- Wierzę, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją - podkreśla prezydent. Zapowiedział pomoc w odbudowie kraju i w staraniach o akces do UE.

Prezydent Ukrainy przemawia zdalnie. Polski parlament oklaskuje go na stojąco.

- Nasz sąsiad (Rosja) działa bez Boga. Gdy ktoś atakuje twój dom, potrzebujesz kogoś, kto wyciągnie do ciebie rękę. I tak się stało. Polscy bracia i siostry są z nami. Jestem za to wdzięczny - podkreślił prezydent Ukrainy.

Zełenski zwrócił się także do Białorusinów: - My także jesteśmy sobie bliscy, my także powinniśmy być braćmi.