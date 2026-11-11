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Narodowe Święto Niepodległości. Obchody 11 listopada w całej Polsce [NA ŻYWO]
Obchody święta 11 listopada w Polsce. Transmisja na żywo
Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Polskie władze przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego.
- Ze strony Pentagonu jest zielone światło dla budowy stałej bazy amerykańskiej w Polsce, to jest możliwe, bo ws. bezpieczeństwa jest współpraca między prezydentem i rządem - podkreślał szef MON.
Szef MON zareagował na zakłócanie przemówienia. "Ani lęku, ani gniewu"
- Ten rytualny krzyk, który na każdych tego typu uroczystościach pojawia się, kiedy przemawiam, nie budzi we mnie ani lęku, ani nie budzi gniewu - zareagował szef MON, odnosząc się do zakłócania jego przemówienia.
- Chcę wam, moim rodakom powiedzieć: pokój wam. Bo wszyscy jesteśmy Polakami i współgospodarzami. Jeżeli moje słowa was nie przekonują, to wam chcę odpowiedzieć słowami Ojca Niepodległości, Wojciecha Korfantego: "Polskę buduje się pracą, a nie krzykiem" - mówił Kosiniak-Kamysz.
- Chcę wam, moim rodakom powiedzieć: pokój wam. Bo wszyscy jesteśmy Polakami i współgospodarzami. Jeżeli moje słowa was nie przekonują, to wam chcę odpowiedzieć słowami Ojca Niepodległości, Wojciecha Korfantego: "Polskę buduje się pracą, a nie krzykiem" - mówił Kosiniak-Kamysz.
Szef MON podkreślił, że "dla mnie on nie jest straszny, ale jego echo budzi radość i pusty śmiech u naszych wrogów na Kremlu".
Po przemówieniu Karola Nawrockiego głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Gdy tylko szef MON zaczął wystąpienie, podniosły się pohukiwania, gwizdy i dźwięki wuwuzeli.
Nawrocki wbił szpilę ministrowi. "Proszę o lepszą pracę"
Podczas przemowy na Placu Piłsudskiego prezydent Karol Nawrocki podziękował generałom KAS za wykonywaną pracę. Jednocześnie zwrócił się do ministra Andrzeja Domańskiego, wbijając mu szpilę.
- Wasza ciężka praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego - mówił prezydent.
- Wasza ciężka praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego - mówił prezydent.
- Dziękuję za waszą pracę, a pana Domańskiego chciałbym poprosić o lepszą pracę dla Polski - dodał Nawrocki. Daleko w tle słychać było pokrzykiwanie i gwizdy.
- Chcę dzisiaj z Placu Piłsudskiego powiedzieć do naszych przyjaciół (...) i wrogów, że Polski nie da się podzielić wokół bezpieczeństwa - podkreślał prezydent.
Nawrocki podziękował "za tę odpowiedzialność" szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
Nawrocki podziękował "za tę odpowiedzialność" szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
- Patrząc na lewą i prawą stronę wierzę w to, że w najbliższych miesiącach uda nam się uzdrowić Trybunał Konstytucyjny, żeby służył ludziom - nadmienił prezydent.
- Jesteśmy wolni do tego, żeby wyrażać swoje różnice, to cecha demokracji. Ale są rzeczy, które są świętością narodową, których nie wolno ruszać, bo to prowadzi do upadku. Polska suwerenność jest niepodzielna, nie można jej dotykać politycznym sporem - mówił prezydent.
- Organy konstytucyjne państwa powinny znajdować się poza politycznym sporem. Mimo że od 10 lat trwa walka o Trybunał Konstytucyjny, przykro mi że nie mogę się pochwalić sukcesem w tej sprawie - dodał Nawrocki.
- Organy konstytucyjne państwa powinny znajdować się poza politycznym sporem. Mimo że od 10 lat trwa walka o Trybunał Konstytucyjny, przykro mi że nie mogę się pochwalić sukcesem w tej sprawie - dodał Nawrocki.
- Polacy nie potrzebują silnego i sprawnego państwa, do tego, aby pod płaszczem troski ograniczać wolność i suwerenność obywateli państwa - dodał prezydent.
Jak podkreślił, Polska nie powstała 108 lat temu po to, aby "elity polityczne rościły sobie prawo do zarządzania wbrew woli narodu".
- Chcę dzisiaj przypomnieć, że odzyskanie przez Polskę niepodległości 108 lat temu było czymś więcej, niż powrotem na mapę świata. Było odzyskaniem instrumentu w postaci możliwości decydowania o samej sobie - mówił prezydent.
- Niepodległość to ogromna odpowiedzialność, także za drugiego współobywatela, drugiego Polaka. W ostatnich dniach byliśmy tego świadkami (...). Ta odpowiedzialność ma twarz Artura Morańskiego i Jakuba Kulika, pielęgniarzy, strażaków i mieszkańców Krakowa - mówił prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do tragedii w stolicy Małopolski.
Uczestnicy uroczystości odpowiedzieli na słowa prezydenta oklaskami.
W centralnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości uczestniczy ambasador USA w Polsce Tom Rose.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na wileńskim Cmentarzu Rossa przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego, w którym obok matki marszałka spoczywa jego serce, odbyły się centralne uroczystości okolicznościowe na Litwie.
Kwiaty przy płycie Piłsudskiego złożyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie oraz liczne delegacje społeczności polskiej. Odśpiewano hymny Polski i Litwy.
Kwiaty przy płycie Piłsudskiego złożyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie oraz liczne delegacje społeczności polskiej. Odśpiewano hymny Polski i Litwy.
Była też wspólna modlitwa, której przewodniczył ksiądz proboszcz wileńskiej parafii pw. św. Rafała Archanioła Mirosław Grabowski.
Prezydent Karol Nawrocki wręcza nominacje wojskowe na Placu Piłsudskiego w towarzystwie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Prezydent wręczył gen. Kukule akt mianowania na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego WP. 10 innym oficerom WP wręczył awanse generalskie.
Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem władz Polski.
Na trasę wyruszyli uczestnicy Biegu Niepodległości, w związku z tym zamknięte dla ruchu zostały Aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego i części Alei Niepodległości.
Aleje Jerozolimskie i Marszałkowska są zamknięte, nie można przejść przez Aleje. Na Rondzie Dmowskiego, z którego o po godzinie 14 ruszy Marsz Niepodległości stoją wolontariusze straży marszu. Wszędzie pełno jest policjantów, którzy wskazują zagubionym ludziom drogi przejścia.
Tłumy ludzi w różnym wieku ubrani w biało-czerwone szaliki, czapki, opaski i wianki z wpiętymi w kurtki kotylionami idą pod Pałac Kultury i Nauki, a także na Trakt Królewski. W centrum rozstawiły się też stragany sprzedające biało-czerwone utensylia.
Dużo ludzi przyjeżdża do Warszawy pociągami, na Dworcu Centralnym również pełno jest biało-czerwonych barw. Wśród tłumów kręcą się zdezorientowani turyści, którzy usiłują dostać się do hoteli.
Tłumy ludzi zmierzają pod Pałac Kultury gdzie działa Miasteczko Niepodległości, ale także na Trakt Królewski na miejski Festiwal Niepodległa.
Biegacze wystartowali w Biegu Konstytucji. Komunikacja miejska omija centrum miasta. Najlepiej skorzystać z pociągów lub metra.
Uczestnicy 24. Parady Niepodległości na ulicach Gdańska. W wydarzeniu uczestniczą m.in. grupy rekonstrukcyjne, harcerze, właściciele zabytkowych aut i zespoły muzyczne.
W Krakowie trwa ostatni dzień żałoby po sobotnim zamachu na Rynku Głównym.
W cieniu tragedii odbędą się miejskie obchody święta 11 listopada. Hołd ofiarom ataku i jednemu z ojców niepodległości Ignacemu Daszyńskiemu złoży marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
W obchodach poza prezydentem i wicepremierem biorą udział m.in. pierwsza dama Marta Nawrocka, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak - który znalazł się w gronie oficerów, którzy podczas uroczystości otrzymają awans na kolejny stopień generalski - oraz liderzy polityczni.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie
Przed godz. 12 na Palcu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Jak wcześniej informował prezydent, weźmie on udział w warszawskim Marszu Niepodległości.
Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. Organizatorem jest stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Prezydent Karol Nawrocki złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Data nawiązuje do przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa nad wojskiem polskim.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 11 listopada 2026 godz. 12:00
W całej Polsce trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach w Warszawie bierze udział m.in. prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą. Po południu ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. Obchody święta 11 listopada są nieco skromniejsze w Krakowie, gdzie nadal trwa żałoba po sobotnim, tragicznym ataku na Rynku Głównym.