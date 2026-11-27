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Im bogatsza stawała się Nvidia, tym bardziej sfrustrowany swoimi pracownikami był Jensen Huang.

Jak wskazują trzy osoby, które zdradziły szczegóły wewnątrzfirmowych spotkań pod warunkiem zachowania anonimowości, Huang powiedział swoim podwładnym, że stali się tak bogaci, iż nie jest w stanie ich zmotywować samymi pieniędzmi. Dodał, że jedynym sposobem zmuszenia ich do jeszcze cięższej pracy jest upokarzanie ich.

Było to rozwinięcie filozofii, której korzenie sięgały dziesięcioleci wstecz. Jak wynika z dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów, Huang od lat znęcał się werbalnie nad swoimi pracownikami. Jego ataki były brutalne i pełne wymyślnych inwektyw. Według jednego ze świadków pewnemu menedżerowi powiedział, że jego matka powinna była dokonać aborcji. Innemu podwładnemu mówił, że wyrwie mu obie ręce i zatłucze go nimi na śmierć. Kolejnemu pracownikowi oświadczył, że zdejmie mu skalp i "nasika na mózg".

Takie tyrady były centralnym elementem kultury firmy Nvidia przez cały okres jej błyskawicznego rozwoju aż do osiągnięcia wartości 5 bilionów dolarów i stanięcia na czele rewolucji sztucznej inteligencji. Stanowiły one również podstawę stylu zarządzania Huanga.

"Wycisnę z ciebie wielkość siłą, bo wierzę w ciebie" - powiedział jednej z osób.

"Uważa, że wszystko ujdzie mu na sucho". Znieważanie pracowników na porządku dziennym w Nvidii

Huang od dawna stosuje upokarzanie jako narzędzie: znieważa pracowników w obecności innych osób, kieruje pod ich adresem ataki osobiste i agresywne komentarze, wmawiając im jednocześnie, że służy to ich własnemu dobru lub interesom firmy.

Świadczą o tym słowa kilkunastu obecnych i byłych już pracowników, którzy z obawy przed odwetem zachowali anonimowość. Ich słowa potwierdzają również setki stron akt sądowych i innych dokumentów obejmujących okres ponad 20 lat. Zachowanie Huanga sprawiało, że kadry Nvidii były nieustannie zajęte rozpatrywaniem skarg, jednak - jak twierdzą niektórzy pracownicy - dział nie traktował zgłoszeń poważnie.

Huang wzbudzał jednak również miłość i głęboki szacunek swoich pracowników. Tysiące z nich podpisały się pod listem z wnioskiem o jego powrót. Niektórzy z nich mają nawet tatuaże z logo Nvidii. Zarówno sympatycy Huanga jak i jego przeciwnicy określali atmosferę w przedsiębiorstwie mianem sekciarskiej. Prezes budował lojalność nie tylko dzięki swojemu kunsztowi technicznemu, ale także poprzez przejawy osobistej troski i słowa uznania. Jednocześnie jednak rządził strachem.

Huang zaczął zachowywać się w ten sposób na długo przed tym, jak Nvidia stała się jedną z najcenniejszych firm na świecie. Na początku lat dwutysięcznych spółka zawarła co najmniej dwie ugody z byłymi członkami wyższej kadry kierowniczej. Osoby, które uczestniczyły w tym procesie, zgłaszały zastrzeżenia co do postępowania Huanga, twierdząc, że jest ono niezgodne z prawem i naraża Nvidię na konsekwencje prawne.

Jensen Huang Soeren Stache / DPA AFP

W 2005 r. Michael Winston, były starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich, zagroził firmie Nvidia pozwem, twierdząc, że został zwolniony z powodu sprzeciwienia się postępowaniu Huanga. Zachowanie prezesa określił jako "mające charakter gróźb i zastraszania oraz najbardziej agresywne werbalnie", z jakim kiedykolwiek zetknął się w swojej karierze. W notatkach z tamtego okresu, z którymi zapoznał się "New York Times", Winston napisał, że Huang "uważa, że wszystko ujdzie mu na sucho".

Nvidia zawarła z Winstonem ugodę opiewającą na kwotę ponad miliona dolarów. Informacja ta nie była wcześniej podawana do wiadomości publicznej.

"Zmyślone historie". Nvidia zaprzecza oskarżeniom

Huang złożył dymisję 12 listopada, gdy ujawniono jego liczne romanse - w tym z jedną z podwładnych oraz z kobietą, którą amerykański wywiad uznaje za współpracowniczkę chińskich służb specjalnych. Zdążył jednak odcisnąć piętno na kulturze współtworzonej od 1993 r. firmy (a 23 listopada, po publikacji tego artykułu, wrócił na stanowisko - przyp. Interia).

Jak podaje sześcioro obecnych i byłych pracowników, niektórzy menedżerowie brali przykład z Huanga - choćby jego własna córka, Madison. Pełniąc w praktyce funkcję szefowej jego gabinetu, często krzyczała na innych, nawet na osoby zajmujące wyższe stanowiska niż ona sama. Nadal pracuje w firmie Nvidia.

W oświadczeniu przekazanym przez rzecznika Huanga Johna Fishera odrzucono zarzuty wysunięte przez Winstona, wskazując, że pochodzą one od byłego pracownika, który został zwolniony. Jak stwierdził Fisher, są to "zmyślone historie, którym obecnie nie sposób w szczegółowy sposób zaprzeczyć, a fakt, że tysiące pracowników Nvidii wciąż staje w obronie Jensena, dowodzi, że są one nieprawdziwe". Rzecznik odmówił odpowiedzi na inne pytania dotyczące zachowania Huanga.

Siedziba Nvidii w Santa Clara w Kalifornii MAXIME BUATHIER AFP

Huang miał publicznie upokarzać pracowników. Świadek: Patrzyłem na ich bezradność

Dolina Krzemowa ma długą historię założycieli firm i dyrektorów generalnych stosujących bezwzględny styl zarządzania. Steve Jobs, współzałożyciel i dyrektor generalny Apple, słynął z tego, że krzyczał na pracowników i obrażał ich, jeśli nie spełniali jego wygórowanych oczekiwań. Jednocześnie był uwielbiany. Pracownicy przypisywali jego podejściu zasługi w stworzeniu iPoda i iPhone'a - produktów, które zmieniły kulturę.

Huang wywierał podobny wpływ na swój zespół. Stworzył płaską strukturę organizacyjną, w której utrzymywał relacje z pracownikami niemal każdego szczebla. Imponował im swoją wizją przyszłości technologii, biegłością w zakresie strategii biznesowej oraz tempem, w jakim podejmował - i zdawał się opanowywać - nowe, kluczowe obszary, dzięki czemu wprowadził firmę do ścisłej czołówki rewolucji w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Wielu członków wyższej kadry kierowniczej firmy pracuje dla Huanga od ponad dekady. Niektórzy z nich podzielali przekonanie szefa, że przeciętność należy eliminować i wspierać dążenie do doskonałości - wskazuje czworo obecnych i byłych pracowników Nvidii. Jeśli takie podejście nie odpowiadało któremuś z podwładnych Huanga, mógł po prostu odejść.

Jednak zdaniem innych zachowanie Huanga było ekstremalne, nawet jak na standardy Doliny Krzemowej.

We wrześniu 2004 roku Winston dołączył do firmy Nvidia, obejmując stanowisko szefa działu kadr. Jako doświadczony menedżer HR, związany wcześniej z Merrill Lynch i Motorolą, był zaskoczony panującym w dziale nieładem oraz specyficznymi normami kulturowymi Nvidii.

Niniejsza relacja z okresu jego pracy w firmie powstała w oparciu o przeprowadzone wywiady, notatki i wiadomości e-mail samego zainteresowanego, projekty pozwu sądowego oraz inne dokumenty prawne, z którymi zapoznała się redakcja "The New York Times".

W pierwszych dniach pracy nowy szef kadr w Nvidii dowiedział się, że dwoje kluczowych menedżerów działu właśnie odeszło, a kolejni byli na skraju rezygnacji.

W październiku 2004 roku, podczas dwudniowego wyjazdowego spotkania, w którym uczestniczyło około 50 pracowników, Huang - według relacji Winstona - rzucał wobec podwładnych drastyczne groźby.

"Jeśli tego nie zrobicie, to wam, ku..., wyrwę serca i je zdepczę" - powiedział w pewnym momencie.

"Patrzyłem na ich bezradność w obliczu publicznego upokorzenia i długotrwałej udręki, jakim poddawał ich ten szaleniec!" - zapisał Winston w swoich notatkach. "Przebywanie w tym pomieszczeniu sprawiało mi ból - fizyczny, intelektualny i emocjonalny" - czytamy.

Jensen Huang wraz z żoną Lori Huang IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto AFP

Winston wskazał, że inni pracownicy byli przerażeni i błagali go o interwencję. Kilka dni później przedstawił swoje obawy przedstawicielom najwyższego kierownictwa. Jeden z nich stwierdził, że takie zachowanie jest typowe, choć może stanowić dla firmy ryzyko prawne. Inny poradził mu, by się "zahartował".

Winston miał następnie skonfrontować się z Huangiem, ostrzegając go, że "przekroczył granicę", i że złe traktowanie pracowników może narazić Nvidię na pozwy sądowe. Według relacji Winstona Huang zbagatelizował te obawy, broniąc publicznego upokarzania pracowników jako swego rodzaju "rytuału przejścia". Winston dodał, że Huang chwalił się, że poddaje nowo zatrudnione osoby takim praktykom w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ich pracy w firmie, by sprawdzić, czy będą w stanie to znieść.

Huang miał stwierdzić, że nie zamierza się powstrzymywać. "Ma to niezły potencjał rozrywkowy" - powiedział Winstonowi.

W listopadzie 2004 roku Winston został wezwany na spotkanie z Huangiem oraz innym członkiem kierownictwa, po czym został zwolniony. Huang stwierdził, że Winston "nie pasuje do zespołu". Dodał też, że jeśli Winston pozwie Nvidię, on sam dopilnuje, by ten nigdy więcej nie znalazł pracy w Dolinie Krzemowej.

"Twierdzenie, że Nvidia zwolniła mnie, ponieważ 'nie pasowałem do zespołu', to zasłona dymna" - napisał Winston w swoich notatkach. "Prawdziwym problemem" - dodał - było "skandaliczne zachowanie" Huanga.

W kolejnych miesiącach Winston złożył formalną skargę na Nvidię do kalifornijskiego Departamentu ds. Uczciwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa (Department of Fair Employment and Housing), wskazując, że został zwolniony, ponieważ sprzeciwiał się sposobowi, w jaki Huang traktował pracowników - w tym zachowaniom, które według niego stanowiły molestowanie seksualne. Następnie Winston przygotował pozew przeciwko Nvidii oraz Huangowi.

Zanim jednak został złożony, zawarto ugodę. Żadna ze stron nie przyznała się do żadnych przewin.

Winston powrócił do sektora bankowego, a później ujawnił nieprawidłowości w działaniach firmy Countrywide Financial Corp. w okresie poprzedzającym kryzys finansowy. Zmarł w 2026 roku.

Nvidia bagatelizuje oskarżenia

W 2007 roku Stephen Pettigrew, były prawnik Nvidii, pozwał przedsiębiorstwo, zarzucając mu m.in. dyskryminację ze względu na wiek oraz działania odwetowe podjęte w odpowiedzi na zgłoszenie przez niego oskarżeń o molestowanie seksualne, raportowanych przez Winstona. W skardze złożonej do Kalifornijskiego Departamentu ds. Uczciwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa Pettigrew stwierdził, że musiał skorzystać z "pilnej pomocy medycznej z powodu silnego napięcia nerwowego i stanów lękowych, będących bezpośrednim skutkiem działań Nvidii".

Podczas przesłuchań w ramach własnego pozwu Pettigrew odniósł się do skargi złożonej przez Winstona, przytaczając jego zarzuty jako dowód na niewłaściwe postępowanie, które naraziło Nvidię na ryzyko prawne. Ówczesny główny radca prawny firmy, David Shannon, potwierdził w trakcie innego przesłuchania w tej samej sprawie, że spór z Winstonem został rozstrzygnięty w drodze ugody finansowej zawartej jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego.

Nvidia AI Day 2026 w Seulu Chris Jung / NurPhoto AFP

Nvidia zaprzeczyła wszelkim zarzutom, twierdząc, że Pettigrew został zwolniony z powodu słabych wyników w pracy. Spółka złożyła pozew wzajemny, argumentując, że pracownik naruszył warunki umowy oraz niewłaściwie wykorzystał dokumenty firmowe. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą pozasądową w 2009 roku.

Syndrom sztokholmski w Nvidii? Część pracowników stoi murem za szefem

Gdy w 2012 roku układy Nvidii zostały wykorzystane do trenowania wczesnego systemu sztucznej inteligencji, Huang doszedł do wniosku, że przyszłością informatyki będzie właśnie AI. Pracownicy wspominają, jak w pewien piątek otrzymali od niego e-mail z informacją, że firma zmienia swój kurs - z grafiki na uczenie głębokie, będące prekursorem sztucznej inteligencji. Huang wstrzymał rekrutację wszystkich osób poza ekspertami w tej dziedzinie, dzięki czemu Nvidia z dnia na dzień stała się producentem układów scalonych dla sztucznej inteligencji.

Dekadę później ryzyko Huanga się opłaciło: wraz z ChatGPT powstało ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją i napływ inwestycji w tę dziedzinę. Popyt na układy scalone Nvidii gwałtownie wzrósł, a wartość przedsiębiorstwa poszybowała w górę. Wielu spośród 42 tysięcy pracowników firmy obrosło w bogactwo; byli też podekscytowani tym, że stali się częścią awangardy technologii, którą Huang określił mianem kolejnej rewolucji przemysłowej.

Po rezygnacji Huanga niektórzy pracownicy podzielili się historiami o szefie, który robił wszystko, co w jego mocy, by ich wesprzeć. Vartika Singh, zajmująca się strategią Nvidii, wspomniała o pomocy, jakiej udzielił jej Huang, gdy u jej siostry zdiagnozowano nowotwór mózgu.

"Dziękuję, Jensen" - napisała w poście w mediach społecznościowych 14 listopada. "Dziękuję za Twoje wskazówki, za wiarę w ludzi i pomysły powstałe na długo przed tym, zanim reszta z nas zaczęła je rozumieć, a przede wszystkim - za Twoje niezwykłe człowieczeństwo" - czytamy.

Jensen Huang John MACDOUGALL AFP

Według sześciorga obecnych i byłych pracowników sposób postępowania Huanga - łączący deprecjonowanie z motywowaniem - wywoływał stan przypominający syndrom sztokholmski. Jak twierdzą, relacja z Huangiem odzwierciedlała mechanizm, w którym osoba przetrzymywana wbrew własnej woli nawiązuje więź emocjonalną ze swoim oprawcą.

Zamiast zwalniać pracowników, Huang niekiedy wolał dodatkowo ich upokarzać. Dwie anonimowe osoby relacjonują incydent, podczas którego Ned Finkle - ówczesny wiceprezes ds. marketingu strategicznego - wypadł słabo w czasie spotkania z ważnym klientem. Huang zrugał go w obecności przedstawicieli kierownictwa firmy kontrahenta.

Następnie mianował Finkle'a wiceprezesem ds. zewnętrznych, czyli relacji z organami władzy. Jak twierdzą dwie osoby znające sprawę, w tamtym czasie Huang uważał to stanowisko za jedno z najmniej istotnych w Nvidii. Finkle nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Groźby i ośmieszanie. Niektórzy z podwładnych Huanga mieli napady lękowe

Jensen Huang zazwyczaj nie spotykał się z podwładnymi w cztery oczy, argumentując publicznie, że takie rozmowy ograniczają przejrzystość działań wewnątrz Nvidii. Jednak członkowie ścisłego kierownictwa postrzegali to jako zagrywkę mającą na celu umocnienie władzy Huanga i zapewnienie mu większej kontroli. Jeśli ktoś się z nim nie zgadzał, musiał wyrazić swoje zdanie na forum grupy. Prezes mógł wówczas natychmiast przejść do kontrataku, ośmieszając taką osobę w obecności wszystkich pozostałych.

Jak wskazali dwaj rozmówcy "New York Times", pewnego razu Huang ostro skrytykował osoby pełniące od dawna funkcje kierownicze - i to w obecności ich własnych zespołów - mówiąc ich członkom, że przełożeni są niekompetentni i nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.

Według informatora znającego szczegóły zdarzenia Huang obszedł pomieszczenie, mówiąc menedżerom, że ich pozabija. Gdy dotarł do osoby po siedemdziesiątce, stwierdził, że jest ona już bardzo stara i wszyscy mają nadzieję, że wkrótce umrze.

Huang dopuszczał się również ataków personalnych. Według jednej z osób, pewnego razu zadrwił z członka kadry kierowniczej, który zabrał dzieci na kemping. Stwierdził, że musi znaleźć na to stanowisko bardziej zaangażowanego pracownika. Jak podają dwaj inni informatorzy, często zdarzało mu się wyśmiewać zamiłowanie jednego z menedżerów do lotnictwa.

Elon Musk, Jensen Huang i Donald Trump KENT NISHIMURA AFP

W 2019 roku, po tym jak Nvidia przegrała przetarg na udział w budowie superkomputera dla rządu USA, Huang zrugał jednego z dyrektorów ds. sprzedaży w obecności przedstawicieli władz za utratę części kontraktu wartego setki milionów dolarów. Jak relacjonują dwie osoby znające kulisy tego zdarzenia, dyrektor rzucił w stronę Huanga swoim identyfikatorem pracowniczym, na co ten odpowiedział, że natychmiast przyjmuje jego rezygnację.

Postawa Huanga udzieliła się innym członkom wyższej kadry kierowniczej w firmie, w tym jego córce, Madison. Jak wynika z nagrania spotkania, z którym zapoznał się "The New York Times", podczas jednej z ubiegłorocznych telekonferencji z zespołem ds. marketingu Nvidii Madison Huang wielokrotnie strofowała wiceprezesa, co doprowadziło do tego, że opuścił on spotkanie.

- Mam napad lękowy - powiedział wiceprezes. - Muszę się rozłączyć. Przepraszam - dodał.

Madison Huang nie odpowiedziała na prośby o komentarz.

Dwie twarze Huanga. Prawdziwe oblicze szefa Nvidii

W miarę jak Nvidia wyrastała na kluczowe ogniwo boomu na sztuczną inteligencję, działania Huanga zaczęły wykraczać poza ramy samej firmy. Podczas konferencji dla programistów zorganizowanej przez Nvidię na początku tego roku Huang poprowadził panel z udziałem partnerów biznesowych, w tym Arthura Menscha, dyrektora generalnego francuskiego startupu z branży AI, Mistral.

Jak wynika z nagrania z dyskusji, podczas panelu Huang przerwał Menschowi, zwracając uwagę na jego francuski akcent.

- Chcę to przekazać w ludzkim języku - powiedział Huang, gdy Mensch próbował wyjaśnić pewne zagadnienie dotyczące sztucznej inteligencji. Rzecznik firmy Mistral odmówił komentarza.

Daniel Gutierrez, badacz sztucznej inteligencji i wieloletni "fan Jensena", który oglądał panel, stwierdził, że ta interakcja zmieniła jego postrzeganie Huanga.

- W tamtej chwili pomyślałem: za co atakujesz tego biednego faceta? - powiedział Gutierrez. - A kiedy w minionym tygodniu wyszły na jaw nowe fakty, stwierdziłem: zaraz, zaraz. Być może Jensen tak naprawdę nie jest tym samym gościem, którego darzyłem takim szacunkiem - wskazał.

Autorzy: Emily Steel, Kalley Huang, Ryan Mac i Tripp Mickle

Artykuł został w oryginale opublikowany na łamach "The New York Times".

© 2026 The New York Times Company

Tłumaczenie: Paweł Sekmistrz