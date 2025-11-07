Uchylenie immunitetu i areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sejm zdecydował [NA ŻYWO]

Prokurator generalny, dopytywany o to, czy już w sobotę służby państwowe powinny zapukać do miejsc, w których może znajdować się Zbigniew Ziobro, odparł, że wszystko odbywać się będzie zgodnie z procederami. - Ja nie będę uprzedzał faktów, ale takie są procedury. Jesteśmy gotowi na scenariusz międzynarodowy tego, że (Ziobro - red.) jest na Węgrzech albo gdziekolwiek indziej - przekazał Żurek.Dodał, że prokuratura chce wyegzekwować zatrzymanie Ziobry w momencie, kiedy ten jest w Budapeszcie. - Oczywiście mamy europejski nakaz aresztowania, Węgry są w Unii Europejskiej, obowiązuje je więc prawo unijne - mówił Żurek.