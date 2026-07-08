Kryzys w służbie zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda ogłasza sensacyjne zmiany [NA ŻYWO]

- To przyjmuje się, że do 60 proc. to jest taka granica, która jest bezpieczna dla finansów szpitala i zachowania właściwych proporcji - dodała.

Sobierańska-Grenda poinformowała, że część budżetu, jaką placówki będą mogły przeznaczyć na wynagrodzenia, będzie różniła się w zależności od rodzaju szpitala.