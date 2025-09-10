Rosyjskie drony nad Polską. Kilkukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną [NA ŻYWO]

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.– Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności – dodał. Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.W komendzie policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.