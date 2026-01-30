"The Washington Post": Mężczyzna z demencją zapomniał, że jest żonaty. Po 39 latach ponownie się oświadczył
Są małżeństwem od 39 lat, ale pobrali się ponownie kilka tygodni temu. Mąż Lindy Feldman, Michael O'Reilley, choruje na alzheimera. Chociaż często zapomina nawet jej imienia, to jedna rzecz się nie zmieniła - wciąż za nią szaleje.
Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.
Michael O'Reilley nie zawsze pamięta imię swojej żony. Nie pamięta też, że od 39 lat są małżeństwem. - Po prostu wie, że mnie kocha - mówi jego żona, Linda Feldman. - To się nie zmieniło.
77-letni O'Reilley choruje na alzheimera. W listopadzie ubiegłego roku, w domu opieki dla osób z chorobą Alzheimera w Berkeley w Kalifornii, przyciągnął żonę bliżej, spojrzał jej w oczy i zadał pytanie, na które odpowiedziała już niemal cztery dekady temu.
- Wyjdziesz za mnie? - zapytał.
- Tak - odpowiedziała.
Gdy personel domu opieki, w którym O'Reilley mieszka od lipca, usłyszał o oświadczynach, zaproponował, że zajmie się organizacją ślubu. Para pobrała się po raz drugi 10 stycznia, podczas kameralnej ceremonii w obecności rodziny, przyjaciół i opiekunów.
- W życiu zdarzają się różne kryzysy - powiedziała 78-letnia panna młoda. - Ten jest historią o tym, jak miłość potrafi wszystko przetrwać.
Spotkanie w kostnicy
O'Reilley i Feldman poznali się w 1979 roku, gdy oboje pracowali jako obrońcy z urzędu w hrabstwie Alameda w Kalifornii.
- Ktoś powiedział mi, że jeśli chcę zobaczyć naprawdę dobrego adwokata wygłaszającego mowę końcową, powinnam pójść posłuchać Michaela - wspomina Feldman. - Był po prostu genialnym prawnikiem.
Początkowo O'Reilley był dla Feldman "tylko" mentorem i przyjacielem, ponieważ w tamtym czasie oboje pozostawali w innych związkach małżeńskich.
- Czasami wychodziliśmy razem na lunch i stopniowo coraz lepiej się poznawaliśmy - mówi Feldman.
Kilka lat później oboje byli już po rozwodach. O'Reilley zaprosił Feldman na randkę, lecz ona podchodziła do tego z rezerwą.
- Miałam małe dziecko, właśnie się rozwiodłam, i po prostu nie wiedziałam, co chcę robić dalej - wyjaśnia.
O'Reilley jednak się nie poddał. Wiedział, że Feldman interesuje się medycyną sądową, więc wysłał do wszystkich obrońców z urzędu maila z pytaniem, czy ktoś chciałby obejrzeć sekcję zwłok. Zainteresowane były tylko dwie osoby - w tym jego przyszła żona.
- Wiedział, że będę zainteresowana - podkreśla Feldman, dodając, że drugi adwokat po wejściu do kostnicy zrobił się biały jak ściana i uciekł. - Po tym poszliśmy razem na lunch i to była nasza pierwsza randka.
Doskonale niedobrani
Para spotykała się przez kilka lat, zanim zamieszkała razem, tworząc rodzinę patchworkową. O'Reilley ma dwie córki w wieku 43 i 46 lat, a Feldman 45-letniego syna.
- Świetnie się razem bawiliśmy - wspomina Feldman. - Dużo się śmialiśmy i po prostu lubiliśmy spędzać ze sobą czas.
O'Reilley oświadczył się Feldman, lecz ona nie była pewna, czy chce ponownie wyjść za mąż. Z czasem jednak uświadomiła sobie, że ich relacja była dla dzieci niejasna.
- Nie wiedzieli, kim właściwie dla siebie jesteśmy - tłumaczy.
W 1987 roku pobrali się podczas kameralnej ceremonii w swoim salonie.
- Było skromnie, a wesele odbyło się później w domu przyjaciela - opowiada.
Byli swoimi przeciwieństwami. Feldman żartuje, że "była małą, neurotyczną Żydówką", on zaś irlandzkim katolikiem spragnionym adrenaliny. Świetnie się uzupełniali.
- Motywowaliśmy się nawzajem do robienia różnych rzeczy - mówi Feldman. - Ja kocham teatr i muzea i wprowadziłam go w ten świat. On z kolei zachęcał mnie do takich rzeczy jak kajakowanie, czego pewnie sama nigdy bym nie spróbowała.
Każdego roku zabierali dzieci do Ashland w stanie Oregon na Festiwal Szekspirowski.
- To był jeden z tych momentów, kiedy naprawdę poczułam, że nasza rodzina się scaliła - mówi Feldman, dodając, że zarówno ona, jak i jej mąż dobrze dogadywali się ze swoimi byłymi partnerami, co ułatwiało wspólne wychowywanie dzieci.
- Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by zapewnić naszym dzieciom dobre wspólne życie.
Dużo podróżowali - odwiedzili m.in. Chiny, Polskę, Szkocję, Hiszpanię, Irlandię, Francję, Włochy, Chile, Izrael, Turcję, Meksyk i Argentynę - i wspólnie wychowywali dzieci. Przez lata rytm ich życia wyznaczały podróże, ciekawość świata i długie rozmowy. Para ma sześcioro wnucząt.
- Interesowały nas podobne rzeczy - mówi Feldman. - Mogliśmy rozmawiać o wszystkim.
"Mam dużo szczęścia"
Wszystko zmieniło się siedem lat temu, kiedy u O'Reilleya zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Jak wspomina Feldman, objawy tej wyniszczającej pamięć choroby pojawiały się u jej męża od lat.
Choć w rodzinie O'Reilleya alzheimer występował już wcześniej - jego młodszy brat i ciocia również na niego chorowali - diagnoza "była szokiem", przyznaje Feldman.
Zanim choroba zaczęła pustoszyć jego umysł, O'Reilley miał znakomitą pamięć. Pewnego razu wygłosił czterogodzinną mowę końcową bez posiłkowania się notatkami.
- To było po prostu niewiarygodne - podkreśla Feldman. - Był naprawdę niesamowity.
Przez kilka lat Feldman sama opiekowała się O'Reilleym w ich domu.
- Nie mógł nawet wyjść z domu, bo by się zgubił. Mówił, ale chaotycznie - wspomina Feldman.
Ponieważ O'Reilley niemal nie opuszczał domu, rzadko miał kontakt z innymi ludźmi.
- Jest bardzo towarzyską osobą, tak jak ja, i myślę, że bardzo cierpiał z powodu samotności - mówi Feldman.
Około dwa i pół roku temu przeniosła go do domu opieki.
- Ogólnie jest zadowolony - twierdzi Feldman. Dodała, że jej mąż zazwyczaj uśmiecha się, gdy tylko przekracza próg jego drzwi. Jest - i zawsze był - bardzo czuły.
- Ciągle mnie obejmuje i całuje - opowiada Feldman. - To bardzo słodkie. Zawsze też mówi: "kocham cię".
Feldman wie, że wiele osób z chorobą Alzheimera albo nie rozpoznaje swoich małżonków, albo reaguje na nich złością.
- Mam dużo szczęścia - powiedziała. - To właśnie daje mi siłę, by iść dalej.
Ślub jak z bajki
Po tym, jak O'Reilley oświadczył się jej w listopadzie, Feldman nie powiedziała mu, że są już małżeństwem - mogłoby to bowiem wywołać u niego dezorientację.
- Uczysz się brać wszystko takim, jakie jest - mówi.
Poprosiła personel o niewielki pokój, lecz zamiast tego zaproponowali jej, że zorganizują pełnowymiarową ceremonię.
- Za każdym razem, gdy Linda przychodzi do Michaela, on zakochuje się w niej na nowo - mówi Angeles Sticka, dyrektor domu opieki. - Była to dla nas okazja, żeby stworzyć dla nich pozytywne, radosne doświadczenie.
Przez kilka tygodni personel planował ceremonię i wesele z poczęstunkiem, kwiatami, balonami, pokazem slajdów oraz dwupiętrowym tortem z figurką nowożeńców. W trakcie uroczystości goście mogli także obejrzeć pierwszy album ślubny Lindy i Michaela.
- Potraktowaliśmy to jak prawdziwe wesele - mówi Sticka. - Chcieliśmy uczynić tę chwilę wyjątkową.
W ceremonii wzięło udział około 25 osób. Ślubu udzieliła córka O'Reilley'ego, Sharon Frost.
- Kiedyś rozmawialiśmy codziennie i zawsze mogłam na nim polegać - powiedziała o swoim ojcu. - Jest moim bohaterem.
O'Reilley udzielał ślubów wielu osobom, w tym obu swoim córkom.
- W tym sensie miało to dla mnie szczególne, sentymentalne znaczenie - powiedziała Frost. - To był dla mnie prawdziwy zaszczyt.
Zarówno ona, jak i Feldman obawiały się, jak O'Reilley zareaguje na obecność tylu osób i na całą sytuację, ale przez cały dzień wydawał się przeszczęśliwy.
- Nie mogliśmy przewidzieć, jaka będzie jego reakcja - mówi Feldman. - Ożywił się. W jakiś sposób zrozumiał, że to wszystko dotyczy nas... przez cały czas był szczęśliwy.
Feldman była poruszona tym, z jaką troską personel uczynił to wydarzenie wyjątkowym. O ślubie napisał lokalny portal Berkeleyside.
- To było po prostu niezwykłe - mówi.
Pod koniec wesela, gdy opiekunka zabierała Michaela z powrotem do domu opieki, Feldman wybuchnęła płaczem. Oparła głowę na ramieniu brata i szlochała.
- To było tak, jakby bajka się skończyła - powiedziała.
Mimo że dzień zakończył się bolesnym powrotem do rzeczywistości, Feldman podkreśla, że miłość i radość, które czuła tamtego dnia, pozostaną z nią na zawsze.
- To historia dająca nadzieję każdemu, niezależnie przez co przechodzi - mówi. - Miłość potrafi przetrwać nawet największe przeszkody.
Tekst przetłumaczony z "The Washington Post".
Autor: Sydney Page
Tłumaczenie: Monika Bortnowska