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Kryzys w służbie zdrowia. Protesty i konferencja Jolanty Sobierańskiej-Grendy [NA ŻYWO]
Czarzasty odniósł się także do potencjalnych zmian na najważniejszych stanowiskach w instytucjach związanych ze służbą zdrowia.
- W sprawie resortu zdrowia, szefa NFZ, decyzje w sprawie rządu, kształtu rządu podejmuje premier. My jesteśmy w ramach koalicji, w tej koalicji i inicjatywę w tej sprawie ma premier - powiedział podczas konferencji prasowej.
- Zgłaszamy gotowość, zgłosiliśmy i na ręce premiera i koalicji, poparcia każdych, nawet bardzo radykalnych i ostrych decyzji w służbie zdrowia. Tak widzimy swoją pozycję. Każdy niech o swoje rzeczy, które zostały w tym rządzie mu powierzone, dba - stwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 08 lipca 2026 godz. 12:20
We wtorek minął termin ultimatum, jakie premier Donald Tusk wyznaczył Jolancie Sobierańskiej-Grendzie na zaprezentowanie planu reform systemu ochrony zdrowia. Decyzja to pokłosie niedawnej afery w Szpitalu Południowym.
Na godzinę 13 zaplanowana jest konferencja minister zdrowia, szefa NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta. Pół godziny wcześniej swoje wystąpienia zamierzają pod Ministerstwem Zdrowia rozpocząć związkowcy.
Na godzinę 13 zaplanowana jest konferencja minister zdrowia, szefa NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta. Pół godziny wcześniej swoje wystąpienia zamierzają pod Ministerstwem Zdrowia rozpocząć związkowcy.