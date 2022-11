Po południu, ok. godz. 14 z Ronda Dmowskiego w centrum Warszawy ma wyruszyć organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości .

Politycy wrzucają do sieci zdjęcia flag i życzenia z okazji Święta Niepodległości. Białą-czerwoną flagę pokazał między innymi wiceminister rolnictwa

11 listopada w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie obowiązuje zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym . W tych trzech miastach są zgłoszone demonstracje lub dochodziło w nich do różnego rodzaju zakłóceń w poprzednich latach - tłumaczył PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik .