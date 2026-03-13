Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Jeśli nie znasz jeszcze terminu "brain rot" (gnicie mózgu - pol.), to gratulacje! Prawdopodobnie nie masz tego problemu.

To slangowe określenie na to, że bycie ciągle online szkodzi naszym mózgom. Określa również uczucie, gdy właśnie przez wiele godzin przeglądałeś słabej jakości treści w sieci. Brain rot (lub: brainrot) może być rzeczownikiem, czasownikiem, a nawet przymiotnikiem, wszystko zależy od tego, jak bardzo cierpisz na "brain rot".

- W czymś, co brzmi jak głupie określenie, kryje się głęboka prawda - twierdzi Catherine Price, autorka książki pt. "Jak zerwać ze swoim smartfonem".

Ale czy smartfony rzeczywiście powodują gnicie naszych mózgów?

Częstsze oglądanie krótkich wideo wiąże się z gorszymi zdolnościami poznawczymi i większym niepokojem

Wszyscy jesteśmy rozproszeni

Catherine Price twierdzi, że odkąd opublikowała swoją książkę, usłyszała od tysięcy osób, że mają problemy ze skupieniem. Ludzie, którzy uwielbiali czytać, nie są w stanie skończyć książki - mówi. Wszystko dlatego, że smartfony pogłębiły naszą skłonność do łatwego rozpraszania się.

- Myślę, że przyczynia się to do stresu i wycieńczenia, których wiele ludzi obecnie doświadcza - mówi Price.

Badania pokazują, że przeglądanie krótkich wideo na TikToku, Instagramie czy YouTube wpływa na naszą uwagę, pamięć i zdrowie psychiczne. Ostatnie metaanalizy literatury naukowej ujawniły, że częstsze oglądanie krótkich wideo wiąże się z gorszymi zdolnościami poznawczymi i większym niepokojem.

Młodzi ludzie spędzają bardzo dużo czasu przed telefonami Zhang Peng/LightRocket Getty Images

Nasze mózgi naturalnie się rozpraszają i robią to z jakiegoś powodu. Jeśli czytasz książkę i usłyszysz głośny hałas, to podniesiesz wzrok i zaczniesz sprawdzać, co to było. Czy to dźwięk rury wydechowej, czy ktoś strzelił z broni?

Problem z ciągłym przerywaniem czy to z powodu przychodzących powiadomień, czy częstego przeskakiwania z tematu na temat podczas przeglądania mediów społecznościowych jest taki, że rozprasza to naszą uwagę i sprawia, że trudniej nam się skupić na dłuższy czas.

- Gdy więc oglądasz na YouTube 20-minutowy przewodnik, to czujesz się niekomfortowo. Wszystko dlatego, że jest dłuższy i potrzebuje znacznie więcej twojej uwagi - twierdzi Nataliya Kos'myna, badaczka z MIT.

Długotrwałe skutki

Pytanie, czy ma to długoterminowe skutki dla naszych mózgów, jest jednak bardziej skomplikowane.

- Wiemy, że są pewne części naszego mózgu, pewne połączenia między różnymi jego obszarami, które wyglądają inaczej u ludzi spędzających więcej czasu online, w mediach społecznościowych, którzy są bardziej przyklejeni do telefonów - mówi Jason Chein, profesor psychologii i neurobiologii na Uniwersytecie Temple.

Dodaje jednak, że korelacja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego. Może też wskazywać, że ludzie, którzy łatwiej się rozpraszają, mają predyspozycje do spędzania więcej czasu przy telefonach - mówi.

W 2025 roku opublikowano badania w czasopiśmie "Transnational Psychiatry", w ramach których naukowcy przejrzeli badania podłużne przeprowadzone na 7 tys. dzieci w całym kraju i doszli do wniosku, że więcej czasu spędzanego przed ekranem wiąże się z mniejszą grubością kory mózgowej w pewnych obszarach mózgu. Kora mózgowa, która jest zewnętrzną warstwą umiejscowioną nad bardziej prymitywnymi strukturami mózgowymi, pozwala na myślenie na wyższym poziomie, wpływa na pamięć i podejmowanie decyzji.

- Potrzebujemy jej do kontroli hamującej, abyśmy nie byli zbyt impulsywni - mówi Mitch Prinstein, starszy doradca naukowy w Amerykańskim Stowarzyszeniu Psychologicznym oraz profesor psychologii i neurobiologii na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill, który nie był zaangażowany w badania.

Dzieci coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych Thomas Trutschel/Photothek Getty Images

Kora mózgowa odgrywa również istotną rolę w kontroli zachowań uzależniających.

- To właśnie te obszary naszego życia zdają się najbardziej dotknięte mniejszą grubością kory mózgowej - mówi, tłumacząc, że impulsywność może skłaniać nas do poszukiwania uderzeń dopaminy w mediach społecznościowych. Badania wskazywały również, że więcej czasu przed ekranem może mieć związek z objawami ADHD.

To nie wszystko. Więcej czasu przed ekranem najprawdopodobniej oznacza używanie telefonu w nocy.

- Główną przyczyną tego, że dzieci nie mają rekomendowanych ośmiu godzin snu, jest to, że zbyt długo korzystają z ekranów. Często używają ich w łóżku - mówi Prinstein.

Z czasem brak odpowiedniej ilości snu, zwłaszcza w okresie dojrzewania, zmniejsza ilość istoty białej w mózgu. Istota biała to tłusta substancja, która otula neurony i przyspiesza sygnały w mózgu. Rozwija się właśnie w okresie dojrzewania - twierdzi.

- Istota biała ma znaczący wpływ na to, że możemy zaangażować się w znacznie bardziej wyrafinowane, dorosłe myślenie. Badania pokazały, że wśród wszystkich pomiarów zdolności kognitywnych, czy to impulsywności, czy zdolności czytania, czy wypowiadania się, wszystkie one były niższe u osób, które spędzały więcej czasu przed ekranem - mówi Prinstein.

Nie zawsze jednak czas spędzany przed ekranem ma takie same skutki. W niedawnym badaniu z urządzeń dzieci usunięto wszystkie media społecznościowe, ale pozwolono im korzystać z urządzeń tak długo, jak tylko chciały. Wynik? Dzieci spędzały tak samo dużo czasu na telefonach, ale nie odnotowano takich samych szkodliwych efektów.

- Ważne jest to, co robisz na ekranie - tłumaczy Prinstein.

Twój mózg a chatboty AI

Kos'myna zauważyła, że jej studenci zaczęli używać chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, by pomagały im w zadaniach, więc była ciekawa, jaki ma to wpływ na ich naukę. Wraz ze współpracownikiem postanowiła przeprowadzić badania, żeby się tego dowiedzieć.

Studenci biorący udział w badaniu otrzymali tematy esejów. Część z nich mogła odpowiedzieć na pytanie tylko samodzielnie, a inni mogli korzystać z wyszukiwarki internetowej z wyłączoną opcją podsumowywania treści przez AI. Trzecia grupa wykorzystywała chatboty AI bez ograniczeń. Monitorowano aktywność mózgu wszystkich studentów, a później zadano im szereg pytań na temat tego, co napisali.

Badanie aktywności mózgu Jia Tianyong/China News Service/VCG Getty Images

Próbka była niewielka, tylko 54 studentów, ale rezultaty - uderzające.

Studenci, którzy korzystali z chatbotów, nie przyswoili informacji. Większość z nich nie była w stanie cytować własnych esejów, nawet chwilę po tym, jak skończyli je pisać, a ich mózgi nie były zbyt aktywne podczas trwania eksperymentu.

- To, co mierzyliśmy, to tzw. funkcjonalna łączność mózgowa. Nie mierzy lenistwa, IQ, ani niczego takiego, ale sprawdza w przystępny sposób, które części mózgu się ze sobą komunikują - mówi Kos'myna.

Co zrobić, żeby zminimalizować negatywny wpływ ekranów

Dobra wiadomość jest taka, że są proste sposoby na zmniejszenie wpływu telefonów i mediów społecznościowych na nasze mózgi. Oto kilka rad od ekspertów:

Żadnych ekranów w sypialni. Sen jest szczególnie ważny dla dzieci i osób w okresie dojrzewania, których mózgi się nadal rozwijają, ale jest też niezbędny dla fizycznego i psychicznego zdrowia wszystkich ludzi. Urządzenia powinny być ładowane przez noc w pokoju z dala od szafki nocnej - doradza Prinstein i dodaje: - Kupcie sobie staromodny budzik.

Podejmuj świadome decyzje podczas używania chatbotów. Zlecanie zadań zawsze wiąże się z kosztami. - Nasze mózgi uwielbiają drogi na skróty - mówi Kos'myna. Jednak jeśli nie będziesz wykorzystywać swoich umiejętności, to je stracisz. Oprócz obaw o prywatność danych są też koszty środowiskowe i zagrożenia dla zdrowia psychicznego.

Umiar jest twoim przyjacielem. Oglądanie TikToka przez 10 minut jest stosunkowo niegroźne, ale jeśli często wpadasz do króliczej nory, to może pora, by zmienić swój związek z konkretną aplikacją lub urządzeniem. Eksperci rekomendują usunięcie problematycznych programów lub stosowanie blokad.

Pogódź się z niedogodnościami. Wiele technologii daje obietnicę ułatwienia interakcji społecznych, pracy i nauki. Zbyt duża łatwość nie jest jednak dobra dla naszych mózgów. - Potrzebujemy trochę niedogodności, trochę trudności, trochę wyzwań. To część uczenia się - mówi Prinstein. Chodzenie na skróty odbiera wysiłek, który pozwolił ludziom wcześniej osiągać tak zaawansowane zdolności.

Tekst przetłumaczony z "The Washington Post".

Autorka: Maggie Penman

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

