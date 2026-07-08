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Kryzys w służbie zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda ogłasza sensacyjne zmiany [NA ŻYWO]
W mediach społecznościowych zaczęły się już pojawiać pierwsze komentarze.
"W ramach wielkiego przyspieszenia Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że Centralna e-Rejestracja ruszy na 100 proc. Po wyborach w 2027 roku" - napisał Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Sobierańska-Grenda poinformowała, że część budżetu, jaką placówki będą mogły przeznaczyć na wynagrodzenia, będzie różniła się w zależności od rodzaju szpitala.
- To przyjmuje się, że do 60 proc. to jest taka granica, która jest bezpieczna dla finansów szpitala i zachowania właściwych proporcji - dodała.
- Nie ma zgody na jakąkolwiek dyskryminację, nie ma zgody, żeby pacjenci byli traktowani w sposób nierówny, nie ma zgody na zeszyty, na "saloniki". Stąd też propozycja zmian w ustawie o prawach pacjenta - wskazał z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Sobierańska-Grenda poinformowała, że w czwartek spotka się z Naczelną Izbą Lekarską, a 16 lipca - ze stroną społeczną, aby skonsultować proponowane przez resort reformy.
- My dzisiaj nie rozmawiamy o oszczędnościach, tylko o przekierowaniu nadmiarowych pieniędzy z wynagrodzeń, na faktyczne leczenie pacjentów - wskazała minister w odpowiedzi na jedno z pytań dziennikarzy.
Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że limity dotyczące maksymalnego poziomu zarobków medyków będą dotyczyły "przede wszystkim" osób zatrudnionych na podstawie kontraktów.
Sobierańska-Grenda w odpowiedzi na pytanie dziennikarza poinformowała, że najważniejsze zmiany dla pacjentów będą związane z e-rejestracją i e-kolejką. Pierwsza z nich zostanie wprowadzona do końca 2027 roku, druga - 2026 roku.
Sobierańska-Grenda zapowiedziała także walkę z nierównym dostępem do usług medycznych. - Niedopuszczalne jest różnicowanie pacjentów (...). Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, pojawią się dotkliwe sankcje - powiedziała, informując o wprowadzeniu kar sięgających "nawet miliona złotych".
Minister zdrowia zapowiedziała przyśpieszenie procesu wdrażania e-rejestracji, a także nowe rozwiązanie - e-kolejkę, która ma gwarantować zapisy do szpitali na zabiegi planowe.
- Jesteśmy przekonani, że te rozwiązania spowodują transparentne zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów - dodała.
Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała także, że pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. - Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy - powiedziała.
- Kolejnym krokiem będzie jawność wyników postępowania konkursów ogłaszanych na świadczenia medyczne przez szpitale. Chcemy, żeby podmiot leczniczy ogłaszał za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę - wskazała minister zdrowia.
- Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy jest kwota do 240 złotych brutto za godzinę - dodała.
Sobierańska-Grenda poinformowała, że pierwszym aspektem reformy w służbie zdrowia będą tzw. "kominy płacowe".
- Wprowadzimy maksymalne poziomy wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak również tych rekomendowanych w ramach budżetu szpitali - zadeklarowała.
- Przez wiele lat brakowało politycznej zgodny na odważne i konkretne decyzje. Zamiast zmian często obserwowaliśmy wzajemne przerzucanie odpowiedzialności - mówiła minister zdrowia, podkreślając, że resort od miesięcy pracuje nad reformami.
Ruszyła konferencja prasowa minister zdrowia
- W ostatnich tygodniach wielu pacjentów zadaje sobie pytania, czy w polskim systemie ochrony zdrowia centralne miejsce dalej zajmuje pacjent (...). Chcę dziś wysłać jasny sygnał do wszystkich Polaków - zaczęła Jolanta Sobierańska-Grenda.
- Jeżeli ktoś w Szpitalu Południowym, a bada to prokuratura, bada to NFZ, popełnił błędy, nie stosował właściwego nadzoru, to będzie za to odpowiadał - zapewnił szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do głośnej afery, która zapoczątkowała debatę na temat zmian w służbie zdrowia.
Posłanka Lewicy wskazała, że oczekuje zmian dotyczących zarobków lekarzy oraz ich czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia.
- To oczywiście odpowiada na potrzeby społeczne, bo ludzie są oburzeni płacą na poziomie 26 tys. za godzinę, ale to jest tylko jeden element i tu jest potrzebne także zwiększenie możliwości kontrolnych NFZ - wyjaśniała.
- Myślę, że przez jeden weekend to ciężko po prostu wymyślić reformę, która będzie reformą taką naprawdę pionową, od góry na dół, i taką miotłą, która wszystko zmieni - mówiła Żukowska, odnosząc się do ultimatum, które premier Donald Tusk wyznaczył minister zdrowia.
Anna-Maria Żukowska stwierdziła tymczasem, że ostatnie dwa lata w służbie zdrowia "zostały zmarnowane".
- Mówiliśmy, że to trzeba zacząć na samym początku kadencji. Uważam że jesteśmy w grubym niedoczasie. Jest jeszcze rok do końca kadencji. Można jeszcze dużo zrobić, ale to już tak będzie, że efekty tych zmian będą widoczne w przyszłej kadencji, bo tego nie da się zrobić, żeby było z dnia na dzień - powiedziała.
Czarzasty odniósł się także do potencjalnych zmian na najważniejszych stanowiskach w instytucjach związanych ze służbą zdrowia.
- W sprawie resortu zdrowia, szefa NFZ, decyzje w sprawie rządu, kształtu rządu podejmuje premier. My jesteśmy w ramach koalicji, w tej koalicji i inicjatywę w tej sprawie ma premier - powiedział podczas konferencji prasowej.
- Zgłaszamy gotowość, zgłosiliśmy i na ręce premiera i koalicji, poparcia każdych, nawet bardzo radykalnych i ostrych decyzji w służbie zdrowia. Tak widzimy swoją pozycję. Każdy niech o swoje rzeczy, które zostały w tym rządzie mu powierzone, dba - stwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 08 lipca 2026 godz. 12:20
We wtorek minął termin ultimatum, jakie premier Donald Tusk wyznaczył Jolancie Sobierańskiej-Grendzie na zaprezentowanie planu reform systemu ochrony zdrowia. Decyzja to pokłosie niedawnej afery w Szpitalu Południowym.
Na godzinę 13 zaplanowana jest konferencja minister zdrowia, szefa NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta. Pół godziny wcześniej swoje wystąpienia zamierzają pod Ministerstwem Zdrowia rozpocząć związkowcy.
Na godzinę 13 zaplanowana jest konferencja minister zdrowia, szefa NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta. Pół godziny wcześniej swoje wystąpienia zamierzają pod Ministerstwem Zdrowia rozpocząć związkowcy.