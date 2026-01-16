Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Po raz pierwszy od opuszczenia Iranu w 2016 roku dopuszczam do siebie myśl, że pewnego dnia mógłbym tam wrócić.

W tym tygodniu mija 10 lat, odkąd zostałem po raz ostatni wyprowadzony z mojej celi w opasce na oczach i wywieziony z więzienia Evin w Teheranie. Byłem w nim zakładnikiem przez niemal półtora roku. Zostałem wypuszczony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w ramach porozumienia nuklearnego między światowymi mocarstwami a Iranem.

To wszystko jednak dawne dzieje. Dzisiaj, gdy Iranem wstrząsają ogromne, ogólnokrajowe protesty, chciałbym być z powrotem w Teheranie - mieście, które wybrałem na miejsce pracy i życia. Mieście, w którym się ożeniłem i gdzie chciałem mieszkać przez kolejne lata.

Nasze plany życiowe zostały zniweczone, ale nic nie jest w stanie podważyć moich ciepłych uczuć do tego miejsca i ludzi. Oglądanie Irańczyków dzielnie walczących z uzbrojonym po zęby autorytarnym państwem, które pokazało, że nie nic go nie powstrzyma przed uciszaniem i tłumieniem protestów, jest jednocześnie inspirujące i łamiące serce. Zginęła ogromna liczba protestujących, a rzeź najprawdopodobniej będzie trwała w nadchodzących dniach.

Byłem więźniem irańskiego reżimu

Zaczynałem pisać z Iranu w 2001 roku. Przez lata relacjonowałem trzy wybory prezydenckie w Iranie, wewnętrzne walki polityczne i wiele protestów. Pisałem o niszczycielskich skutkach degradacji środowiska i sankcjach ekonomicznych, ale również historie o sztuce, kinie, sporcie i jedzeniu. Przeprowadzałem wywiady z politykami, artystami, duchownymi czy zwykłymi członkami społeczeństwa.

Pomysłowość, odporność i dobry humor to cechy wielu Irańczyków.

Przywódca duchowy Iranu Ali Chamenei Iranian Leader Press Office / Handout/Anadolu | Morteza Nikoubazl/NurPhoto Getty Images

W ostatnich miesiącach mojej pracy w roli korespondenta "The Washington Post" z Teheranu w 2014 roku relacjonowałem negocjacje nuklearne, które ostatecznie zakończyły się wzięciem mnie jako zakładnika i wykorzystaniem w tychże negocjacjach.

Byłem dobrze zaznajomiony z niezadowoleniem Irańczyków z powodu problemów ekonomicznych ich kraju i izolacji od świata, ale dopiero moje uwięzienie nauczyło mnie najwięcej na temat reżimu w Teheranie i jego toksycznej relacji z irańskim społeczeństwem.

Co USA mogą zrobić dla Irańczyków?

Jaką rolę mogą odegrać Stany Zjednoczone we wsparciu aspiracji Irańczyków, by pozbyć się teokratycznego reżimu, który rządzi ich życiem od niemal pół wieku? A gdy nadejdzie czas, jak USA mogą pomóc zapewnić płynne przekazanie władzy tym, którzy przyjdą?

Chociaż nigdy nie popierałem polityki "maksymalnej presji" prezydenta Donalda Trumpa wobec Iranu, ponieważ sankcje nieproporcjonalnie dotykają zwykłych ludzi, nie oferując jasnych, wiarygodnych celów, opóźnianie planowania na okres po upadku Islamskiej Republiki byłoby równie błędne.

To nieprawda, że USA nigdy nie nakładały presji na Iran przed Trumpem. Odziedziczył on pewną architekturę, którą rozszerzył i skuteczniej realizował. Prawdopodobnie jego najskuteczniejszym narzędziem przeciwko Iranowi był element zaskoczenia. Iran nie był w stanie przewidzieć, co Trump zrobi, począwszy od wyrażenia zgody na zabicie w 2020 roku generała Kassima Sulejmaniego aż po bombardowanie irańskiej infrastruktury nuklearnej w czerwcu ubiegłego roku.

Antyrządowe protesty w Iranie Anonymous Getty Images

Teheran przez długi czas wykorzystywał amerykańską konsekwencję, nie słabość. Trump okazał się dla Islamskiej Republiki równym partnerem: znacznie silniejszym przeciwnikiem, który podobnie jak irańscy przywódcy uważa, że zasady go nie obowiązują.

Oczywistą i najpilniejszą potrzebą teraz jest zapewnienie Irańczykom dostępu do internetu. Zamknięcie środków komunikacji jest dla władz najbardziej efektywnym sposobem stłumienia protestów. Mimo licznych ruchów protestacyjnych od 2009 roku i obietnic, że Irańczycy będą podłączeni do sieci, świat zewnętrzny nie był w stanie rozwiązać tego problemu.

Reza Pahlawi nie nadaje się na nowego przywódcę Iranu

Już dawno nauczyłem się, że nie należy przewidywać tego, co się wydarzy w Iranie. Dwie rzeczy wydają się jednak oczywiste.

Po pierwsze, niezależnie od tego, jak wyrafinowani i dobrze wykształceni są Irańczycy, istnieje i nadal będzie istnieć zrozumiałe pragnienie zemsty na starej gwardii za dekady niesprawiedliwości. Pociągnięcie ich do odpowiedzialności w ramach obowiązującego prawa Iranu i międzynarodowych trybunałów przyniesie lepszy skutek niż zniszczenie wszystkich instytucji, na których polegają zwykli ludzie. Kontynuacja będzie niezbędna dla porządnego przejęcia władzy.

Po drugie, gdy reżim w końcu upadnie, ktokolwiek będzie nowym przywódcą Iranu - niemal na pewno już tam teraz mieszka. To nierealistyczne i szczerze niesprawiedliwe oczekiwać, że książę koronny Reza Pahlawi - od lat przebywający na wygnaniu syn szacha obalonego w 1979 roku, który jest silnie obecny w mediach społecznościowych, ale nigdy nie sprawował żadnej władzy, będzie w stanie zarządzać krajem tak dużym i skomplikowanym jak Iran. To samo dotyczy innych członków diaspory, którzy teraz chcą zyskać na znaczeniu.

Czy ta osoba, kimkolwiek by nie była, będzie w stanie lepiej zaspokoić potrzeby Irańczyków i zapewnić im lepszą przyszłość niż obecni autorytarni przywódcy kraju, pozostaje kwestią otwartą. Doprowadzanie do wycofania sankcji ekonomicznych, utworzenie nowego rządu oraz rozwiązanie innych palących problemów, w tym ogromnych braków wody, przyniosłoby natychmiastowy efekt.

Administracja Trumpa powinna zrobić to, czego nie zrobili jej poprzednicy przez dekady. Przestać kierować się wskazówkami ekspertów i szarlatanów z Waszyngtonu i nawiązać współpracę z osobami chcącymi wprowadzić zmiany w Iranie.

Tekst przetłumaczony z "The Washington Post".

Autor: Jason Rezaian

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz