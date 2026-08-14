Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Na weekend zapowiadane są w Polsce upały - uznaliśmy, że tekst o piciu wody będzie jak znalazł.

Woda. Jest źródłem życia, podstawową potrzebą, a od niedawna - popularnym tematem w mediach społecznościowych. Twórcy internetowi zachwalają picie "wody wzbogaconej" (ang. loaded water). To całkiem przydatna metoda - o niezbyt fortunnej nazwie - na urozmaicenie zwyczajnego H2O świeżymi owocami, ziołami, elektrolitami w saszetkach i innymi dodatkami, aby wspierać lepsze nawodnienie organizmu.

Powszechnie wiadomo, że picie odpowiedniej ilości wody jest niezbędne dla zdrowia, zwłaszcza w najgorętszych miesiącach. Ale regularne nawadnianie się może też być uciążliwe.

- Latem bardzo łatwo doprowadzam się do odwodnienia, aż zaczyna mnie boleć głowa i czuję się wyschnięta jak rodzynka - powiedziała Natasha Feldman, twórczyni przepisów i autorka książki "The Dinner Party Project".

Przygotowywanie wody z dodatkami, którą Feldman nazywa napojami nawadniającymi, to jej sposób na "przechytrzenie samej siebie, by stać się osobą, która pije wodę". Oto sześć wskazówek, które pomogą ci zrobić to samo.

Dodaj owoce i warzywa

Woda z ogórkiem to klasyk kojarzący się ze spa, ale ogórki to dopiero początek, jeśli chodzi o możliwości wzbogacania wody świeżymi warzywami i owocami.

Na dnie szklanki możesz rozgnieść soczyste owoce, takie jak arbuz, melon kantalupa, brzoskwinie, pomarańcze czy ananas, by dodać napojowi smaku i składników odżywczych.

Możesz też krótko zmiksować dojrzałe pomidory w malakserze ze szczyptą soli, odrobiną świeżego soku z cytryny lub zalewy z ogórków konserwowych oraz kilkoma kroplami sosu Worcestershire. Przelej mieszankę do szklanki i dopełnij wodą gazowaną, a otrzymasz orzeźwiający napój w stylu Krwawej Mary. Całość można udekorować łodygą selera albo gałązką kopru włoskiego.

Pamiętaj, aby dokładnie umyć owoce i warzywa przed dodaniem ich do wzbogaconej wody. Napoje z dodatkiem świeżych owoców i warzyw najlepiej wypijać od razu.

Woda z dodatkiem owoców i warzyw The Washington Post / Justin Tsucalas materiał zewnętrzny

Unikaj nadmiaru cukru

Lemoniada i poncz owocowy to popularne letnie napoje, które świetnie sprawdzają się jako orzeźwiający przysmak. Zazwyczaj zawierają jednak mnóstwo cukru - zbyt dużo, by na co dzień traktować je jako sposób na nawodnienie organizmu.

Zamiast dodawać cukier, pozwól, by naturalna słodycz owoców wykonała całą robotę. Jeśli potrzebujesz dodatkowej nutki słodyczy, która zachęci cię do picia, wystarczy niewielka ilość miodu, syropu z agawy lub czystego syropu klonowego.

- Jest jeden składnik, który sprawia, że napój od razu nabiera wakacyjnego charakteru: odrobina likieru wiśniowego Luxardo - powiedziała Feldman, odnosząc się do ciemnoczerwonych wiśni maraska. - Pół łyżeczki wystarczy, by zwykła woda z owocami zaczęła przypominać drink Shirley Temple lub granitę.

Dodaj zioła i przyprawy

Rozgniecenie świeżej bazylii, mięty lub imbiru razem z owocami nada wodzie charakter bezalkoholowego koktajlu, a przy okazji wzbogaci ją o dodatkowe witaminy. Możesz też aromatyzować wodę suszonymi przyprawami w całości, na przykład laskami cynamonu, które dodadzą przeciwutleniaczy i delikatnego smaku. Wystarczy wrzucić przyprawy do dzbanka lub butelki z wodą i zostawić na noc w lodówce.

Nie zapomnij też o tradycyjnej wersji wody wzbogaconej - mrożonej herbacie. Niesłodzone lub lekko słodzone napary na zimno z bezkofeinowych ziół, takich jak mięta pieprzowa, trawa cytrynowa i hibiskus, można pić samodzielnie lub wykorzystać jako bazę dla bardziej wyszukanego napoju.

Dodaj elektrolity - albo nie

Wiele firm produkujących napoje zaczęło sprzedawać elektrolity w proszku - mieszanki minerałów wspomagających nawodnienie, takich jak sód, potas, wapń i magnez.

Saszetki te często są aromatyzowane i słodzone zamiennikami cukru, na przykład ekstraktem z owocu mnicha lub stewią, dzięki czemu zwykła woda zyskuje ciekawszy smak.

Choć elektrolity cieszą się dużą popularnością i mogą być przydatne po intensywnym wysiłku fizycznym, część ekspertów uważa, że ich codzienne spożywanie nie jest konieczne. Podobny efekt można uzyskać, dodając szczyptę soli morskiej albo zastępując część wody w napoju wodą kokosową, która naturalnie zawiera elektrolity.

Uatrakcyjnij napój kostką lodu

Zazwyczaj najpierw jemy (i pijemy) oczami, dlatego efektowne kostki lodu mogą być świetnym sposobem na zachętę do częstszego sięgania po wodę.

Warto zainwestować w kilka uroczych, niedrogich foremek do kostek lodu i wypełnić je świeżo wyciskanymi sokami o intensywnych kolorach albo wodą z całymi owocami, takimi jak borówki, jeżyny czy plasterki truskawek. Zamroź je, a następnie wrzuć kostki do napoju - od razu stanie się bardziej atrakcyjny. A wraz z topnieniem lodu napój będzie robił się jeszcze smaczniejszy.

Pij z fajnego (i dużego) pojemnika

Feldman przygotowuje napoje nawadniające w litrowych pojemnikach na wynos. Uważa, że są praktyczne i zachęcające.

- Jeśli miałabym co chwilę wstawać, żeby napełnić szklankę, po prostu bym tego nie robiła - powiedziała. - Ale jeśli podczas pisania lub redagowania tekstu obok mnie stoi duży, zimny napój, będę go odruchowo popijać przez cały dzień.

Wybierz taki pojemnik, który ci się podoba - duży kubek z przykrywką, słoik typu mason, butelkę na wodę. Ważne, żeby był pojemny - w końcu chodzi o dobre nawodnienie - i zazachęcał do regularnego picia.

Tekst przetłumaczony z "The Washington Post".

Autorka: Leah Koenig

Tłumaczenie: Monika Bortnowska



