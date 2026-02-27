"The Washington Post": Wyrok w sprawie skrzydełek z kurczaka podzielił Amerykę
Czy skrzydełka z kurczaka mogą być zrobione z... piersi kurczaka? Według amerykańskiego sądu - tak. Jednak dla mieszkańców Buffalo, specjalizujących się w przygotowywaniu skrzydełek, takie danie może być co najwyżej nuggetsem.
Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.
Jeden z największych sporów naszych czasów pozostaje nierozwiązany. Dołącza rangą do debat na temat tego, "czy AI zagraża ludzkości" i "w którą stronę należy wieszać papier toaletowy". To kolejne pytanie, na które nadal nie ma odpowiedzi.
Spory na temat tego, czy skrzydełka z kurczaka bez kości są w istocie skrzydełkami z kurczaka, osiągnęły apogeum.
W tym tygodniu nad sprawą pochylił się sąd. W wyroku pełnym dowcipów związanych z drobiem sędzia z Illinois opowiedział się po stronie sieci restauracji Buffalo Wild Wings w sprawie pozwu o kłamliwą reklamę. Firmę pozwał klient, który poczuł się oszukany, gdy odkrył, że zamówione przez niego "skrzydełka bez kości" nie były w rzeczywistości wykonane z mięsa ze skrzydełek, ale z filetu z piersi kurczaka. W 2023 roku mężczyzna z Chicago o imieniu Aimen Halim stwierdził, że restauracja wprowadziła go w błąd. Według niego kurczak, który otrzymał "bardziej przypominał w strukturze nuggetsa niż skrzydełko z kurczaka".
We wtorek amerykański sąd okręgowy dla wschodniej części północnego dystryktu Illinois stwierdził, że "jego skarga jest pozbawiona mięsa".
"Pomimo najlepszych starań, Halim nie przedstawił wystarczających dowodów na poparcie swojej tezy" - napisał sędzia John J. Tharpe Jr. Najbardziej druzgocąca dla purystów, którzy twierdzą, że termin "skrzydełko" odnosi się konkretnie do anatomicznej części ptaka, była konkluzja sędziego w tej sprawie: "rozsądny konsument nie będzie myślał, że skrzydełko bez kości sprzedawane przez BWW jest tak naprawdę pozbawionym kości skrzydełkiem złożonym później w coś na kształt skrzydełka-frankensteina" - napisał.
Skrzydełko z piersi kurczaka? Nie w Buffalo
Jednak opinia sędziego Tharpe'a nie jest ostatnim słowem w dyskusji.
Zapytajcie Shamara Garnera, szefa kuchni w Wingnutz w Buffalo, mieście, które dumnie przypisuje sobie skrzydełka tak jak Filadelfia konstytucję. W tym miejscu wszyscy są ekspertami od skrzydełek.
- W Buffalo nie nazywamy ich skrzydełkami bez kości - twierdzi.
Wingnutz, które ma trzy lokale w Buffalo, sprzedaje coś, co nazywa "nuggiez" - smażone kawałki filetu z piersi kurczaka, które różnią się od flagowego dania restauracji.
- Jeśli coś od początku nie miało kości, to nie może być skrzydełkiem bez kości - twierdzi.
Jonathan Turley, profesor w szkole prawa na Uniwersytecie George'a Waszyngtona i analityk prawny zauważa, że wyrok sądu dotyczy jedynie tego dystryktu stanu Illinois, w którym się znajduje. Twierdzi jednak, że sądy generalnie mają tendencję do dawania restauracjom wolności w tym, jak określają swoje dania.
- Sądy podchodzą sceptycznie do pozwów, które sugerują, że opisy dań to nie kwestia marketingu i powinny być traktowane dosłownie. Gdyby jednak wyrok był odwrotny, oznaczałby prawdziwą ucztę dla adwokatów powoda - twierdzi Turley.
Jednak póki co prawo stoi po stronie drużyny skrzydełek bez kości.
Politycy wolą się trzymać z dala od skrzydełek z kurczaka
W wyroku w sprawie skrzydełek bez kości sąd powołał się na inny, nieco podobny wyrok, w którym sąd orzekł, że restauracja nie ponosi odpowiedzialności za to, że w czymś, co miało być skrzydełkiem bez kości, znaleziono kawałek kości kurczaka. W tamtej sprawie Sąd Najwyższy stanu Ohio w 2024 roku stwierdził, że opis "skrzydełka bez kości" odnosił się do stylu gotowania, a niekoniecznie oznaczał, że w daniu nie będzie kości.
Aimen Halim ma czas do 20 marca, by uzupełnić pozew o dodatkowe fakty, jednak sędzia wydaje się sceptyczny, czy jest on w stanie przedstawić przed sądem jakiekolwiek dowody, które odwiodłyby go od wniosku, że skrzydełka bez kości nie muszą być zrobione z mięsa ze skrzydełka.
Ustawodawcy mogliby zaproponować dokładniejszą definicję prawną - twierdzi Turley, ale dodaje, że szanse na to są niewielkie. - Większość polityków wolałaby wypić stopiony ołów niż spróbować regulować skrzydełka w stylu buffalo. Mało jest kwestii, które bardziej dzieliłyby społeczeństwo - mówi.
Spór o skrzydełka trwa w najlepsze
Podsumowując: zamiast rozwiązywać spory, wyroki sądów jedynie podgrzewają internetową debatę na temat skrzydełek. W serwisie Reddit trwa zażarta dyskusja na temat wyroku sądu.
"Lubisz nuggetsy z kurczaka. Bądź z tego dumny i przestań nazywać je skrzydełkami bez kości" - napisał jeden z komentujących.
"To tylko śmieszna nazwa. Lubię nazywać je nuggetsami z kurczaka, ale to nie są bryłki złota zrobione z kurczaka (nugget - w języku angielskim odnosi się zarówno do dania z kurczaka, jak i samorodka złota - red.)" - odpowiedział mu zwolennik skrzydełek bez kości.
Być może debata dotrze ostatecznie do sądu wyższej instancji albo przynajmniej bardziej zdecydowanej osoby, tak jak to miało miejsce w 2018 roku, gdy Stephen Colbert, gospodarz wieczornego talk-show zaprosił ekspertkę w postaci sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg, próbując rozwiązać inny spór jedzeniowy. Ginsburg orzekła wówczas, że hot dog nie jest kanapką.
Dopóki nie zapadnie takie rozstrzygnięcie, spór o to, jak nazywać drobiowe kawałki, będzie machał skrzydełkami w najlepsze.
Tekst przetłumaczony z "The Washington Post".
Autorka: Emily Heil
Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz