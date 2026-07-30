Tarnawa-Kolonia. Syreny i 10-metrowy lej. Spadła rakieta

Rosja będzie stawała na głowie





Jak przekazał, podkreślając, że działania są ciągle w toku, odnalezione fragmenty wskazują, że w Tarnawie-Kolonii spadła rosyjska rakieta Ch-101.

- Pytaliśmy o rzecz najistotniejszą - czyja to była rakieta (...). Nie muszę nikomu tłumaczyć, że, aby oczyścić się z odpowiedzialności - wskazał Tusk.