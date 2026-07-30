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Tarnawa-Kolonia. Syreny i 10-metrowy lej. Spadł niezidentyfikowany obiekt

- Najpierw świst, później straszny wybuch. Wyszłam, zobaczyłam smugę dymu - wskazała inna mieszkanka. - Rzuciło tak człowiekiem, szklanki grały w kredensie. U sąsiadów szyby wyleciały - dodał starszy mężczyzna.
- Najpierw szum potężny, później huk i wszystko zadrżało. Taka eksplozja była, że się niektóre rzeczy poopierane poprzewracały - relacjonował moment upadku obiektu w Tarnawie-Kolonii jeden z mieszkańców pobliskich miejscowości w rozmowie z Polsat News.
"Zakończyła się odprawa ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polskiego nieba. Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna i służby specjalne pracują w pełnej koordynacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezydentem RP oraz dowództwem NATO" - przekazał Donald Tusk po godz. 11. 
Gen Ireneusz Nowak poinformował, że polskie wojsko wychwyciło "dwa pociski, które bezpośrednio zagrażały i stwarzały ryzyko naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".
- Prezydent Zełenski uprzedzał mnie wczoraj, że mają precyzyjne informacje o tym, że Rosja zaatakuje masywnie Ukrainę i że istnieją uzasadnione obawy, że Rosja będzie eskalowała ataki - powiedział. 
W kontekście nocnych wydarzeń premier Donald Tusk przypomniał o swoim spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeskim. W jego trakcie otrzymał informacje o planowanym masowym uderzeniu sił rosyjskich. 
Premier podkreślił, że rząd będzie dążył do ścisłej współpracy ze stroną ukraińską. 
Jak podkreślił, wszystkie działania były koordynowane z NATO. - Dowódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego są na bieżąco informowani i będziemy przekazywać im także całościowy raport - przekazał. 
Meldunki otrzymują na bieżąco także najważniejsze osoby w państwie, łącznie z prezydentem Karolem Nawrockim
Polityk poinformował, że w tym momencie trwają czynności operacyjne i identyfikacja obiektu na miejscu zdarzenia. 
- Trwają analizy pirotechniczne, związane z lokalizacją wszystkich elementów obiektu, jak również określenie,  jaki to był dokładnie rodzaj obiektu - wyjaśnił. 
- To jest też koordynacja ze stroną ukraińską, przekazywanie informacji. Był to jeden z największych ataków na zachodnią część Ukrainy - podkreślił. 
Jak podkreślił wicepremier, blisko polskiej przestrzeni powietrznej było około 20 obiektów. - Bardzo blisko operowały także myśliwce MiG-29 strony ukraińskiej - dodał. 
Głos następnie zabrał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że siły zajmujące się obroną polskiej przestrzeni powietrznej były od późnych godzin nocnych w stanie najwyższej gotowości.
- Dowódca operacyjny był w pełnej gotowości, miał wszelkie uprawnienia do wydania decyzji o zestrzeleniu obiektu - podkreślił. 
- Jesteśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem w stałym kontakcie. I ja i pan premier rozmawialiśmy z panem prezydentem Nawrockim - przekazał szef rządu. 
- Jak na razie wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym Ch-101 - powiedział Tusk, podkreślając jednak, że na pełne informacje trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Jak przekazał szef rządu, w tym momencie nie ma informacji ani o ofiarach ani stratach. 
- Pierwsze informacje wskazują jednoznacznie, że odpowiednie służby (...) zadziałały bardzo szybko i sprawnie. Nie było bezpośredniego zagrożenia - dodał. 
- Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Doszło do poważnego zdarzenia, spadł pocisk - mówił premier Donald Tusk przed odprawą z szefami służb. 

Donald Tusk przyjechał do Lublina

Premier Donald Tusk przyjechał do Lublina. Za kilka minut rozpocznie się spotkanie zespołu koordynacyjnego. 
"Kolejny raz rząd Tuska zawiódł. Brak ostrzeżeń - alertów dla mieszkańców, brak informacji po zdarzeniu, co się wydarzyło - wielogodzinny stres i niepewność, brak reakcji systemów obrony przeciwlotniczej" - wskazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. 

"Poranek mija... a rząd śpi" - dodał. 
Błaszczak został skontrowany przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.

"Napisał to człowiek, który jako ostatni powinien się w tej sprawie odzywać. Błaszczak jako minister obrony narodowej do dzisiaj jest synonimem beznadziejnej komunikacji oraz fatalnego nadzoru nad organizacją pracy podległych mu służb" - napisał. 

"Dzisiaj, jako bezczelny hipokryta zabiera głos tylko po to, żeby zasiać niepewność wśród cywilów i przeszkadzać w pracy służbom państwa" - dodał polityk.


Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej wywołało falę komentarzy ze strony polityków. 
"Od wczesnego rana mieszkańcy Lubelszczyzny żyją w niepewności. Usłyszeli syreny alarmowe i do tej pory nie otrzymali jasnej, oficjalnej informacji, co było przyczyną alarmu (...). Oczekujemy natychmiastowego komunikatu rządu" - napisał były szef MON Mariusz Błaszczak. 
Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o rozpoczęciu czynności na miejscu zdarzenia w ramach śledztwa "w niezbędnym zakresie". Udał się tam prokurator okręgowy, który będzie osobiście koordynował czynności śledcze.

"Miejsce zostało sprawdzone przez służby pod kątem zagrożeń pirotechnicznych i radiacyjnych. Teren jest bezpieczny i można przystąpić do oględzin miejsca zdarzenia" - przekazano. 

Jak dodał Grodecki, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. 

"Oczekujemy precyzyjnych i szczegółowych informacji dotyczących całego przebiegu zdarzenia" - podkreślił. W drodze na miejsce jest przedstawiciel BBN. 
"Prezydent RP Karol Nawrocki na bieżąco otrzymuje informacje o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Od wczesnych godzin porannych Pan Prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 30 lipca 2026 godz. 09.49

W czwartek nad ranem w miejscowości Tarnawa-Kolonia doszło do upadku niezidentyfikowanego obiektu, który naleciał do Polski z terytorium Ukrainy. Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską była to najprawdopodobniej rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.

Wcześniej, około 2 w nocy, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o rozpoczęciu operacji polskiego lotnictwa. Z kolei w Lublinie i na terenie większości powiatów województwa lubelskiego ok. godziny 3.50 rozbrzmiały syreny alarmowe.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej premier Donald Tusk zwołał posiedzenie zespołu koordynacyjnego z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb. Szef rządu udał się też na Lubelszczyznę.
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