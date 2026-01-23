Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski, konserwatywny "The Spectator", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1828 r., co czyni go najstarszym tygodnikiem na świecie. Nadmieńmy też, że redakcja Interii niekoniecznie podziela opinię "Spectatora" na temat włoskiej kuchni, ale przyjrzyjmy się argumentacji autorki.

To było na początku pandemii. Około tygodnia po rozpoczęciu pobytu w Ortygii - starej, ukochanej przez turystów części Syrakuz na wschodnim wybrzeżu Sycylii - olśniło mnie. Nienawidziłam tutejszego jedzenia.

Zrozumiałam to, gdy właśnie podawano mi lepką parmigianę z bakłażanem i talerz tłustego steka z tuńczyka polanego jedynie odrobiną soku z cytryny. Zemdliło mnie i nie mogłam już wziąć kolejnego kęsa, mimo że byłam w podobno samym sercu najlepszej kuchni na kontynencie.

Tak przynajmniej uważa większość ludzi na świecie, zarówno bogatsi i biedniejsi turyści, jak i domowi kucharze na całym świecie - a zwłaszcza w samych Włoszech.

Teraz ich zachwyt nad smażonymi w głębokim tłuszczu kulkami ryżowymi, grissini, zbyt ostrym makaronem z kiełbasą, bezkrwistym carpaccio pomidorowym i bułką z rozwodnioną śmietaną się opłacił: UNESCO nadało kuchni włoskiej "status wyjątkowego dziedzictwa kulturowego".

Giorgia Meloni, która apelowała o takie wyróżnienie od początku kadencji, jest zadowolona. - Dla nas, Włochów kuchnia to nie tylko jedzenie czy zbiór przepisów. To coś więcej. To kultura, tradycja, praca i bogactwo - stwierdziła.

Zależność Włoch od niezmiennego menu największych hitów świadczy o względnym ubóstwie i beznadziejnej sytuacji gospodarczej znacznej części kraju, zwłaszcza na południe od Rzymu. Miałam okazję być na Sycylii w listopadzie 2020 roku, gdy wszedł w życie owiany złą sławą drugi lockdown. Ze smutkiem obserwowałam, jak nie tylko kawiarnie i restauracje, ale cała gospodarka umierają bez możliwości sprzedawania turystom talerzy prosciutto i pizzy po godzinie 18.

Włoska kuchnia jest przereklamowana

Każdy kraj ma swoją kuchnię, ale te najlepsze - amerykańska, izraelska, grecka, a nawet francuska - pozwalają na drobne dodatki z innych kultur, na drobne zmiany: nowe przyprawy, tekstury, kombinacje. Jednak Włosi najwyraźniej wiedzą, że muszą chronić prowincjonalność swojego jedzenia za wszelką cenę i do perfekcji opanowali wykorzystanie i reklamowanie tanich produktów rozmarzonym obcokrajowcom zdesperowanym, by spróbować pizzy margherity albo pasty alla norma pod niebem Cezara. Ta formuła nieustannie działa i odpowiada wszystkim segmentom rynku.

Jednak tamtego wrześniowego wieczoru w docenianej restauracji w Ortygii dotarło do mnie, że ta kuchnia zawsze była oparta głównie na lepkich, mdłych składnikach, mających złą konsystencję, złe smaki, złe składniki, że jest niezdrowa i zbyt droga. Lubię pomidory i bakłażany. Po prostu nie lubię, gdy są galaretowate, tłuste i razem na talerzu. Nie pomagają również suche jak wiór pałeczki chlebowe, czasami podawane w postaci czerstwych bochenków. W skrócie: włoska kuchnia jest przereklamowana.

Skrytykowanie najbardziej docenianej kuchni świata jest niesamowicie uwalniające. Koniec z wydawaniem dużych kwot na tłuste jedzenie dla turystów! Zrobiłam zakupy w lokalnym spa i zjadłam fenkuł, jogurt i owoce (chociaż w większości włoskich supermarketów owoce są odrażające). Poczułam się bogatsza, chudsza i zdecydowanie mniej mnie mdliło.

Włoskie jedzenie nie jest ani pyszne, ani ekscytujące

Zmiana mojego podejścia do włoskiego jedzenia nie była bynajmniej szybkim procesem. Miałam wiele złych doświadczeń, jak choćby wtedy, gdy błagałam w barze z winami w Trieście, by znaleźli mi choć jedno warzywo (w końcu podali mi dwa suszone pomidory wyjęte z dna słoika), ale też kilka dobrych.

W Ragusie, gdy podążałam śladami komisarza Montalbano, poszłam pewnego ponurego październikowego dnia na lunch do restauracji z gwiazdką Michelin, zjadłam orzechowy zielony makaron (smaczny) i, co muszę przyznać, bardzo soczystą kaczkę.

Innym razem w Bolonii znalazłam ukochaną trattorię lokalnych smakoszy i szłam w upale daleko poza centrum miasta, by spróbować znanego w całym mieście tagliatelle al ragu. Jeszcze innego wieczoru spotkałam się z moim włoskojęzycznym kuzynem na degustację lokalnej mortadeli i tortellini w bulionie.

Wszystko było smaczne, a nawet imponujące jak na to, jakim doświadczeniem jest odwiedzanie włoskich restauracji. Nie uznałabym tego jednak za pyszny i ekscytujący posiłek, jaki można znaleźć w wielu dobrych jadłodajniach w Melbourne, Bangkoku, Jerozolimie, Londynie czy Mumbaju.

Romeo, Julia, spaghetti

Kuchnia włoska jest niezmienna, jest połączeniem starych rodzinnych przepisów i potraw, które zawsze cieszą się popularnością. W pewnym sensie stała się ofiarą własnego sukcesu, który sprawił, że zaczęła obawiać się zmian, które zaszkodziłyby interesom i włoskiemu poczuciu tożsamości kulturowej.

Nagroda UNESCO pasuje do niej idealnie. Tak samo jak do starożytnych walących się budowli, które stoją od setek i tysięcy lat.

Świat chłonie fantazję na temat Włoch - kraju Rzymian, mafii, pięknych kobiet, gangsterów, romansów, Romeo i Julii. Jedzenie naprawdę nie ma znaczenia, to tylko element scenografii. Taki przynajmniej powinien być szczery pogląd każdego wyzwolonego od prowłoskiej mitologii, kto spróbował dobrze przygotowanych dań z każdej innej wybitnej kuchni.

