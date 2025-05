Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Niektórzy republikanie z Izby Reprezentantów mówią, że nie zagłosują za ustawą, która tnie Medicaid (państwowy program pomocy socjalnej w USA dla osób i rodzin, których dochody są niewystarczające, aby zapłacić za opiekę zdrowotną. Zapewnia darmowe ubezpieczenie zdrowotne 74 milionom osób - red.). Inni wprost odmówili jej poparcia, chyba że pozwoli ich wyborcom odliczyć więcej podatków stanowych i lokalnych. Jeden republikanin z Senatu wykluczył głosowanie za jakimkolwiek projektem ustawy, chyba że zmniejszy wydatki do poziomu sprzed pandemii - co wymagałoby ogromnych, dodatkowych cięć.

Inni republikanie są bardziej optymistyczni. - To się nazywa stanowienie prawa albo zakulisowe negocjacje - twierdzi senator John Cornyn (republikanin; Teksas), starszy członek Komisji Finansów Senatu , która odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu projektu ustawy. - To trudne i nie dziwię się temu, ponieważ jest tak wiele konkurujących ze sobą wymagań - podkreśla.

Republikanie z Izby Reprezentantów zwrócili się do Komisji ds. Energii i Handlu,by w ramach ustawy znalazła oszczędności w wysokości co najmniej 880 miliardów dolarów, co według Biura Budżetowego Kongresu jest niemożliwe bez wprowadzenia cięć w programach Medicaid, Medicare lub Children’s Health Insurance Program. Tymczasem Trump i Johnson zobowiązali się nie likwidować tych świadczeń.