Narodowe Święto Niepodległości. Obchody 11 listopada w całej Polsce [NA ŻYWO]

Jak podkreślił, Polska nie powstała 108 lat temu po to, aby "elity polityczne rościły sobie prawo do zarządzania wbrew woli narodu".

- Polacy nie potrzebują silnego i sprawnego państwa, do tego, aby pod płaszczem troski ograniczać wolność i suwerenność obywateli państwa - dodał prezydent.