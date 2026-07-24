Mateusz Morawiecki vs. PiS. Koniec ultimatum, będzie rozłam? [NA ŻYWO]

Mam nadzieję, że dziś o 12 usłyszę, że nie jesteśmy wyrzucani z partii , tylko że możemy poszukać porozumienia - mówił z kolei Piotr Müller w rozmowie z TVN24.





" Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Silnego Prawa i Sprawiedliwości, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej" - podkreślał wcześniej w swoim oświadczeniu.