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Mateusz Morawiecki vs. PiS. Koniec ultimatum, będzie rozłam? [NA ŻYWO]
- Ja chcę do końca wierzyć, że zapanuje zdrowy rozsądek. Cóż takiego się zmieniło, że ta garstka intrygantów, kombinatorów, zaczęła zmieniać nastawienie pana prezesa - pytał Morawiecki na antenie wPolsce24.
-Tę deklarację z resztą ponawiam - podkreślił były premier.
- Może niektórzy sobie myślą, że to jest jakaś rozgrywka partyjna. My politycy, nie powinniśmy być powoływani do tego, by się zajmować sprawami partyjnymi, tylko do tego, by zajmować się sprawami ludzi i Polski - dodał.
- Zdecydowanie wciąż jestem jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż może interesujące będzie to, że w ramach naszej kompromisowej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa, abym był zwykłym członkiem PiS, żebym mógł się zając wyłącznie dotarciem do nowych grup wyborców - zadeklarował na antenie wPolsce24 w samym centrum sporu Mateusz Morawiecki.
- Dosyć nietypową sytuacją jest, gdy ktoś się umawiał na rozmowę w cztery oczy, a nagle przychodzi taki niespodziewany gość w postaci Jacka Sasina. Gdyby nie Jacek Sasin, to ta rozmowa mogłaby wyglądać inaczej. Myślę, że mogłoby dojść do porozumienia - tłumaczył Muller.
"Grabarz porozumienia". Waży się przyszłość PiS
- Być może to ambicja Jacka Sasina doprowadza do rozpadu PiS. Powiedziałbym nawet, że on jest grabarzem porozumienia, grabarzem tego, co mogło być dobrego, a jednocześnie ojcem chrzestnym potencjalnej wygranej Donalda Tuska w przyszłych wyborach - stwierdził członek ugrupowania Mateusza Morawieckiego Piotr Muller w rozmowie z TVN24.
„Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W PiS jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny; zawsze lojalny; zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii” - zadeklarował poseł Sylwester Tułajew.
"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć". Emocje w PiS wokół ultimatum
"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - stwierdziła posłanka Anna Kwiecień.
"Nadal chcę działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem w tym w Rozwój Plus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - oświadczył poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.
- Mam nadzieję, że dziś o 12 usłyszę, że nie jesteśmy wyrzucani z partii, tylko że możemy poszukać porozumienia - mówił z kolei Piotr Müller w rozmowie z TVN24.
"Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Silnego Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej" - podkreślał wcześniej w swoim oświadczeniu.
Politycy PiS gorąco komentują sytuację w mediach społecznościowych.
"Wciąż nie mogę uwierzyć, że po 20 latach chcecie mnie i wielu moich przyjaciół oraz najdłużej urzędującego premiera z ramienia PiS wyrzucić, bo ktoś chce działać i w partii i w stowarzyszeniu" - napisał na platformie X Łukasz Schreiber.
Termin na podjęcie decyzji przez każdego polityka PiS upłynął w czwartek 23 lipca. Sasin jeszcze pierwszego dnia ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że jest w PiS i chce pozostać w obozie patriotycznym, przy czym sygnalizował, że nie zamierza rezygnować z działalności stowarzyszenia.
To, jak zakończy się trwający obecnie spór, będzie zależało od tego, czy poszczególne środowiska zdecydują się podporządkować decyzji kierownictwa, czy też potraktują obecny moment jako początek otwartej walki o przywództwo w obozie prawicy.
W reakcji na działania Morawieckiego Jacek Sasin powołał stowarzyszenie "Po pierwsze Polska", które przedstawiał jako inicjatywę służącą pracy programowej i wzmacnianiu struktur PiS. Stowarzyszenie Sasina było postrzegane jako bliższe obecnemu kierownictwu PiS i Kaczyńskiemu, podczas gdy inicjatywa Morawieckiego jest interpretowana jako próba konsolidacji jego zwolenników.
Jednym z powodów zaognienia sytuacji była decyzja o wskazaniu w marcu Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera, co część działaczy partii oceniła jako wyraźne wzmocnienie jego środowiska.
To właśnie w tym czasie Morawiecki rozpoczął budowę własnego zaplecza politycznego i powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus", które obecnie liczy ok. 44 parlamentarzystów PiS.
Tłem tych wydarzeń jest to, że w ostatnim czasie ponownie nasilił się konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego, czyli "harcerzami", a grupą skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami".
Bliżej tych ostatnich są też politycy z tzw. zakonu PC, związani z Jarosławem Kaczyńskim, i frakcja dawnej Suwerennej Polski.
W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji "lojalności" wobec partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Spór o rolę frakcji w PiS to kulminacja rosnących napięć i rywalizacji o przyszły kształt partii.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 24 lipca 2026 godz. 07:31
Czas decyzji minął. O godzinie 12 prezes PiS wygłosi oświadczenie. Jak rysuje się przyszłość partii? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.