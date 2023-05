Politycy Prawa i Sprawiedliwości są w drodze do Warszawy.

- Spotykamy się tu po to, aby przedyskutować założenia programowe PiS na najbliższe lata, zbierają się ludzie, jestem bardzo zadowolony z rosnącej frekwencji. Będzie bardzo ciekawie i dynamicznie - zapewnił Tomasz Poręba w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.

- Musimy zwrócić się do tych ekspertów, którzy są najlepsi. Do tych, którzy najlepiej wiedzą, co jest najlepsze dla Polaków - powiedział Kaczyński.