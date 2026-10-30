Chaos przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sędziowie wybrani przez koalicję przejmują władzę

- Bogdan Święczkowski w sposób siłowy nie dopuszczał do orzekania legalnie wybranych sędziów Trybunału, więc myślę, że to bardziej była sytuacja z jego strony (…). Dobrze się dzieje, że to się kończy na naszych oczach - mówi Interii Bartłomiej Przymusiński, prezes Iustitii.



