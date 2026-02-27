Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Jeden z największych sporów naszych czasów pozostaje nierozwiązany. Dołącza rangą do debat na temat tego, "czy AI zagraża ludzkości" i "w którą stronę należy wieszać papier toaletowy". To kolejne pytanie, na które nadal nie ma odpowiedzi.

Spory na temat tego, czy skrzydełka z kurczaka bez kości są w istocie skrzydełkami z kurczaka, osiągnęły apogeum.

W tym tygodniu nad sprawą pochylił się sąd. W wyroku pełnym dowcipów związanych z drobiem sędzia z Illinois opowiedział się po stronie sieci restauracji Buffalo Wild Wings w sprawie pozwu o kłamliwą reklamę. Firmę pozwał klient, który poczuł się oszukany, gdy odkrył, że zamówione przez niego "skrzydełka bez kości" nie były w rzeczywistości wykonane z mięsa ze skrzydełek, ale z filetu z piersi kurczaka. W 2023 roku mężczyzna z Chicago o imieniu Aimen Halim stwierdził, że restauracja wprowadziła go w błąd. Według niego kurczak, który otrzymał "bardziej przypominał w strukturze nuggetsa niż skrzydełko z kurczaka".

Skrzydełka z kurczaka bez kości BEATA ZAWRZEL / NurPhoto AFP

We wtorek amerykański sąd okręgowy dla wschodniej części północnego dystryktu Illinois stwierdził, że "jego skarga jest pozbawiona mięsa".

"Pomimo najlepszych starań, Halim nie przedstawił wystarczających dowodów na poparcie swojej tezy" - napisał sędzia John J. Tharpe Jr. Najbardziej druzgocąca dla purystów, którzy twierdzą, że termin "skrzydełko" odnosi się konkretnie do anatomicznej części ptaka, była konkluzja sędziego w tej sprawie: "rozsądny konsument nie będzie myślał, że skrzydełko bez kości sprzedawane przez BWW jest tak naprawdę pozbawionym kości skrzydełkiem złożonym później w coś na kształt skrzydełka-frankensteina" - napisał.

Skrzydełko z piersi kurczaka? Nie w Buffalo

Jednak opinia sędziego Tharpe'a nie jest ostatnim słowem w dyskusji.

Zapytajcie Shamara Garnera, szefa kuchni w Wingnutz w Buffalo, mieście, które dumnie przypisuje sobie skrzydełka tak jak Filadelfia konstytucję. W tym miejscu wszyscy są ekspertami od skrzydełek.

- W Buffalo nie nazywamy ich skrzydełkami bez kości - twierdzi.

Wingnutz, które ma trzy lokale w Buffalo, sprzedaje coś, co nazywa "nuggiez" - smażone kawałki filetu z piersi kurczaka, które różnią się od flagowego dania restauracji.

- Jeśli coś od początku nie miało kości, to nie może być skrzydełkiem bez kości - twierdzi.

Jonathan Turley, profesor w szkole prawa na Uniwersytecie George'a Waszyngtona i analityk prawny zauważa, że wyrok sądu dotyczy jedynie tego dystryktu stanu Illinois, w którym się znajduje. Twierdzi jednak, że sądy generalnie mają tendencję do dawania restauracjom wolności w tym, jak określają swoje dania.

Nuggetsy z kurczaka BENOIT DURAND / HANS LUCAS AFP

- Sądy podchodzą sceptycznie do pozwów, które sugerują, że opisy dań to nie kwestia marketingu i powinny być traktowane dosłownie. Gdyby jednak wyrok był odwrotny, oznaczałby prawdziwą ucztę dla adwokatów powoda - twierdzi Turley.

Jednak póki co prawo stoi po stronie drużyny skrzydełek bez kości.

Politycy wolą się trzymać z dala od skrzydełek z kurczaka

W wyroku w sprawie skrzydełek bez kości sąd powołał się na inny, nieco podobny wyrok, w którym sąd orzekł, że restauracja nie ponosi odpowiedzialności za to, że w czymś, co miało być skrzydełkiem bez kości, znaleziono kawałek kości kurczaka. W tamtej sprawie Sąd Najwyższy stanu Ohio w 2024 roku stwierdził, że opis "skrzydełka bez kości" odnosił się do stylu gotowania, a niekoniecznie oznaczał, że w daniu nie będzie kości.

Aimen Halim ma czas do 20 marca, by uzupełnić pozew o dodatkowe fakty, jednak sędzia wydaje się sceptyczny, czy jest on w stanie przedstawić przed sądem jakiekolwiek dowody, które odwiodłyby go od wniosku, że skrzydełka bez kości nie muszą być zrobione z mięsa ze skrzydełka.

Smażone skrzydełka z kurczaka JASON HOROWITZ / CONNECT IMAGES AFP

Ustawodawcy mogliby zaproponować dokładniejszą definicję prawną - twierdzi Turley, ale dodaje, że szanse na to są niewielkie. - Większość polityków wolałaby wypić stopiony ołów niż spróbować regulować skrzydełka w stylu buffalo. Mało jest kwestii, które bardziej dzieliłyby społeczeństwo - mówi.

Spór o skrzydełka trwa w najlepsze

Podsumowując: zamiast rozwiązywać spory, wyroki sądów jedynie podgrzewają internetową debatę na temat skrzydełek. W serwisie Reddit trwa zażarta dyskusja na temat wyroku sądu.

"Lubisz nuggetsy z kurczaka. Bądź z tego dumny i przestań nazywać je skrzydełkami bez kości" - napisał jeden z komentujących.

"To tylko śmieszna nazwa. Lubię nazywać je nuggetsami z kurczaka, ale to nie są bryłki złota zrobione z kurczaka (nugget - w języku angielskim odnosi się zarówno do dania z kurczaka, jak i samorodka złota - red.)" - odpowiedział mu zwolennik skrzydełek bez kości.

Być może debata dotrze ostatecznie do sądu wyższej instancji albo przynajmniej bardziej zdecydowanej osoby, tak jak to miało miejsce w 2018 roku, gdy Stephen Colbert, gospodarz wieczornego talk-show zaprosił ekspertkę w postaci sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg, próbując rozwiązać inny spór jedzeniowy. Ginsburg orzekła wówczas, że hot dog nie jest kanapką.

Dopóki nie zapadnie takie rozstrzygnięcie, spór o to, jak nazywać drobiowe kawałki, będzie machał skrzydełkami w najlepsze.

Tekst przetłumaczony z "The Washington Post".

Autorka: Emily Heil

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz