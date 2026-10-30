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Chaos przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sędziowie wybrani przez koalicję przejmują władzę

Święczkowski nie został wpuszczony do TK

Prezes TK Bogdan Święczkowski przybył pod Trybunał Konstytucyjny. Próbował on dostać się do budynku pokazując swoją legitymację. Nie został jednak wpuszczony do środka przez policję. 
Prezes TK Bogdan Święczkowski pokazuje swoją legitymację
Radek PietruszkaPAP
Protestujący próbują sprowadzić pod Trybunał Konstytucyjny ślusarza, który otworzy bramę do TK. 

Kolejni politycy jadą pod TK

Pod Trybunał Konstytucyjny jedzie również lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Brońmy Polski" - napisał. 
Protestujący na miejscu próbują siłowo otworzyć furtkę prowadzącą do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. 
- Bogdan Święczkowski w sposób siłowy nie dopuszczał do orzekania legalnie wybranych sędziów Trybunału, więc myślę, że to bardziej była sytuacja z jego strony (…). Dobrze się dzieje, że to się kończy na naszych oczach - mówi Interii Bartłomiej Przymusiński, prezes Iustitii.

Bój o Trybunał Konstytucyjny. Przymusiński: To się kończy na naszych oczach
Polska

Bój o Trybunał Konstytucyjny. Przymusiński: To się kończy na naszych oczach

Pierwsze zarządzenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej

Zarządziłam na 3 listopada zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Jak zaznaczyła, będzie ono miało na celu uchwalenie budżetu TK na 2027 rok.

Macierewicz: Prezydent musi przejąć władzę

Będziemy wspierali prezydenta, który jednoznacznie musi przejąć władzę w Rzeczpospolitej. Donald Tusk nie jest premierem, a przestępcą. Wybraliśmy prezydenta, żeby w kluczowym momencie wziął odpowiedzialność za niepodległość Polski, a my go będziemy wspierać - powiedział Antoni Macierewicz na wiecu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Święczkowski dotarł pod TK

Bogdan Święczkowski dotarł przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego

Grzegorz Braun przed TK

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pojawił się również lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. 
Grzegorz Braun przed siedzibą TK
Marcin ObaraPAP

Andrzej Duda o rządzie: Bandycka hołota

Sytuację skomentował były prezydent Andrzej Duda. Według niego rząd to "bandycka hołota, która dokonała brutalnej napaści na konstytucyjny organ państwa".

Anna Korwin-Piotrowska zwróciła się do prezydenta

- Polakom, że przywrócimy TK obywatelom. TK będzie działać we właściwym kształcie. Apeluję do prezydenta, do polityków, aby nie eskalować sytuacji. W TK będziemy rozpatrywać sprawy z poszanowaniem światopoglądu wszystkich osób - stwierdziła sędzia Anna Korwin-Piotrowska na antenie TVP Info.

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają protesty

Protesty przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Marcin ObaraCentrum Prasowe PAP

Pierwszy komentarz Anny Korwin-Piotrowskiej

W Trybunale Konstytucyjnym obecnie przebywa siedmiu sędziów. W budynku nie ma policji - powiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska na antenie TVP Info. Jak ujawniła, to ona wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Donald Tusk o sytuacji w TK: Innej drogi nie ma

Sytuację komentuje premier Donald Tusk. Według niego obecne działanie to "przywracanie rządów prawa". "Innej drogi nie ma" - napisał na X. 

Przed TK coraz więcej osób

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego gromadzi się coraz więcej osób, które protestują przeciwko działaniom władz. Słychać krzyki i skandowanie haseł krytykujących sytuację. 
Protestujący przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Protestujący przed siedzibą Trybunału KonstytucyjnegoRadek PietruszkaCentrum Prasowe PAP

Mentzen: Oczywiste bezprawie

Sytuację skomentował lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Według niego działania rządu to "oczywiste bezprawie i prawdopodobnie zamach stanu". 
"Donald Tusk demoluje kolejne fundamenty państwa prawa. Każda niezależna od niego instytucja staje się przeszkodą, którą próbuje usunąć. Demokratyczna opozycja musi walczyć - siłą prawa i oporu obywatelskiego" - wezwał w mediach społecznościowych Jacek Sasin.

Karol Nawrocki wraca do kraju

W związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki poinformował o odwołaniu swojej wizyty w Senegalu. "Wracam" - napisał na platformie X. 

Politycy PiS przed TK

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest, w którym udział biorą politycy opozycji, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu" - komentował za pośrednictwem platformy X.
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Radek PietruszkaCentrum Prasowe PAP

Policja: Trzy osoby zatrzymane pod TK

"Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała Komenda Stołeczna Policji w komunikacie. Funkcjonariusze informują, że "prowadzą działania mające na celu przywrócenie porządku i bezpieczeństwa publicznego w alei Szucha przed siedzibą TK".

Policja przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego

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Radek PietruszkaCentrum Prasowe PAP
Jako prokurator generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetu. Cztery dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego - przekazał podczas konferencji prasowej Waldemar Żurek. 

Dotychczasowe władze TK mówią o zamachu stanu

"Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem nadal jest Bogdan Święczkowski. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu" - taki wpis pojawił się na profilu Trybunału Konstytucyjnego na portalu X.

Anna Korwin-Piotrowska kierującą Trybunałem Konstytucyjnym

Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek poinformowali, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Jednocześnie na stronie TK pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 30 października 2026 godz. 19:11

Sędziowie wybrani przez obecną władzę przejęli kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym. Dotychczasowe władze i opozycja grzmią o zamachu stanu.
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Radek PietruszkaPAP