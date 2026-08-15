Wojskowa defilada i spore utrudnienia. Armia pokaże najnowszy sprzęt [NA ŻYWO]

- Cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności kosztuje wiele trudu ; wynika z podejmowanej codziennie z sumiennością służby i gotowości do najwyższych poświęceń - powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego.



- Oby ten czas nigdy się nie zakończył - zaapelował. Bp Lechowicz podziękował także żołnierzom i ich dowódcom za "pracę nad wyposażeniem i wyszkoleniem polskiej armii" oraz "nad własnym charakterem", bo, jak ocenił "tylko dobre drzewo wydaje dobre owoce".