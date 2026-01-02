Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Autobus wracający z linii frontu z trudem zatrzymał się przed przydrożną jadłodajnią, a żołnierze, kulejąc, wysiedli w zimowe błoto.

Większości z nich brakowało stopy albo nogi.

Butelka po wodzie wypełniona krwią chwiała się niebezpiecznie, zwisając z plastikowej rurki podłączonej do brzucha jednego z żołnierzy, gdy pomagano mu dojść do ławki. Inny wpatrywał się bez wyrazu w zakrwawiony kikut, tam gdzie kiedyś miał prawą dłoń.

- Nigdy nie podpisałbym kontraktu, gdybym wiedział, jak to tam wygląda. Nasza telewizja nas okłamuje - powiedział Fiodor, młody żołnierz z Syberii. Podobnie jak inni bohaterowie tego artykułu, nie podajemy jego pełnych personaliów, by uchronić go przed konsekwencjami krytykowania wojny.

Dwa dni wcześniej Fiodor stracił nogę w wyniku wybuchu miny podczas natarcia na Łyman w Ukrainie wraz z tym, co pozostało z jego jednostki. Powiedział, że z pierwotnych 110 żołnierzy, z którymi dołączył do wojska dwa lata temu, zostało ich zaledwie 10.

Nie żałował utraty nogi.

- To znaczy, że w końcu mogę wrócić do domu - żywy.

- Walczymy o pola, których nawet nie jesteśmy w stanie zdobyć - wtrącił inny żołnierz, Kirill, również po dwudziestce, gorzko się śmiejąc.

- Ta wojna nigdy się nie skończy. Mam wrażenie, że ona dopiero się zaczęła - uważa.

Takie sceny pozostają niewidoczne dla większości Rosjan, wymazane przez propagandę państwową i projekty rządowe wspierające powracających weteranów. Jednak wewnątrz kraju, pod powierzchnią tłumionego sprzeciwu, narasta zmęczenie i gniew.

Nie ma ujścia dla publicznej frustracji ani ulgi od narastającego, ogólnonarodowego wyczerpania niemal czteroletnią wojną, która - zdaniem obserwatorów i rozmówców "The Washington Post" - koroduje kraj od środka, czyniąc społeczeństwo coraz bardziej dysfunkcyjnym, rozbitym i paranoicznym.

Ranni rosyjscy żołnierze jedzą zupę w jadłodajni Francesca Ebel/The Washington Post materiał zewnętrzny

Machina represji

W ciągu ostatniego roku rosyjska gospodarka przeszła od spektakularnego wzrostu do niemal stagnacji. Cyfrowe represje i izolacja pogłębiają się wraz z zakazywaniem kolejnych aplikacji i platform.

Według zachodnich służb wywiadowczych ponad milion rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych - często w walkach o marginalne zdobycze. A wraz z nasileniem poszukiwań "wrogów wewnętrznych" machina represji zaczyna obracać się przeciwko własnym dzieciom.

Podczas spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z Radą Praw Człowieka w grudniu reżyser filmowy Aleksandr Sokurow otwarcie skrytykował cenzurę, duszące prawo o "zagranicznych agentach", rosnące koszty życia oraz brak perspektyw dla młodych ludzi.

- Jeśli Rosja nie zmieni swojego podejścia do młodzieży, czeka ją ślepy zaułek - powiedział.

Putin zapowiedział, że odniesie się do tych zarzutów później.

Były wysoki urzędnik Kremla powiedział "The Washington Post", że jest "bardzo zaniepokojony mrocznym obrazem sytuacji wewnątrz Rosji".

- Nie da się łatwo cofnąć zegara; potrzebna jest wola polityczna, by to odwrócić - a jej po prostu nie ma - dodał, prosząc o anonimowość.

Mieszkańcy Biełgorodu oburzeni

W Biełgorodzie, rosyjskim mieście przygranicznym, które niegdyś cieszyło się bliskimi relacjami z ukraińskim Charkowem - oddalonym zaledwie o 74 kilometry - cena tej wojny jest szczególnie namacalna.

Codzienne ataki dronów stały się tu rutyną. Obłocone karetki i zakamuflowane jednostki obrony przeciwlotniczej pędzą przez centrum miasta. Sieci wolontariackie - kluczowy element wysiłku wojennego, który wspiera wojsko odzieżą, żywnością i sprzętem tam, gdzie zawodzi państwo - pracują przez całą dobę. Emeryci szyją siatki przeciw dronom i drukują na drukarkach 3D plastikowe obudowy bomb.

Mimo cierpienia i masowych zniszczeń tuż za granicą Biełgorod postrzega siebie jako główną ofiarę tej wojny. Miasto ilustruje rosnącą przepaść w rosyjskim społeczeństwie między obojętną, metropolitalną większością a nieliczną grupą "walczących".

Pewnego zimnego listopadowego popołudnia grupa wolontariuszy dostarczających zaopatrzenie armii zebrała się przy stole, by zjeść zupę. Powiedzieli "The Washington Post", że czują się porzuceni przez Moskwę.

Mieszkańcy Biełgorodu czują się... ofiarami wojny Francesca Ebel/The Washington Post materiał zewnętrzny

- Oni absolutnie nie mają pojęcia, co się tutaj dzieje! - wybuchł 52-letni Edik. - W Moskwie są imprezy, ludzie się bawią, jeżdżą na wakacje. Jak to możliwe? Tutaj leje się krew, a tam świętują. Jak oni to godzą?

Kilku wolontariuszy zauważyło, że od początku roku darowizny wyraźnie zmalały - wielu spodziewało się, że wojna wkrótce się skończy. Jewgienija Gribowa (35 lat), koordynatorka centrum w Biełgorodzie, powiedziała, że ruch przeżywa kryzys.

- W pierwszym roku ludzie wydawali ostatnie ruble na wsparcie wojska, pracowali bez przerwy, bez dni wolnych i urlopów - powiedziała.

- Teraz chcą odpocząć. Wolą wydawać pieniądze na siebie niż na pomoc dla frontu.

Choć wiele osób mówi, że chce zakończenia konfliktu, część jednocześnie wyraża chęć dalszej walki i przekonanie, że wojna musi się skończyć na "właściwych" warunkach.

- Wszyscy wciąż chcą zdobyć Odessę. To powszechna opinia: ludzie chcą znów jeździć do Odessy na wakacje - powiedziała Gribowa. - Dla nas to wojna domowa między Rosjanami a Rosjanami, którzy trochę zapomnieli, że są Rosjanami - i tyle.

Jewgienija Gribowa powtarza rosyjską propagandę Francesca Ebel/The Washington Post materiał zewnętrzny

Biełgorod oraz mieszkańcy regionów Rosji graniczących z Ukrainą należą do tego, co prorządowy socjolog Walery Fiodorow, dyrektor ośrodka badania opinii publicznej WCIOM, określa mianem "walczącej Rosji": mniejszości - około 20 procent społeczeństwa - obejmującej żołnierzy, ich rodziny, wolontariuszy i pracowników zakładów zbrojeniowych, którzy uważają wojnę za kluczową dla przetrwania państwa i naciskają na zwycięstwo.

Reszta społeczeństwa - jak twierdzi - jest biernie lojalna, obojętna, przeciwna wojnie, lecz schroniona w życiu prywatnym, albo żyje na emigracji.

Dmitrij, zastępca dowódcy plutonu granatników w 116. brygadzie specjalnego przeznaczenia, powiedział, że Rosja będzie walczyć bardzo długo - "choćby kijami, jeśli zajdzie taka potrzeba".

- Każdy chce wrócić do domu. Każdy chce, żeby to się skończyło. Ale nawet zmęczeni ludzie wykonują swoje zadania - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Benefity dla "bohaterów"

Jak państwo sprzedaje swoim obywatelom wojnę, która niszczy kraj - i jak sprawia, by trwała dalej?

Aby podtrzymać wysiłek wojenny i stłumić niezadowolenie, Kreml przeznaczył ogromne środki na projekty wspierające żołnierzy i weteranów, w tym ogólnokrajową Państwową Fundację Obrońców Ojczyzny, utworzoną w 2023 roku przez Putina i kierowaną przez jego siostrzenicę, wiceminister obrony Annę Ciwalewą.

W zamian za poświęcenie żołnierze otrzymują świadczenia finansowe, prestiż społeczny oraz znaczące możliwości zatrudnienia i edukacji - dla siebie i swoich dzieci.

Denis Połtawski stracił wzrok w prawym oku po ataku dronów podczas walk w ubiegłym roku. Niechętnie dzieli się szczegółami z frontu, ale mówi, że cierpi na ciężki zespół stresu pourazowego. Koszmary nękają go na zmianę z bezsennością.

Jednak bez wątpienia - jak twierdzi - jego sytuacja materialna poprawiła się po powrocie do domu.

- Wsparcie jest bardzo szerokie. Państwo robi wszystko dla weteranów i żołnierzy. Nie porzucili nas. Monitorują sytuację i zapewniają wszystko, co potrzebne.

Połtawski otrzymał jednorazowo 51 tys. dolarów odszkodowania, ubezpieczenie oraz wojskową emeryturę. Ma darmowy transport i bezpłatne wejścia do muzeów i teatrów. Niedawno ukończył program szkoleniowy "Czas naszych bohaterów" w Biełgorodzie i liczy na grant, żeby mógł rozwijać swoją firmę metalurgiczną.

Weterani mają też całodobowy dostęp do psychologów, lekarzy, opiekunów i wolontariuszy; otrzymują ulgi podatkowe, mają też gwarantowane zatrudnienie, nawet przy niepełnosprawności. Program w Biełgorodzie oferuje im nawet bezpłatne działki pod budowę domu.

Na froncie zbrodniarze, w domu - przestępcy

Profesor Will Pyle z Middlebury College, badający rosyjską gospodarkę, zauważył, że w niektórych regionach większy odsetek Rosjan deklaruje zadowolenie z życia niż kiedykolwiek w dekadzie poprzedzającej inwazję z lutego 2022 roku. Wniosek ten opiera się na analizie danych z Rosyjskiego Badania Panelowego, prowadzonego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Moskwie.

Według badań Pyle'a, prowadzonych wspólnie z Bankiem Finlandii, wzrost deklarowanego zadowolenia z życia jest szczególnie widoczny w regionach, które skorzystały gospodarczo na produkcji wojennej i okołowojskowej.

To potwierdza także Fiodorow.

- Im bardziej zdegradowany region, tym więcej ludzi zauważyło poprawę swojego życia - powiedział.

Jednak pod warstwą gloryfikowania żołnierzy i tymczasowego wzrostu dobrobytu kryje się mroczniejszy wpływ powracających weteranów oraz długofalowe konsekwencje inwazji. Już teraz dochodzi do brutalnych morderstw, gwałtów i innych przestępstw popełnianych przez wracających żołnierzy, a wielu skazanych kryminalistów, którzy podpisali kontrakty, by odzyskać wolność, wróciło do przestępczości.

- Każdy gubernator w Rosji wie, że nadchodzi fala problemów wraz z powrotem żołnierzy z frontu z poważnym PTSD - mówi anonimowo źródło z Kremla. - I wiedzą, że odpowiedzialność za to spadnie na nich.

Kreml zabrał się za... swoich zwolenników

Od początku wojny Rosja ściga swoich dysydentów - osoby LGBTQ+, artystów i opozycję - oraz zdelegalizowała krytykę konfliktu i armii. Teraz jednak problemy zaczynają mieć także najzagorzalsi zwolennicy państwa.

Głośni, nacjonalistyczni blogerzy wojskowi, początkowo filar poparcia dla inwazji Putina, zaczęli krytykować korupcję i niedociągnięcia w armii. Najbardziej radykalni liderzy, jak ultranacjonalista Igor Striełkow, trafili do więzienia. Jesienią cały ruch stał się celem represji.

We wrześniu władze uznały Romana Aliochina, popularnego blogera z 151 tys. subskrybentów na Telegramie, za "zagranicznego agenta" - etykietę zwykle zarezerwowaną dla liberalnej opozycji. W październiku blogerka Tatjana Montian została wpisana na listę "terrorystów i ekstremistów". Inna, Oksana Kobielewa, została zatrzymana przez policję. Wszyscy krytykowali wysokich urzędników lub innych propagandystów. Społeczność spod znaku "Z" zaczęła się wzajemnie oskarżać.

- Moment jedności nie trwał długo i po niemal czterech latach widzimy, jak ludzie zaczynają się zwalczać, rozstrzygając, kto jest bardziej patriotyczny - powiedział bloger wojskowy Michaił Zwinczuk, założyciel kanału Rybar powiązanego z ministerstwem obrony.

Dodał, że ruch uległ korupcji i defraudował środki zbierane na wsparcie wojska.

- Przez te lata pojawiło się wielu oszustów próbujących żerować na wojnie.

Nastolatkowie? Niech lepiej nie śpiewają

W Petersburgu służby bezpieczeństwa znalazły inny cel: nastolatków.

W listopadzie w sądzie w obwodzie izmailskim zamaskowani policjanci eskortowali dwoje nastoletnich muzyków do samochodów służb specjalnych. 18-letni Diana Loginowa i Aleksandr Orłow z zespołu muzycznego Stoptime usłyszeli kolejne przedłużenie aresztu. Oficjalnie oskarżono ich o zablokowanie wejścia do metra podczas spontanicznego koncertu, lecz ich prawdziwą "winą" były viralowe wykonania antywojennych piosenek.

Fala solidarnościowych występów w innych regionach również zakończyła się aresztowaniami. Teraz nawet śpiewanie "niewłaściwej" muzyki może skończyć się więzieniem - co wielu uznaje za powrót do czasów ZSRR.

23 listopada muzycy Stoptime zostali potajemnie i niespodziewanie zwolnieni, po czym natychmiast uciekli z kraju. Na początku grudnia widziano ich w Erywaniu, gdzie nadal wykonywali te same opozycyjne utwory.

Inni nie mieli tyle szczęścia.

Syn Tatiany Bałazejkiny, 19-letni Jegor, odsiaduje siedmioletni wyrok za terroryzm po próbie rzucenia koktajlu Mołotowa w komisję wojskową w 2023 roku. Jest jednym z setek nastolatków i dzieci zatrzymanych za protesty antywojenne, sabotaż lub zdradę.

- Stoptime śpiewali to, co wielu ludzi miało już na końcu języka - powiedziała Bałazejkina. - To jest sprzeciw.

Jej zdaniem młodzi ludzie stanowią szczególne zagrożenie dla Kremla.

- Młodzi, którzy nie mają nic do stracenia poza wolnością, są bardzo niebezpieczni dla reżimu - powiedziała.

- A jeśli potrafią nie tylko myśleć, ale i śpiewać to, co myślą… to zagrożenie jest jeszcze większe.

Autor: Francesca Ebel

Współpraca: Natalia Abbakumowa

Źródło: "The Washington Post"

"Polityczny WF": Te słowa padły naprawdę. Wśród autorów Tusk i Kaczyńscy INTERIA.PL