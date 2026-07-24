Wielki rozłam w PiS. Jarosław Kaczyński ogłosił: Ponad 30 posłów odchodzi z partii [NA ŻYWO]

"Nawet nie zlikwidujcie, tylko zamroźcie stowarzyszenie" - takie oczekiwania - zdaniem europosła PiS - miał wobec Mateusza Morawieckiego Jarosław Kaczyński.

- I chyba to nie jest zbyt daleko idące wymaganie - ocenił Jaki, dodając, że w rzeczywistości otoczenie Morawieckiego szuka pretekstu do rozłamu.