spore utrudnienia. Armia pokaże najnowszy sprzęt [NA ŻYWO]
Z okazji Święta Wojska Polskiego żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych przesyłają swoje życzenia, które opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że z programu Polska SAFE 13,6 mld zł przeznaczamy na strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne. "Mobilność oraz nowoczesne rozpoznanie są dziś kluczowymi elementami bezpieczeństwa" - dodał.
Uroczystości na Placu Piłsudskiego.
W uroczystości na Placu Piłsudskiego uczestniczyli - poza prezydentem Nawrockim oraz wicepremierem i ministrem obrony narodowej Kosiniakiem-Kamyszem - m.in. minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką przybyli na uroczystą Zmianę Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej i apelem pod Pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego.
W uroczystościach pod pomnikiem bierze udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Około godz. 10:30 z pokładu niszczyciela ORP "Błyskawica" zostanie oddanych 21 wystrzałów salwy honorowej.
Dalsza część oficjalnych obchodów zaplanowana jest na godz. 11:30 na końcu Skweru Kościuszki. Około godz. 11:40 przewidziano wystąpienie premiera Donalda Tuska.
Mieszkańcy i turyści od godz. 10 mogą odwiedzać strefy edukacyjno-rekreacyjne. Na Skwerze Kościuszki powstało Miasteczko SAFE z prezentacją ciężkiego sprzętu wojskowego, a w gdyńskiej marinie multimedialna strefa wojskowa z symulatorami lotów myśliwcem czy śmigłowcem Apache oraz strzelnicą interaktywną. Po południu zaplanowano zwiedzanie pokładów okrętów ORP "Błyskawica", ORP "Kormoran" i ORP "Maćko".
Mieszkańcy i turyści od godz. 10 mogą odwiedzać strefy edukacyjno-rekreacyjne. Na Skwerze Kościuszki powstało Miasteczko SAFE z prezentacją ciężkiego sprzętu wojskowego, a w gdyńskiej marinie multimedialna strefa wojskowa z symulatorami lotów myśliwcem czy śmigłowcem Apache oraz strzelnicą interaktywną. Po południu zaplanowano zwiedzanie pokładów okrętów ORP "Błyskawica", ORP "Kormoran" i ORP "Maćko".
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła w drodze na uroczystą Zmianę Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie
"23,8 mld zł z programu PolskaSAFE to inwestycje w amunicję i pociski rakietowe" - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
- Cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności kosztuje wiele trudu; wynika z podejmowanej codziennie z sumiennością służby i gotowości do najwyższych poświęceń - powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego.
- Oby ten czas nigdy się nie zakończył - zaapelował. Bp Lechowicz podziękował także żołnierzom i ich dowódcom za "pracę nad wyposażeniem i wyszkoleniem polskiej armii" oraz "nad własnym charakterem", bo, jak ocenił "tylko dobre drzewo wydaje dobre owoce".
- Oby ten czas nigdy się nie zakończył - zaapelował. Bp Lechowicz podziękował także żołnierzom i ich dowódcom za "pracę nad wyposażeniem i wyszkoleniem polskiej armii" oraz "nad własnym charakterem", bo, jak ocenił "tylko dobre drzewo wydaje dobre owoce".
Ambasada USA: Stany Zjednoczone z dumą współpracują z Polską
"Dziś, w Święto Wojska Polskiego, oddajemy hołd odwadze, poświęceniu i profesjonalizmowi polskich żołnierzy. Stany Zjednoczone z dumą współpracują z Polską na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa oraz wzmacniania wschodniej flanki NATO" - przekazała ambasada USA w Polsce.
"Codzienna współpraca między amerykańskimi i polskimi żołnierzami jest wyrazem siły naszego Sojuszu oraz naszego trwałego zaangażowania na rzecz pokoju, wolności i wspólnej obrony" - dodano.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, jednego z kluczowych dowódców Wojska Polskiego podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski był pierwszym szefem Sztabu Generalnego WP; pełnił tę funkcję m.in. podczas Bitwy Warszawskiej. Wraz z Józefem Piłsudskim odpowiadał za sukcesy Wojska Polskiego, które pozwoliły na odparcie wojsk bolszewickich spod Warszawy i odepchnięcie ich daleko na wschód.
Gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski był pierwszym szefem Sztabu Generalnego WP; pełnił tę funkcję m.in. podczas Bitwy Warszawskiej. Wraz z Józefem Piłsudskim odpowiadał za sukcesy Wojska Polskiego, które pozwoliły na odparcie wojsk bolszewickich spod Warszawy i odepchnięcie ich daleko na wschód.
Koalicja Obywatelska udostępniła w sieci spot z okazji Święta Wojska Polskiego. Lektor wymienia sprzęt, jaki w ostatnich latach zasilił naszą armię, a także podkreśla wydatki, jakie przeznaczono na rozwój wojska.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa.
Były szef MON Mariusz Błaszczak podziękował polskim żołnierzom za ich służbę, odwagę i gotowość do obrony ojczyzny. Podkreślił też dumę z polskiej armii.
"Żołnierze każdego dnia zakładają mundur i biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Szkolą się, pełnią dyżury, strzegą granic i są gotowi działać wtedy, kiedy Polska ich potrzebuje" - napisał Błaszczak.
Jak dodał polityk PiS, "za każdym z nich są także rodziny, które dzielą trudy wojskowej służby - rozłąkę, niepewność i oczekiwanie na bezpieczny powrót".
Jak dodał polityk PiS, "za każdym z nich są także rodziny, które dzielą trudy wojskowej służby - rozłąkę, niepewność i oczekiwanie na bezpieczny powrót".
Rzecznik rządu Adam Szłapka zaznaczył w kolejnym wpisie, że w ramach programu Polska SAFE 32,3 mld zł przeznaczane jest na sprzęt do walki naziemnej i systemy wsparcia.
"Nowoczesne wyposażenie to większe możliwości i bezpieczeństwo żołnierzy" - dodał.
W ostatnich dniach trwały intensywne przygotowania do wielkiej defilady. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił w piątek w sieci nagranie, na którym widać fragment z próby generalnej.
Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podziękował wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego "za służbę, odwagę, poświęcenie i wierność biało-czerwonym barwom".
"Polski mundur od pokoleń pozostaje symbolem honoru, odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny. W tym szczególnym dniu pamiętamy także o zwycięstwie 1920 roku i pokoleniu polskich żołnierzy, które obroniło niepodległość Rzeczypospolitej" - napisał.
"Silne Wojsko Polskie to bezpieczna Polska. Dziękujemy za Waszą służbę! Niech żyje Wojsko Polskie! Niech żyje Polska!" - podkreślił Czarnek.
Od lewej: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwsza dama Marta Nawrocka, prezydent Karol Naworcki na mszy świętej w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Warto zaznaczyć, że w defiladzie udział wezmą także delegacje sojuszników, w tym przede wszystkim tych, których oddziały stacjonują w Polsce - Amerykanów, Brytyjczyków, Rumunów i Chorwatów - a także Kanadyjczyków oraz sił zbrojnych Francji, reprezentowanych przez delegację Legii Cudzoziemskiej.
Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że 44,2 mld zł z programu Polska SAFE trafia na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową oraz systemy antydronowe. "Budujemy wielowarstwową ochronę polskiego nieba" - dodał.
Defilada składać się będzie z części pieszej oraz przejazdu maszyn wojskowych.
Najpierw zobaczyć będzie można kolumny żołnierzy prezentujących niemal wszystkie formacje wojskowe w Polsce - reprezentacje poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w tym Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również reprezentację Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni czy Żandarmerii Wojskowej.
Wielkie widowisko na ulicach Warszawy. Armia zaprezentuje najnowszy sprzęt
Warszawską Wisłostradą przejdzie wojskowa defilada, w której weźmie udział około 300 maszyn - przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot.
Na niebie zobaczyć będzie można ok. 60 statków powietrznych - w tym najnowsze myśliwce F-35.
Wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła się msza św. z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem najwyższych władz państwowych.
Liturgii za ojczyznę i żołnierzy w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. przewodniczy bp polowy Wiesław Lechowicz.
"47,6 mld zł w programie Polska SAFE przeznaczamy na nowoczesne systemy artyleryjskie. To inwestycje w siłę ognia i zdolności, które wzmacniają bezpieczeństwo Polski" - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
Obecnie, według danych przedstawionych przez resort obrony, liczebność Wojska Polskiego - tj. żołnierzy w służbie czynnej - przekroczyła już 220 tys. żołnierzy.
W skład 220 tys. wchodzą żołnierze zawodowi - ok. 75 proc. wszystkich w czynnej służbie, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej - ponad 17 proc. wszystkich żołnierzy, a także żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (niecałe 8 proc.) i żołnierze aktywnej rezerwy (0,3 proc.), czyli przede wszystkim byli żołnierze zawodowi, regularnie biorący jednak udział w ćwiczeniach wojskowych.
Mapa utrudnień na Wisłostradzie w związku z defiladą.
"Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymoncką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską" - przekazał stołeczny ratusz.
W związku z defiladą, która rozpocznie się o godz. 12, w Warszawie będą utrudnienia.
Od strony Mokotowa kierowcy pojadą z Wisłostrady wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski. Zmiany wprowadzone zostały w piątek o godz. 16 i potrwają do soboty do godz. 16.
O godz. 10 przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta odprawa wart, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, m.in. pary prezydenckiej.
O godz. 8 prezydent wraz z małżonką wezmą udział w mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy, która odprawiona zostanie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą złożyli wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z architektów sukcesu wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 15 sierpnia 2026 godz. 07:40
15 sierpnia w Polsce trwają obchody Święta Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
15 sierpnia w Polsce trwają obchody Święta Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Wojskowa defilada odbędzie się w Warszawie, a w Gdyni parada morska. Podczas obchodów święta Wojska Polskiego zaprezentowany zostanie najnowszy sprzęt, jaki posiada armia. W uroczystościach weźmie także udział około dwóch tysięcy żołnierzy, planowane są również wystąpienia polityków. W związku z defiladą należy spodziewać się sporych utrudnień.