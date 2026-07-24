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Wielki rozłam w PiS. Jarosław Kaczyński ogłosił: Ponad 30 posłów odchodzi z partii [NA ŻYWO]
- (PiS) to jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie - powiedział szef dyplomacji Radosław Sikorski na antenie TVP Info.
"Niech w tym pisowskim pobojowisku nie ucieknie nam meritum: Kaczyński z Morawieckim są odpowiedzialni za 8 lat niebotycznego złodziejstwa, nepotyzmu, korupcji władzy, inwigilacji, pogardy, niszczenia ludzi, kopania dołów między Polakami. Wzajemna wojenka z żadnego z nich nie znosi odpowiedzialności" - grzmiał europoseł Krzysztof Brejza.
"Nowogrodzka płonie" - napisał z kolei Krzysztof Gawkowski. "Kaczyński zagrał va banque i przegrał. Morawiecki próbuje wykorzystać swoją chwilę, ale nic nie wygra. PiS pęka na naszych oczach. To już nie kryzys. To polityczna agonia partii, która przez lata budowała władzę na strachu i konfliktach. Dla Polski to dobra wiadomość" - ocenił minister cyfryzacji.
Müller odpowiada na oświadczenie Kaczyńskiego. "Żaden członek nie złożył rezygnacji"
Głos w sprawie zabrał także Piotr MüllerMuller. "Jedno ważne wyjaśnienie" - zaznaczył na wstępie.
"Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w stowarzyszeniu 'Rozwój Plus' nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii. Oświadczenia, które były przedstawiane do podpisu nie dotyczyły członkostwa w partii" - podkreślił.
"Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w stowarzyszeniu 'Rozwój Plus' nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii. Oświadczenia, które były przedstawiane do podpisu nie dotyczyły członkostwa w partii" - podkreślił.
Wiem, że po dzisiejszych słowach Pana Prezesa o tym, jak od miesięcy Mateusz Morawiecki proponował podział PiS, wiele osób może być absolutnie zszokowanych. Ja wiem o tych próbach rozłamu od dawna. Podział PiS miał służyć osobistej karierze pana Morawieckiego, choć bardzo utrudniać walkę z Tuskiem" - skomentował piątkowe wydarzenia Tobiasz Bocheński.
"Myślę, że dla wielu osób dziś stało się jaśniejszym, dlaczego powstało stowarzyszenie 'Rozwój Plus' i dlaczego pan Morawiecki odmówił kompromisu dla dobra Prawa i Sprawiedliwości" - dodał.
"Każdy dokonał własnego wyboru, do którego miał prawo, jednak warto przestać udawać, że grono osób, które nie podpisały oświadczeń o przynależności do PiS chce być w PiS. Nie chce, ale próbuje fałszywie przedstawić to naszym wyborcom" - napisał w obszernym wpisie poseł PiS Sebastian Kaleta.
"Dobra, szybka decyzja. Jeśli komuś przeszkadza Prawo i Sprawiedliwość, niech idzie swoją drogą. To trzeba było przeciąć. Patriotów proszę o pełną mobilizację. Musimy pokonać zło w najbliższych wyborach" - zaapelował na platformie X Michał Wójcik.
"A więc rozłam" - orzekł z koli Robert Biedroń. "Ziobro z Czarnkiem przejmują PiS od wewnątrz. Tym samym czeka nas autostrada w stronę partii brunatnej, eurofobicznej i patologicznie antyukraińskiej" - napisał, dodając: "Takiej opozycji nie możemy dopuścić do władzy. Dobro musi zwyciężyć".
W sieci pojawiają się pierwsze polityczne komentarze po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego.
"Dziś podział, a przed wyborami znów się połączą - dokładnie jak z grupą Ziobry. Między nimi nie ma żadnych różnic programowych" - ocenił wiceprzewodniczący klubu Centrum Ryszard Petru, dodając, że "to nie jest walka o Polskę, tylko o wpływy w PiS".
"Mateusz Morawiecki jako premier realizował ten sam socjalistyczny, antyeuropejski program Kaczyńskiego. Nie dajcie się nabrać na nową narrację tych, których wyrzucą" - skwitował.
- W tej sytuacji nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej, niż na jako element planu podziału partii - ocenił Jarosław Kaczyński.
- To co robiło stowarzyszenie mogło być robione także w ramach partii. Taka propozycja padła (...) Nie zostało to niestety przyjęte. I chociaż poszliśmy na daleko idące ustępstwa, zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego ugrupowania (...) to też nie zostało przyjęte. Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgodna na podpisanie (ultimatum). A dziwne i zabawne tłumaczenia niczego tu nie zmienią - tłumaczył prezes PiS.
- Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w żadnej niechęci, czy mocniejszych negatywnych uczuciach - kontynuował prezes PiS.
- Około 30-kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. We wtorek odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego, który przyjmie ten fakt do wiadomości - przekazał Jarosław Kaczyński.
Ważą się losy PiS. Prezes Jarosław Kaczyński wygłasza specjalne oświadczenie
Mateusz Morawiecki napisał list do Jarosława Kaczyńskiego. Do jego treści dotarł portal wPolityce.pl.
"Wierzę, że naszym obowiązkiem jest budować silny i zdolny do zwycięstwa obóz. Naszym przeciwnikiem nie są ludzie po tej samej stronie, lecz Donald Tusk i jego rząd" - brzmi jego fragment.
"Wierzę, że naszym obowiązkiem jest budować silny i zdolny do zwycięstwa obóz. Naszym przeciwnikiem nie są ludzie po tej samej stronie, lecz Donald Tusk i jego rząd" - brzmi jego fragment.
"Politycy czekają jedynie na oświadczenie prezesa partii i zastanawiają się, w jakim tonie ono wybrzmi. Być może Kaczyński poda faktograficznie liczby i statystyki oraz poinformuje o dalszych krokach. Być może będzie się łudził, że jakaś część polityków wycofa się z Rozwoju Plus, więc da im jeszcze trochę czasu" - opisują dziennikarze Interii po rozmowach z politykami.
- Zakładam, że to najbardziej zaskoczyło Nowogrodzką. Nasza jedność. Takie rzeczy w PiS się nigdy nie zdarzały, bo kiedy powstawało np. PJN, to było kilka osób. Kierownictwo wzywało wszystkich tych ludzi na Nowogrodzką, a w odpowiedzi słyszało: dopiero teraz mnie dostrzegacie? Te huki, pokrzykiwania, lojalki tylko ludzi zintegrowały - opowiada Interii jeden ze stronników Morawieckiego.
Nieoficjalnie: Jarosław Kaczyński wyrzuci z partii Morawieckiego i jego stronników
Jak usłyszał Polsat News, wszyscy posłowie PiS, którzy nie podpisali "lojalek", zostaną wyrzuceni z partii.
- To będzie bardzo ważne oświadczenie pana prezesa. Trzeba je uważnie śledzić - zapewniają dziennikarzy Interii politycy bliscy Nowogrodzkiej.
Więcej o atmosferze oczekiwania na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego przeczytasz tutaj:
"Chcę wierzyć, że decyzja części naszych kolegów, aby iść z Morawieckim, wynika ze złej oceny sytuacji. Obawiam się jednak, że w kilku przypadkach może iść także o chęć dogadania się z obecną władzą. Na Pomorzu ludzie Morawieckiego od dawna łasili się do Platformy i, zwłaszcza, do PSL" - ocenił poseł PiS Kacper Płażyński.
"Czy Ziobro i Romanowski podpisali lojalki?" - pytał ironicznie Radosław Sikorski tuż po upływie ultimatum. To nawiązanie do polityków PiS poszukiwanych w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości.
W kręgach PiS wrze. W obliczu wewnętrznego kryzysu Mariusz Błaszczak zaczął publicznie oskarżać Mateusza Morawieckiego o to, że sabotował zakup F-35 od USA.
- Był przeciwny, dopiero przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego przesądziło o tym, że w 2020 roku zamówiliśmy F-35 - komentował. - Trzeba było nie tylko kruszyć beton w MON, ale także w naszym rządzie - podkreślił Błaszczak.
Sasin odpowiada Morawieckiemu. "Lekcję od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie"
Jacek Sasin odpowiedział na zarzuty kierowane pod jego adresem przez Mateusza Morawieckiego. Na antenie wPolsce24 były premier uznał, że PiS stało się "jedną wielką Solidarną Polską Jacka Sasiana".
"Mateusz, ja nigdy nie byłem ani w Solidarnej Polsce, ani w żadnej innej partii niż Prawo i Sprawiedliwość. Ty za to byłeś doradcą Donalda Tuska w czasie, gdy wobec Prawa i Sprawiedliwości rozkręcano przemysł pogardy, a śp. Prezydent Lech Kaczyński był brutalnie atakowany" - napisał.
"Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię poza własną, wąską grupą jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. Najwyraźniej lekcję od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie" - skwitował Sasin.
"Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię poza własną, wąską grupą jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. Najwyraźniej lekcję od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie" - skwitował Sasin.
- My z nimi nie będziemy za chwilę prowadzić żadnych dialogów. Będą sobie mogli mówić, co tam chcą - dodał Jaki, mówiąc o rozłamie w PiS.
"Nawet nie zlikwidujcie, tylko zamroźcie stowarzyszenie" - takie oczekiwania - zdaniem europosła PiS - miał wobec Mateusza Morawieckiego Jarosław Kaczyński.
- I chyba to nie jest zbyt daleko idące wymaganie - ocenił Jaki, dodając, że w rzeczywistości otoczenie Morawieckiego szuka pretekstu do rozłamu.
- Większość ludzi prosiła, żeby oni zostali. Dostaniecie więcej narzędzi, możecie dostać więcej miejsc w kluczowym ciele, to znaczy w prezydium partii. Ale na wszystko odpowiedź brzmiała "nie", dlatego że oni już, trzeba powiedzieć sobie to wprost, od dawna przygotowywali na Prawie i Sprawiedliwości budowę odrębnej partii. I po prostu na to żaden lider nie może się zgodzić - mówił na antenie radiowej Trójki.
- Robimy wszystko, co się da, żeby zachować jedność. Natomiast, jeżeli oni koniecznie chcą partię wyłamać i znaleźć sobie do tego jakiś pretekst (...) to nie mamy wyjścia. Trzeba to zakończyć i iść do przodu - kontynuował Patryk Jaki.
Patryk Jaki o "harcerzach": "Zakiwali" się w swoich kłamstwach
- Oni "zakiwali" się w tych swoich kłamstwach - powiedział Patryk Jaki goszcząc w Polskim Radiu.
- Opowiadają publicznie (sprzymierzeńcy Mateusza Morawieckiego - red.), że im chodzi tylko o to, żeby prezentować szeroką agendę. Problem polega na tym, że gdy zapyta się ich wprost: "Czego nie mogliście realizować w ramach PiS?" to ciężko im odpowiedzieć. To wskazuje na to, że być może nie chodzi o szerokie, rozwojowe pomysły, tylko o to, co często w polityce jest złą stroną: wybujałą ambicję, a nie polską rację stanu - ocenił Jaki.
- Opowiadają publicznie (sprzymierzeńcy Mateusza Morawieckiego - red.), że im chodzi tylko o to, żeby prezentować szeroką agendę. Problem polega na tym, że gdy zapyta się ich wprost: "Czego nie mogliście realizować w ramach PiS?" to ciężko im odpowiedzieć. To wskazuje na to, że być może nie chodzi o szerokie, rozwojowe pomysły, tylko o to, co często w polityce jest złą stroną: wybujałą ambicję, a nie polską rację stanu - ocenił Jaki.
- Morawiecki ze swoją partią przekroczy próg wyborczy i w ciągu czterech do sześciu lat zastąpi PiS - ocenił dalej Mastalerek na antenie Radia Zet.
Pytany, czy Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad PiS, odparł: Oczywiste. Tak.
- Jeśli Mateusz Morawiecki będzie wypchnięty z PiS, to on sobie poradzi, jest człowiekiem sprawnym i zdeterminowanym - ocenił Marcin Mastalerek, były szef Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy.
"Wiemy, kim na polskiej prawicy jest dziś Mateusz Morawiecki. To twarz niemal dwóch kadencji PiS. Ale nie wiemy, kim chce być" - pisze Przemysław Szubartowicz.
Sprawdź w Interii, dlaczego rozpad PiS może odebrać tlen Donaldowi Tuskowi.
W piątek rano były premier przypomniał też, że wśród przedstawionych przez niego 21 punktów, oprócz jego rezygnacji z funkcji wiceprezesa, była też m.in. deklaracja braku budowy alternatywnego wobec PiS ośrodka politycznego i struktur terenowych, wymiana informacji, uzgadnianie tematów.
Według niego po zaprezentowaniu tych punktów, Kaczyński przyznał, że są one "daleko idącą koncesją, zmianą".
- Zaproponowałem taki schemat funkcjonowania stowarzyszenia, który nie tylko nie byłby w kolizji z ugrupowaniem, ale wręcz przeciwnie - stwierdził Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami, już po porannym wywiadzie na antenie wPolsce24.
- Chcę działać z całą mocą na wielu polach. Tak, jak w orkiestrze jest wiele instrumentów, a można zagrać piękną symfonię, tak - wierzę - może być tu - skwitował.
Morawiecki nie daje za wygraną. "Tego mam się wstydzić?"
- Tak, popełnialiśmy błędy, ja wyciągnąłem wnioski, ale jest na czym budować - kontynuował Morawiecki, podkreślając, że ugrupowanie ma za sobą "bardzo dobre osiem lat rządów".
- Polacy wiedzą, że budowaliśmy dostatnią Polskę (...) Tego mam się wstydzić? Ruszam w Polskę w kolejną trasę, będę podkreślał to, co udało się zrobić - zapowiedział.
- Ja chcę do końca wierzyć, że zapanuje zdrowy rozsądek. Cóż takiego się zmieniło, że ta garstka intrygantów, kombinatorów, zaczęła zmieniać nastawienie pana prezesa - pytał Morawiecki na antenie wPolsce24.
-Tę deklarację z resztą ponawiam - podkreślił były premier.
- Może niektórzy sobie myślą, że to jest jakaś rozgrywka partyjna. My politycy, nie powinniśmy być powoływani do tego, by się zajmować sprawami partyjnymi, tylko do tego, by zajmować się sprawami ludzi i Polski - dodał.
- Zdecydowanie wciąż jestem jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż może interesujące będzie to, że w ramach naszej kompromisowej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa, abym był zwykłym członkiem PiS, żebym mógł się zając wyłącznie dotarciem do nowych grup wyborców - zadeklarował na antenie wPolsce24 w samym centrum sporu Mateusz Morawiecki.
- Dosyć nietypową sytuacją jest, gdy ktoś się umawiał na rozmowę w cztery oczy, a nagle przychodzi taki niespodziewany gość w postaci Jacka Sasina. Gdyby nie Jacek Sasin, to ta rozmowa mogłaby wyglądać inaczej. Myślę, że mogłoby dojść do porozumienia - tłumaczył Müller.
"Grabarz porozumienia". Waży się przyszłość PiS
- Być może to ambicja Jacka Sasina doprowadza do rozpadu PiS. Powiedziałbym nawet, że on jest grabarzem porozumienia, grabarzem tego, co mogło być dobrego, a jednocześnie ojcem chrzestnym potencjalnej wygranej Donalda Tuska w przyszłych wyborach - stwierdził członek ugrupowania Mateusza Morawieckiego Piotr Müller w rozmowie z TVN24.
W partii słychać, że niezdecydowanie prezesa PiS w sprawie Mateusza Morawieckiego pokazuje, że PiS nie jest już tak silny jak kiedyś. Czy obserwujemy właśnie zmierzch hegemona polskiej prawicy?
„Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W PiS jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny; zawsze lojalny; zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii” - zadeklarował poseł Sylwester Tułajew.
"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć". Emocje w PiS wokół ultimatum
"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - stwierdziła posłanka Anna Kwiecień.
"Nadal chcę działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem w tym w Rozwój Plus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - oświadczył poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.
- Mam nadzieję, że dziś o 12 usłyszę, że nie jesteśmy wyrzucani z partii, tylko że możemy poszukać porozumienia - mówił z kolei Piotr Müller w rozmowie z TVN24.
"Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Silnego Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej" - podkreślał wcześniej w swoim oświadczeniu.
Politycy PiS gorąco komentują sytuację w mediach społecznościowych.
"Wciąż nie mogę uwierzyć, że po 20 latach chcecie mnie i wielu moich przyjaciół oraz najdłużej urzędującego premiera z ramienia PiS wyrzucić, bo ktoś chce działać i w partii i w stowarzyszeniu" - napisał na platformie X Łukasz Schreiber.
Termin na podjęcie decyzji przez każdego polityka PiS upłynął w czwartek 23 lipca. Sasin jeszcze pierwszego dnia ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym, przy czym sygnalizował, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia.
To, jak zakończy się trwający obecnie spór, będzie zależało od tego, czy poszczególne środowiska zdecydują się podporządkować decyzji kierownictwa, czy też potraktują obecny moment jako początek otwartej walki o przywództwo w obozie prawicy.
W reakcji na działania Morawieckiego Jacek Sasin powołał stowarzyszenie "Po pierwsze Polska", które przedstawiał jako inicjatywę służącą pracy programowej i wzmacnianiu struktur PiS. Stowarzyszenie Sasina było postrzegane jako bliższe obecnemu kierownictwu PiS i Kaczyńskiemu, podczas gdy inicjatywa Morawieckiego jest interpretowana jako próba konsolidacji jego zwolenników.
Jednym z powodów zaognienia sytuacji była decyzja o wskazaniu w marcu Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera, co część działaczy partii oceniła jako wyraźne wzmocnienie jego środowiska.
To właśnie w tym czasie Morawiecki rozpoczął budowę własnego zaplecza politycznego i powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus", które obecnie liczy ok. 44 parlamentarzystów PiS.
Tłem tych wydarzeń jest to, że w ostatnim czasie ponownie nasilił się konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego, czyli "harcerzami", a grupą skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami".
Bliżej tych ostatnich są też politycy z tzw. zakonu PC, związani z Jarosławem Kaczyńskim, i frakcja dawnej Suwerennej Polski.
W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji "lojalności" wobec partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Spór o rolę frakcji w PiS to kulminacja rosnących napięć i rywalizacji o przyszły kształt partii.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 24 lipca 2026 godz. 07:31
Czas decyzji minął. O godzinie 12 prezes PiS wygłosi oświadczenie. Jak rysuje się przyszłość partii? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.