Kryzys w służbie zdrowia. Protesty i konferencja Jolanty Sobierańskiej-Grendy [NA ŻYWO]

- W sprawie resortu zdrowia, szefa NFZ, decyzje w sprawie rządu, kształtu rządu podejmuje premier. My jesteśmy w ramach koalicji, w tej koalicji i inicjatywę w tej sprawie ma premier - powiedział podczas konferencji prasowej.

Czarzasty odniósł się także do potencjalnych zmian na najważniejszych stanowiskach w instytucjach związanych ze służbą zdrowia.