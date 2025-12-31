Pogodowy armagedon w Polsce. Zima atakuje z każdej strony

Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski ocenił w środę na antenie TVN24, że "technicznie da się przejechać trasą S7, ale jazda jednym z głównych polskich szlaków komunikacyjnych, wciąż wygląda bardzo źle".- Do Ostródy, do naszego urzędu miejskiego, wciąż zjeżdżają ci, którzy nie są w stanie tej trasy kontynuować. Apelowaliśmy do kierowców, że jest możliwość, aby w naszym urzędzie się po prostu schronić. Jesteśmy tutaj przez całą noc dla tych, którzy potrzebują odpoczynku, kawy, herbaty czy łóżka, bo mamy kilkunastu nowych lokatorów na tę jedną noc w naszym urzędzie. Ci, którzy tego potrzebowali, pomoc znaleźli. Sytuacja dalej jest kiepska, bo śnieg ciągle pada - powiedział Dąbrowski.