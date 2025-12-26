Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Założony w 1851 r. "The New York Times" to jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników na świecie. Jego redakcja od lat relacjonuje i komentuje najważniejsze wydarzenia na świecie z takich obszarów jak: polityka, gospodarka, nauka i kultura. Dziennikarze "The New York Times" zdobyli ponad 140 nagród Pulitzera.

Misja wymagała szczególnej dyskrecji.

Grupa amerykańskich wspinaczy wybrana przez CIA (amerykańską rządową agencję wywiadowczą - przyp. red.) z uwagi na ich zdolności i gotowość do milczenia wspinała się na szczyt jednej z najwyższych gór w Himalajach.

Krok po kroku brnęli po ostrej grani. Wiatr smagał ich twarze, a raki niepewnie trzymały się lodu.

Jeden fałszywy krok i spadasz 600 metrów.

Gdy znaleźli się blisko szczytu, Amerykanie i ich indyjscy współpracownicy mieli już wszystko gotowe: antenę, kable i przede wszystkim SNAP-19C - przenośny generator zaprojektowany w ściśle tajnym laboratorium i zasilany radioaktywnym paliwem, podobny do tych używanych przy eksploracji głębin morskich i przestrzeni kosmicznej.

Plan polegał na szpiegowaniu Chin, które właśnie zdetonowały bombę atomową. Oszołomiona CIA wysłała wspinaczy, aby zainstalowali cały ten sprzęt - w tym ważące ponad 20 kilogramów urządzenie nuklearne wielkości piłki plażowej - na dachu świata, aby podsłuchiwać chińskie centrum kontroli.

Jednak gdy wspinacze byli już blisko szczytu, pogoda się zepsuła. Wiatr zaczął wiać mocniej, zachmurzyło się i nadeszła zamieć. Wierzchołek groźnej góry zwanej Nanda Devi nagle zniknął w bieli.

Kapitan M.S. Kohli, najwyższy rangą indyjski członek misji obserwował sytuację w panice ze swojego miejsca w bazie u stóp góry.

- Obóz czwarty, tutaj obóz pośredni. Słyszycie mnie?! - krzyczał do krótkofalówki.

Brak odpowiedzi.

- Obóz czwarty, jesteście tam?

W końcu radio zaczęło wydawać cichy głos przerywany szumami.

- Tak... tutaj... obóz... czwarty.

- Musicie zejść. Nie traćcie ani chwili - wspomina swój rozkaz Kohli.

- Tak jest.

Później Kohli podjął decyzję brzemienną w skutkach. Jak twierdzi, musiał to zrobić, by ratować życie wspinaczy.

- Zabezpieczcie sprzęt. Nie znoście go na dół.

- Tak jest.

Wspinacze ukryli sprzęt CIA na półce lodowej. Zostawili urządzenie jądrowe zawierające ilość plutonu równą niemal jednej trzeciej ilości znajdującej się w bombie zrzuconej na Nagasaki.

Od tego czasu nikt go nie widział.

Sytuacja miała miejsce w 1965 roku.

Porażka CIA w Himalajach. USA i Indie próbowały zamieść sprawę pod dywan

Głęboko pod skałami i lodem Himalajów w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi leży sensacyjny element historii zimnej wojny. Jednak to jeszcze nie koniec.

Co stało się z amerykańskim urządzeniem jądrowym, zawierającym Pu-239 - izotop wykorzystany w bombie atomowej zrzuconej na japońskie Nagasaki i jeszcze większą ilość wysoce radioaktywnego paliwa Pu-238?

Nikt nie wie.

Minęło 60 lat od zgubienia urządzenia w górach, ale rząd USA nadal zaprzecza, by taka sytuacja kiedykolwiek miała miejsce.

Kapitan Kohli, który przewodził ekspedycji na Nanda Devi w 1965 roku Pradeep Gaur/Mint Getty Images

Cała misja była owiana tajemnicą od samego początku. Zbiór dokumentów znalezionych niedawno w pewnym garażu w Montanie pokazuje, jak znany fotograf National Geographic stworzył skomplikowaną przykrywkę dla tajnej operacji - i jak plany te całkowicie nie powiodły się w górach.

Długie wywiady z osobami zaangażowanymi w misję i niegdyś tajne dokumenty składowane poza archiwami rządów USA i Indii pokazują skalę porażki. Dowodzą też, że amerykańscy urzędnicy najwyższego szczebla, łącznie z prezydentem Jimmym Carterem, próbowali ją ukryć.

Dokumenty ukazują niepewność panującą w Waszyngtonie i New Delhi. W tamtych czasach, podobnie jak teraz, Stany Zjednoczone i Indie miały skomplikowane relacje. Oba kraje martwiły się coraz większymi zdolnościami nuklearnymi Chin. Oba kraje obserwowały działania Związku Radzieckiego w Afganistanie. Oba kraje musiały radzić sobie na niepewnej zimnowojennej szachownicy.

Podobnie jak dzisiaj, dwa kraje będące największymi demokracjami na świecie miały powody do współpracy, ale jednocześnie nie ufały sobie.

Zgubienie nuklearnego urządzenia i związane z tym zagrożenia mogły z łatwością doprowadzić do konfliktu między nimi. Dokumenty pokazują jednak, że Carter i ówczesny premier Indii Morarji Desai zrezygnowali z wzajemnych podejrzeń i w tajemnicy współpracowali nad zamieceniem sprawy pod dywan.

Nie udało się.

Radioaktywne pierwiastki mogą skazić Ganges

Pierwszy skandal wybuchł w latach 70. i do tej pory, mimo upłynięcia dekad, Indusi domagają się odpowiedzi. Mieszkańcy odległych wiosek w Himalajach, aktywiści środowiskowi i politycy obawiają się, że urządzenie może wpaść do lodowatego strumienia i wydzielić radioaktywne substancje do głównego nurtu Gangesu - najświętszej rzeki w Indiach i źródła życia dla setek milionów osób.

Poziom zagrożenia jest niejasny. Górskimi wąwozami płynie tyle wody, że mogłaby ona rozcieńczyć zanieczyszczenia.

Pluton jest jednak bardzo toksyczny i może powodować nowotwory wątroby, płuc i kości. Wraz z topnieniem lodowców generator mógł wydostać się z himalajskiego lodu i zaszkodzić każdemu, kto się na niego natknie, zwłaszcza jeśli urządzenie uległo zniszczeniu.

Naukowcy twierdzą, że generator sam nie jest w stanie wybuchnąć, bo nie posiada zapalnika w przeciwieństwie do bomby jądrowej. Martwi ich jednak złowrogi scenariusz, w którym ktoś znajduje rdzeń z plutonem i wykorzystuje go do stworzenia brudnej bomby.

Latem tego roku znany indyjski poseł podniósł publicznie kwestię zagubionego urządzenia, pytając w mediach społecznościowych, czy może ono powodować jakieś zagrożenie środowiskowe.

- Czemu obywatele Indii mają płacić cenę? - mówił później w wywiadzie.

Mężczyźni, którzy wnieśli urządzenie na górę, i którzy dekady temu złożyli przysięgę milczenia, od czasu jego zgubienia żyli w strachu. "The New York Times" próbował ich namierzyć i z nimi porozmawiać, ale wielu z nich już nie żyje. Niektórzy, w tym Kohli, zmarli niedawno.

- Nigdy nie zapomnę momentu, w którym Kohli to tam zostawił - mówi Jim McCarthy, ostatni żyjący amerykański wspinacz, który brał udział w misji. - Intuicja mówiła mi, że to zgubimy.

- Mówiłem mu, że popełnia ogromny błąd - wspomina. "To się bardzo źle skończy. Trzeba znieść generator" - ostrzegał wówczas.

Sześć dekad później, w wieku 92 lat, McCarthy ma problem z kontrolowaniem emocji w głosie, gdy wspomina, co się wtedy wydarzyło.

- Nie możesz zostawić plutonu przy lodowcu, który zasila Ganges - krzyczy w swoim salonie w domu w Ridgway w Kolorado. - Wiesz, ile osób jest zależnych od Gangesu?

Problem USA z Chinami

Zanim pojawiła się technologia solarna, NASA uważała, że tego typu generatory pozwolą zasilać niepilnowane przez człowieka maszyny w ekstremalnych warunkach panujących w kosmosie.

Zmieniały one ciepło wydzielane z radioaktywnych materiałów w prąd. NASA określiła stworzenie ich jako "jedną z najtrudniejszych i najbardziej ekscytujących misji kosmicznych w historii".

Sonda kosmiczna Voyager I dryfująca obecnie przez przestrzeń kosmiczną jakieś 24 mld kilometrów od Ziemi nadal utrzymuje łączność dzięki takim generatorom. Zostały one opracowane w latach 50. na potrzeby satelitów pierwszej generacji.

W latach 60. zaczęły być one jednak wykorzystywane do innych celów: szpiegostwa.

W październiku 1964 roku Chiny zdetonowały swoją pierwszą bombę atomową. Do eksplozji o sile 22 kiloton (więcej niż w przypadku wybuchu w Nagasaki) doszło w regionie Sinciang, u podnóży Himalajów.

Prezydent Lyndon B. Johnson był tak skupiony na zablokowaniu chińskiego programu nuklearnego, że część jego doradców rozważała tajne operacje wojskowe. Chiny jednak go uprzedziły.

Śledzenie chińskiego programu nuklearnego było szczególnie trudne, ponieważ ani USA, ani Indie nie miały zbyt wielu szpiegów w tym kraju.

Dlatego według kilku osób zaznajomionych ze sprawą podczas pewnego przyjęcia zaczął się materializować dziwaczny plan.

Fotograf na usługach CIA

Generał Curtis LeMay był szefem sił powietrznych USA, zimnowojennym jastrzębiem i jednym z architektów amerykańskie strategii nuklearnej, który został na długo zapamiętany ze względu na swoją groźbę zbombardowania Północnego Wietnamu tak, że "cofnie się on do epoki kamienia".

Był również członkiem National Geography Society i na imprezie pił drinki z Barrym Bishopem - fotografem magazynu i uznanym wspinaczem, który zdobył Mount Everest.

Przy drinkach Bishop opowiadał LeMayowi o wspaniałych widokach ze szczytu Everestu. Twierdził, że widać stamtąd setki kilometrów w głąb Tybetu i Chin wewnętrznych.

CIA zwerbowała do tajnej misji fotografa National Geographic Dennis Brack/Bloomberg Getty Images

Rozmowa najwyraźniej dała generałowi do myślenia.

Niedługo później CIA wezwała Bishopa, jak wynika z jego rozmowy z Kohlim i McCarthym (Bishop i LeMay zmarli w latach 90.).

CIA przedstawiła zuchwały plan. Grupa amerykańskich alpinistów pracujących dla agencji wejdzie na teren Himalajów niezauważona, mając kilka plecaków wypełnionych sprzętem szpiegowskim. Wespną się po zboczach na szczyt góry, gdzie zamontują tajny czujnik, dzięki któremu możliwe będzie przechwytywanie sygnałów radiowych podczas chińskich prób rakietowych.

Bishop zdawał się logicznym wyborem na przywódcę tajnej grupy. Był weteranem wojennym i sprawdzonym wspinaczem, który miał doskonałą przykrywkę. Jako fotograf National Geographic często znikał na wiele miesięcy, by udać się w odległe zakątki świata.

Dokumenty znalezione w listopadzie w garażu Bishopa w Bozeman w Montanie pokazują, że National Geographic przyznało mu urlop w związku z "badaniami naukowymi" w Himalajach. Pokazują również jego coraz większe zaangażowanie w misję: badał materiały wybuchowe, otrzymywał dane wywiadowcze na temat chińskiego programu rakietowego i przygotowywał mapy pod atak szczytowy. W dokumentach są też wyciągi bankowe, fałszywe wizytówki, zdjęcia, lista potrzebnego sprzętu i menu dla wspinaczy zawierające m.in. czekoladę czy batony miodowo-bekonowe.

Wszystko dzięki dwóm wynalazkom

Powodzenie misji zależało od dwóch przełomowych wynalazków w świecie szpiegowskim: przenośnych urządzeń nuklearnych i telemetrii rakietowej. Do początku lat 60. naukowcy pracujący w najtajniejszych amerykańskich laboratoriach odkryli, jak przechwytywać fale radiowe z pocisków balistycznych lecących wysoko po niebie.

Oczywiście największym zmartwieniem był Związek Radziecki, który agencje szpiegowskie obserwowały za pośrednictwem stacji telemetrycznych od Alaski po Iran - wynika z odtajnionych w ostatnich latach dokumentów Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. Taktyka działała, więc CIA próbowała ją zastosować również wobec Chin.

CIA miała nadzieję, że umieszczenie bezzałogowej stacji na szczycie Himalajów pozwoli zakłócać sygnały radiowe pochodzące od lecących wysoko pocisków, wystrzeliwanych z chińskiego poligonu Lop Nur, leżącego w odległości niemal 1600 km w prowincji Sinciang.

Problem polegał na tym, jak zasilać sprzęt znajdujący się na szczycie góry przez bardzo długi czas. Tutaj pojawił się przenośny generator zasilany bardzo radioaktywnym plutonem.

Potrzebni wspinacze i pomoc ze strony Indii

Bishop nie był w stanie samemu zanieść i skonfigurować sprzętu. W wyniku odmrożeń stracił na Evereście palce u stóp i nie radził sobie już z techniczną wspinaczką. Agencja zleciła mu więc zrekrutowanie najlepszych i najbardziej godnych zaufania himalaistów. Zaczął od McCarthy'ego, zręcznego wspinacza skałkowego, którego zdjęcie (jak wisi na klifie) znalazło się na okładce Sports Illustrated w 1958 roku.

McCarthy twierdzi, że CIA zaoferowała mu tysiąc dolarów miesięcznie i przedstawiła misję jako pilną dla bezpieczeństwa narodowego USA. Był młodym prawnikiem i poczuł patriotyczny obowiązek wziąć w niej udział. (Szczegóły, które przekazał, znalazły potwierdzenie w dokumentach Bishopa, rozmowach z innymi uczestnikami misji, fotografiach oraz odtajnionych dokumentach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, Komisji Energii Atomowej, Departamentu Stanu oraz rządu indyjskiego).

Następnie CIA zwróciła się o pomoc do Indii.

- W całym rządzie wiedziały o tym może dwie lub trzy osoby - tłumaczy R.K. Yadav, były funkcjonariusz indyjskiego wywiadu.

Krąg zaznajomionych ze sprawą mógł być niewielki, ale obawy indyjskiego rządu związane z chińskim programem nuklearnym były duże - mówi Yadav.

- Dopiero co przegraliśmy wojnę z Chinami. Nawet nie przegraliśmy - zostaliśmy upokorzeni - wspomina krótką, ale intensywną chińsko-indyjską wojnę graniczną z 1962 roku.

Indyjski wywiad wybrał Kohliego - odznaczanego oficera marynarki wojennej, wspinającego się w górach od siódmego roku życia, na indyjskiego dowódcę misji. Kohli dopiero co przeszedł do historii, wprowadzając dziewięciu indyjskich wspinaczy na szczyt Everestu.

Kohli od razu doświadczył arogancji CIA.

- To był nonsens - mówił w serii długich wywiadów udzielonych "NYT" w ostatnich latach. Mężczyzna zmarł w czerwcu.

"Czy wyście oszaleli?"

Pierwotny plan przedstawiony przez CIA zakładał umieszczenie stacji telemetrycznej na szczycie Kanczendzongi - trzeciej najwyższej góry świata po Evereście i K2, wspominał Kohli.

- Powiedziałem im, że ktokolwiek doradza CIA, jest głupi - mówił.

McCarthy zareagował tak samo.

- Spojrzałem na plan Kanczendzongi i zapytałem "czyście oszaleli?" - wspomina.

- W tamtym czasie tylko raz udało się zdobyć Kanczedzongę - mówi McCarthy. - Powiedziałem im, że nigdy nie wniosą tam tego całego sprzętu.

Pierwotny plan CIA zakładał wspinaczkę na Kanczendzongę Diptendu Dutta/NurPhoto Getty Images

Bishop zbył te obawy.

Stworzył wizytówki, papier firmowy i prospekt, wszystko opatrzone nazwą "Wyprawa Naukowa Sikkim" (na cześć królestwa w Himalajach). Sam siebie nazywał "przewodniczącym i liderem".

Ogłosił, że wspinacze idą w góry, by badać fizykę atmosferyczną i zmiany fizjologiczne na dużej wysokości.

By wszystko wyglądało jeszcze bardziej autentycznie, zebrał listy wsparcia od Amerykańskiego Klubu Alpejskiego, National Geographic, a nawet od asystenta Sargenta Shrivera, dyrektora Korpusu Pokoju i zięcia prezydenta Johna F. Kennedy'ego.

- To wszystko była przykrywka - mówi McCarthy.

Mimo to obawiał się, że może ona zostać zdemaskowana.

Wspinacze w Kolorado już plotkowali (i mieli rację), że wyprawa ma inny tajny cel. McCarthy napisał wtedy list do Bishopa, narzekając, "jak wszystko mogło wyjść na jaw tak szybko".

"Może komuś powinno się zatkać usta" - pisał w liście znalezionym w dokumentach Bishopa.

Bishop odpisał z hotelu Ashok w New Delhi. Twierdził, że McCarthy "ma rację, twierdząc, że wspinacze są największymi plotkarzami". Napisał przyjacielowi, by ten się nie martwił, ponieważ jego przykrywka ma "wiele warstw".

Z dokumentów Bishopa wynika, że Indusi odmówili wyjścia na Kanczendzongę, twierdząc, że jest to "wyjątkowo wrażliwy" obszar wojskowy.

Chiny tymczasem zdetonowały drugą bombę, większą od pierwszej, co sprawiło, że misja stała się jeszcze bardziej pilna. Przygotowania trwały pełną parą, ale najpierw trzeba było znaleźć nową górę.

"Droga ekipo, wszystko gotowe"

Wysoka na 7816 m n.p.m. Nanda Devi ma legendarną, niemal przerażającą reputację.

Wyrasta ponad okoliczne białe szczyty jak zakazana góra z książek przygodowych. Już sama wspinaczka do bazy jest zdradziecka. Dotychczas tylko niewielka liczba osób stała na jej szczycie.

Hugh Ruttledge, znany przedwojenny brytyjski wspinacz, twierdził, że Nanda Devi jest trudniejsza do zdobycia niż Biegun Północny.

Gwarantuje jednak strategiczne położenie: na terenie Indii, ale tuż przy granicy z Chinami.

CIA wybrała właśnie ją, mimo wątpliwości Kohliego.

- Mówiłem im, że to może nie będzie niemożliwe, ale bardzo trudne - mówił. Jak twierdził, jego obawy ponownie zostały zbyte.

8 czerwca 1965 roku Bishop wysłał list na papierze opatrzonym nazwą Górska Grupa Badawcza - jego nową przykrywką.

"Droga ekipo, wszystkie systemy są gotowe" - napisał do sześciu wspinaczy, których zrekrutował.

Zespół poleciał na Alaskę, by w ramach przygotowania wspiąć się na McKinley. Zabrano ich także do tajnego rządowego ośrodka w Północnej Karolinie, by nauczyli się korzystać z materiałów wybuchowych na wypadek, gdyby musieli zrobić dziury w Nanda Devi, by zabezpieczyć stację telemetryczną.

Przeszli również tajny trening w Baltimore, w siedzibie firmy Martin Marietta, która zbudowała przenośny urządzenie jądrowe.

Według odtajnionych dokumentów generator znany jako SNAP-19C był modelem przeznaczonym do wykorzystywania na lądzie, w przeciwieństwie do generatorów projektowanych dla amerykańskiego programu kosmicznego. Kapsuły z radioaktywnym paliwem zostały zbudowane w Mound Laboratories w Ohio i wysłane w lipcu 1965 do niesprecyzowanej "przenośnej stacji telemetrycznej".

McCarthy spędził godziny na ćwiczeniach przy generatorze, załadowując i rozładowując siedem ciepłych kapsuł zasilających - wspomina.

- Ćwiczyliśmy robienie tego szybko. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, jak ważne to było - mówi.

Wycieńczenie, ogromny chłód i mdłości

Następny przystanek: Nowe Delhi. We wrześniu 1965 roku amerykańscy wspinacze przybyli w tajemnicy na lotnisko Palam.

Amerykanie i najlepsi indyjscy wspinacze, w tym Kohli, przelecieli helikopterem pod Nanda Devi na wysokość ok. 4,5 tys. m n.p.m. Gdy tylko wylądowali, McCarthy powiedział wszystkim, by natychmiast rozłożyli namioty i wyciągnęli jedzenie i wodę.

- Wiedziałem, że wszyscy będziemy chorzy jak psy - mówi.

Wspinacze nie mieli czasu na aklimatyzację, więc dostali choroby wysokościowej. Wszystko miało się odbyć jak najszybciej, ponieważ późny wrzesień jest ryzykownym czasem na poważne wyprawy w Himalaje. Nadchodziła zima, a wraz z nią okropne burze.

Wspinacze i grupa Szerpów nadal musieli się wspiąć ponad 3 tys. metrów w górę, od obozu do obozu, po górskim grzbiecie zwężającym się do szerokości ostrza noża. McCarthy pamięta odwodnienie i zimno, potężne bóle głowy i nudności. Mimo to parli naprzód.

Nanda Devi Vishal Bhatnagar/NurPhoto Getty Images

Co ciekawe, jednym ze źródeł pocieszenia był materiał radioaktywny. Pluton 238 ma relatywnie krótki czas połowicznego rozpadu - 88 lat. Daje ciepło. Tragarze rywalizowali o to, kto będzie niósł kapsuły z plutonem - wspominali Kohli i McCarthy.

- Szerpowie je uwielbiali - mówi McCarthy. - Wkładali je sobie do namiotów. Przytulali się do nich.

Kohli się śmiał, gdy sobie to przypominał. - Szerpowie nazywali to urządzenie Guru Rinpoche (imię buddyjskiego świętego), ponieważ było takie ciepłe - wspominał ze śmiechem.

Później jednak Kohli marszczył brwi w gniewie, siedząc w swoim domu w stolicy Indii. Szerpom nigdy nie powiedziano, co było źródłem ciepła. Stwierdził, że nawet wspinacze nie byli dobrze poinformowani o potencjalnym ryzyku niesienia, a tym bardziej spania obok radioaktywnego urządzenia.

- Wtedy nie mieliśmy pojęcia o zagrożeniu - mówił.

"Mieliśmy śniegu po pas"

Wycinki z ręcznie pisanych notatek Bishopa pokazują, że misja szła coraz gorzej.

4 października: "Silny wiatr. Straciliśmy namiot".

5 października: "Brakuje jedzenia".

11 października: "Cały dzień sypie śnieg".

13 października: "Bardzo zniechęcający wieczór".

14 października: "Jim ponownie starał się wejść wyżej, ale znowu dostał poważnego bólu głowy".

15 października: "Niemal ciągle pada śnieg. Odmrożenia. Punkt kulminacyjny".

W tamtym momencie kilkunastu wspinaczy i tragarzy zajmowało stanowiska na południowozachodnim zboczu góry, pakowało rzeczy, wkładało kapsuły z plutonem do generatora.

Próbowali dokonać ataku szczytowego 16 października, ale wtedy uderzyła zamieć. Sonam Wangyal, jeden z członków indyjskiej załogi i pod każdym względem mocny wspinacz, kulił się w pobliżu szczytu.

- Byliśmy w 99 proc. martwi - wspomina Wangyal. - Mieliśmy puste żołądki. Nie było wody, nie było jedzenia, byliśmy całkowicie wyczerpani.

- Śnieg sięgał nam do pasa. Padało tak bardzo, że nie widzieliśmy osoby stojącej obok ani lin - mówi.

Mający obecnie 83 lata Wangyal mieszka za żelaznymi drzwiami w niewielkim domu przy drodze w mieście Leh - stolicy indyjskiego regionu Ladakh, położonego wysoko w górach. Nawet teraz, po latach, niechętnie cokolwiek mówi, bojąc się, że może trafić do więzienia za złamanie przysięgi milczenia.

Jednak jego uraza do Kohliego zdaje się brać górę.

- Kohli niczego nie wiedział, siedział w bazie na dole. Gdyby nie to, że byliśmy doświadczonymi wspinaczami, wszyscy byśmy zginęli - rzuca.

"Musicie znieść generator"

McCarthy twierdzi, że właśnie wrócił na dół po tym, jak wniósł część zaopatrzenia do obozu drugiego, gdy zobaczył Kohliego stojącego przy skale w bazie i krzyczącego do krótkofalówki.

CIA powiedziała amerykańskim wspinaczom, by zostawili całą komunikację Indusom. - Nie chcieli, by w radio było słychać amerykańskie głosy. Na miłość boską, zaraz po drugiej stronie Nanda Devi stacjonowała chińska dywizja - tłumacz McCarthy.

Gdy usłyszał, że Kohli każe wspinaczom zostawić sprzęt w obozie czwartym i wracać do bazy, McCarthy twierdzi, że wpadł w szał.

"Musicie znieść generator!" - krzyczał.

Mężczyźni spojrzeli na siebie.

McCarthy'emu nigdy nie podobał się fakt, że Kohli dowodził. Jednak ponieważ operacja odbywała się na indyjskim terytorium, ani on, ani inni Amerykanie, w tym oficer CIA czekający w bazie nie mogli nic zrobić.

- Popełniasz ogromny błąd - miał krzyknąć McCarthy do Kohliego.

Indyjscy wspinacze wepchnęli pudełko ze sprzętem do niewielkiej jaskini lodowej w obozie czwartym. Wszystko przywiązali nylonowymi linami do metalowych słupków. Następnie ruszyli na dół, najszybciej jak potrafili. Kohli twierdził, że utrzymywali stały kontakt radiowy z szefami z indyjskiego wywiadu, którzy poparli decyzję.

Kilka dni później skończył się sezon wspinaczkowy. Misja odzyskania sprzętu musiała poczekać na uspokojenie pogody kilka miesięcy później, na wiosnę.

Generator znika. CIA w panice

Kohli i kolejna ekipa CIA czekali do maja 1966 roku, czyli do rozpoczęcia kolejnego sezonu wspinaczkowego, by wrócić po urządzenie.

Gdy jednak wspinacze dotarli do obozu czwartego, czekał ich szok. Generatora nie było. Właściwie nie było w ogóle jaskini lodowej i półki skalnej, do której przywiązane było urządzenie.

Zimowa lawina musiała je porwać, zostawiając jedynie kilka fragmentów drutów.

- CIA się przeraziła - wspominał Kohli.

"O mój Boże, to bardzo poważna sprawa" - miał mu powiedzieć jeden z agentów CIA. - Powiedzieli, że to były kapsuły z plutonem - twierdzi.

- Gdybym wiedział, jak bardzo niebezpieczne to może być, nigdy nie kazałbym zostawić generatora - mówił.

Kohli twierdził, że robił, co mógł, by go odnaleźć. Zorganizował kolejne misja poszukiwawcze w 1967 i 1968 roku. Zespół używał mierników promieniowania alfa, teleskopów do skanowania śniegu, czujników podczerwieni do szukania śladów ciepła i wykrywacze metalu. Nie znaleźli niczego. Wiedzieli, że urządzenie musiało być gdzieś na górze, ale nie mieli pojęcia gdzie.

McCarthy uważa, że zostało ono "zakopane głęboko w lodowcu".

- To cholerstwo było bardzo ciepłe - twierdzi, tłumacząc, że mogło ono topić lód i spadać coraz głębiej.

Mimo niepowodzenia CIA nie rezygnuje

Pomimo porażki CIA była zdeterminowana, by zamontować na szczycie góry stację do szpiegowania Chińczyków. Próbowano innych gór w Indiach, niższych i łatwiejszych do wspinaczki.

Według Kohliego i odtajnionych dokumentów indyjskiego rządu zespołowi wspinaczy w końcu udało się wiosną 1967 roku zainstalować sprzęt szpiegowski zasilany radioaktywnym paliwem na płaskiej półce lodowej na niższym szczycie niedaleko Nanda Devi.

Himalajski śnieg ciągle go jednak przykrywał i nie pozwalał na zbieranie sygnałów. Pewnego razu indyjscy wspinacze wrócili, by sprawdzić, co się dzieje.

- Ciepły generator stopił płaską półkę lodową - mówi Kohli. Leżał w dziwnej jaskini, jak w grobie, kilka metrów pod śniegiem, grzebiąc się głębiej i głębiej w lodzie. Wyglądało to tak, jakby urządzenie samo chciało się schować.

Ta rozpadająca się stacje telemetryczna została zlikwidowana w 1968 roku. Według indyjskich dokumentów cały sprzęt został odesłany z powrotem do Stanów Zjednoczonych. CIA się jednak nie poddawała.

Według Kohliego, który napisał książkę o swojej tajnej pracy zatytułowaną "Szpiedzy w Himalajach", CIA zamontowała w 1973 roku działające urządzenie szpiegowskie, które zbierało sygnały od chińskich pocisków.

W latach 70. Stany Zjednoczone miały jednak coraz większą sieć satelitów szpiegowskich. Nowa kosmiczna technologia była w stanie zbierać całą masę sygnałów z Ziemi. Niewielka antena na szczycie góry okazała się już zupełnie niepotrzebna.

"Traktowali wszystkich jak pionki"

Cała misja owiana była tajemnicą przez ponad dekadę. Pewnie byłaby nią dłużej, gdyby nie pewien nieustępliwy młody reporter.

Howard Kohn napisał kilka poważnych artykułów w latach 70., w tym wywód w magazynie "Rolling Stone" na temat śmierci aktywistki nuklearnej Karen Silkwood. Historia o Silkwood doprowadziła go do ludzi na Kapitolu, a oni z kolei do nieustępliwego dziennikarza śledczego pracującego w Kongresie, który ostatecznie doprowadził go do tajemnicy Nanda Devi.

Gdybym wiedział, jak bardzo niebezpieczne to może być, nigdy nie kazałbym zostawić generatora

- Byłem zaskoczony faktem, że CIA nie znała żadnych granic - wspominał Kohn, który zaczął pracować nad artykułem dla magazynu "Outside", będącego wtedy mało znaną częścią "Rolling Stone", na początku 1978 roku.

Według niego wszyscy wspinacze, z którymi rozmawiał, byli rozczarowani misją i kierowali go do tej samej osoby: do Bishopa.

Kohn przyjechał do domu Bishopa przy ulicy Millwood Road w miejscowości Bethesda w Maryland - pod tym samym adresem siedzibę miała jego tak zwana wyprawa naukowa. Według Kohna Bishop początkowo wszystkiemu zaprzeczał, ale z czasem przyznał się do swojej roli i załamał. Błagał Kohna, by go zostawił, twierdząc, że jeśli kiedykolwiek wyjdzie na jaw, że pracował dla CIA, to jego reputacja jako fotografa w National Geographic zostanie zrujnowana.

Według Kohna Bishop twierdził, że wyrażał swoje wątpliwości wobec misji, ale CIA go ostrzegała, że "nie może się wycofać".

- Traktowali wszystkich jak pionki - mówił Kohn.

Po wywiadzie Bishop wysłał telegramy do współzałożyciela "Rolling Stone" Janna Wennera i redaktora naczelnego "Outside" Randolpha Hearsta III, ostrzegając ich, by nie podawali jego imienia.

Poważna i wstydliwa sytuacja

Artykuł "Przygoda z Nanda Devi" został opublikowany 12 kwietnia 1978 roku. Nie pojawiły się w nim nazwiska Bishopa ani pozostałych wspinaczy.

Tego samego dnia dwóch kongresmenów demokratów John D. Dingell z Michigan i Richard L. Ottinger z Nowego Jorku napisali do prezydenta Cartera.

"Jeśli artykuł mówi prawdę, to z całą mocą wzywamy, by kraj podjął wszelkie konieczne środki do rozwiązania tej poważnej i wstydliwej sytuacji" - pisali.

Zorganizowali też konferencję prasową.

W tamtym czasie marynarka wojenna USA nieustępliwie szukała pary generatorów SNAP-19B2, które zniknęły u wybrzeży Kalifornii w 1968 roku, gdy doszło do rozbicia się satelity. Rząd był tak zaniepokojony, że marynarka wysłała kilka statków i przeszukiwała ocean przez niemal pięć miesięcy, zanim znalazła generatory - twierdzili.

Dlaczego więc Amerykanie opuścili Indie, zostawiając podobne urządzenie nuklearne w Himalajach?

Biały Dom nie potrafił odpowiedzieć. Odtajniona notatka od pełniącego wtedy obowiązki sekretarza stanu Warrena Christophera do prezydenta Cartera zawierała stwierdzenie, że artykuł Kohna jest "w większości prawdą". Mimo to urzędnicy amerykańscy nie przyznali tego publicznie.

"Jesteśmy zdania, że nie powinniśmy zajmować stanowiska ani komentować doniesień dotyczących działalności wywiadowczej" - przekazał Carterowi Christopher.

Tajne listy z pochwałami

- Wybuchło zamieszanie - mówi Yadav, były oficer indyjskiego wywiadu.

Indyjscy wspinacze dotrzymali słowa i niewielu indyjskich urzędników wiedziało o misji, nawet w służbach wywiadowczych - mówi.

Gdy więc wiadomość dotarła do Nowego Delhi, naród był zaskoczony. Indyjski minister spraw zagranicznych wezwał amerykańskiego ambasadora. Na ulice wyszli protestujący z tabliczkami "CIA zatruwa nasze wody".

Indyjscy posłowie wezwali do śledztwa, domagając się ustalenia, gdzie jest urządzenie, kto zgodził się na przeprowadzenie misji i dlaczego. Liderzy opozycji zaatakowali premiera w parlamencie, oskarżając go o współpracę "ze złym CIA".

To był szczególnie mocny zarzut. Indie w końcu miały być światowym liderem ruchu "symetrystów" w zimnej wojnie - nie stając ani po stronie Moskwy, ani Waszyngtonu. Teraz okazało się, że rząd pozwolił CIA na działania na własnym terytorium i dodatkowo nie wyszło to dobrze.

Największym zmartwieniem był Ganges. Lodowce z Nanda Devi uformowane miliony lat temu zasilały dopływy rzeki, która ciągnie się przez 2700 kilometrów i odżywia ogromny, płodny ekosystem, w którym żyją setki milionów ludzi.

W ciągu kilku dni premier Indii Desai staną przed parlamentem i zapewnił naród, że nie ma "powodu do niepokoju".

Jednak aby "potrójnie się upewnić", że wszystko w porządku, powiedział, że powołuje komisję ekspertów, by zbadali ryzyko zagrożenia dla "wód nasze świętej rzeki Ganges" - czytamy w archiwach indyjskiego parlamentu.

Z notatek dyplomatycznych Departamentu Stanu wynika, że USA naciskały na indyjski rząd, by nie przyznawał, że operacja miała miejsce. W wystąpieniu przed parlamentem Desai nie wspomniał o CIA ani nie zrzucał winy na Stany Zjednoczone.

Amerykański ambasador odetchnął z ulgą. Wysłał poufny telegram do Waszyngtonu, chwaląc Desaiego za poradzenie sobie z "wyjątkowo emocjonalną kwestią" i wzywając Cartera, by w swoim kolejnym liście do indyjskiego przywódcy zawarł kilka "słów uznania".

Carter to zrobił. W sekretnej wiadomości do Desaiego z 8 maja 1978 roku napisał: "Chciałbym wyrazić swój podziw i uznanie dla sposobu, w jaki poradziłeś sobie z problemem urządzenia w Himalajach", określając to jako "niefortunna sprawa".

"Dobrze, że to nie był nasz pomysł"

Carter starał się delikatnie odbudować relacje z Indiami. Przez lata USA były demonizowane przez premier i potomkinię indyjskiej dynastii politycznej Indirę Gandhi, która wprowadziła Indie nieco bardziej w orbitę sowiecką. Indira Gandhi przegrała jednak wybory. Desai wygrał. On był znacznie bardziej otwarty na współpracę z Waszyngtonem.

Dwa miesiące później Desai wszedł do Białego Domu. Na zdjęciach siedzi w Gabinecie Owalnym naprzeciwko uśmiechniętego Cartera, ubrany w jasnoniebieską marynarkę i wąski biały kapelusz modny wśród przedstawicieli jego pokolenia. Obok siedzi kilkunastu doradców.

Jimmy Carter i Morarji Desai podczas spotkania w Białym Domu HUM Images/Universal Images Group Getty Images

Przywódcy rozmawiali o kubańskich żołnierzach stacjonujących w Etiopii i możliwej interwencji sowieckiej w Afganistanie. Dywagowali o relacjach handlowych, a USA naciskały, by Azja Południowa pozostawała strefą wolną od broni nuklearnej.

Rozmawiali też oczywiście o zaginionym urządzeniu. Według odtajnionych dokumentów Departamentu Stanu Carter powiedział Desaiemu, że "cieszy się, że żaden z nich nie był w to zaangażowany". Misja miała miejsce lata przed tym, jak objęli swoje urzędy. Mimo to musieli razem posprzątać ten bałagan, a badacze są pod wrażeniem tego, jak dobrze współpracowali.

- To tego rodzaju sprawa, z której można zrobić dużą aferę: CIA bawi się plutonem w Himalajach - mówi Gary Bass, historyk z Uniwersytetu Princeton.

Zamiast tego obaj przywódcy "pracowali nad wyciszeniem sprawy" - twierdzi.

Joseph Nye, amerykański guru polityki zagranicznej, twórca pojęcia "soft power" był obecny na spotkaniu przywódców.

Nye niedawno zmarł w wieku 88 lat, ale w ubiegłorocznym wywiadzie dla "NYT" szczegółowo wspominał spotkanie. Był wtedy 41-letnim zastępcą podsekretarza specjalizującym się w nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Według niego przywódcy nie poruszali kwestii zaginionego urządzenia podczas głównego spotkania, tylko poczekali, aż znajdą się sam na sam. - To było bardzo tajne zagadnienie wywiadowcze, miało nawet swój kryptonim - mówił.

Departament Stanu i CIA milczą do dziś. Nieudana misja jednak co chwilę wypływa z archiwów, często w takich samych łagodnych słowach.

Sprawa zapisała się w historii jako "Incydent w Himalajach" lub "Afera Nanda Devi".

Topniejące lodowce. Uciekajcie!

7 lutego 2021 roku potężna skała odłamała się od góry znajdującej się niedaleko Nanda Devi i rozbiła się na dole.

Fala wody, błota, lodu i skał zaczęła spływać wąskim wąwozem Rishiganga.

Amrita Singh spryskiwała nawozem rodzinną farmę jedwabników w pobliskiej wiosce Raini, gdzie domy przylegają do zboczy gór, a rzędy upraw czerwonej fasoli i pszenicy wyglądają jak schody w zboczach. Nagle inni mieszkańcy zaczęli krzyczeć, by ją ostrzec. Lawina pędziła wprost na nią.

- Uciekaj stamtąd! Biegnij! - krzyczeli do Singh.

Było jednak zbyt późno.

Kilka tygodni później pies tropiący odnalazł jej ciało. Zginęło ponad 200 innych osób. Wielu z nich było pracownikami elektrowni wodnej na pobliskiej rzece. Napór wody był tak potężny, że zmył tamę, jakby była zbudowana z piasku.

- To musiała być wina tego generatora - twierdzi Kohli, obwiniając ciepło, które wydzielało urządzenie. Nie ma na to żadnych dowodów, ale pyta: "co innego mogło do tego doprowadzić?".

Wielu mieszkańców wiosek przy drodze prowadzącej na szlak na Nanda Devi uważa tak samo. Nanda Devi jest zamknięta dla wspinaczy od lat, ale mieszkańcy wiedzą, że w okolicy zgubiono urządzenie nuklearne, o którym rząd nie chce rozmawiać.

- Początkowo myśleliśmy, że to coś wybuchło - mówił "NYT" Dhan Singh Rana, rolnik piszący artykuły środowiskowe, zanim zmarł w 2023 roku.

Ostatecznie zaakceptował jednak wersję niektórych naukowców, że to globalne ocieplenie przyczyniło się do powstania ogromnej szczeliny w lodowcu, co z kolei doprowadziło do lawiny i powodzi. - Nawet jeśli to urządzenie nie eksplodowało, to nadal gdzieś tam jest i stanowi samo w sobie pewnego rodzaju zagrożenie - stwierdził.

- Skoro ludzie mogą polecieć na księżyc, to dlaczego nie mogą ustalić, co się stało z tym urządzeniem? - pytał.

Pytania dręczą również mieszkańców: Jak niebezpieczne jest urządzenie? Czy może zatruć wody jednej z największych rzek na świecie?

Indyjski rząd starał się odrzucić te obawy jeszcze w latach 70. Komisja ekspertów powołana przez premiera Desaia przeanalizowała próbki wody z okolicy i nie stwierdziła śladów zanieczyszczenia.

Komisja stwierdziła, że nawet w najgorszym scenariuszu, w którym generator pęka i wypadają z niego kapsuły z plutonem, ryzyko radioaktywnego skażenia zasobów wodnych jest "znikome".

Większość współczesnych naukowców się z tym zgadza, biorąc pod uwagę ilość wody w Gangesie. Nadal obawiają się jednak ryzyka dla lokalnych mieszkańców. Globalne ocieplenie przyspiesza i wiele zapomnianych historii wychodzi spod lodu na powierzchnię - skamieliny, stare przedmioty, a nawet ciała dawno zaginionych wspinaczy. Mieszkańcy mogą znaleźć więc dziwne metalowe urządzenie, ciepłe w dotyku i leżące na śniegu u ich stóp.

Obecny premier Indii nie miał pojęcia o sprawie

Przeszłość i przyszłość Indii właśnie się spotykają.

Potrzebujący prądu kraj buduje tamy na rzekach w całych Himalajach i poszerza górskie drogi. Buduje posterunki wojskowe wysoko w górach przy granicy z Chinami, na spornych obszarach, gdzie indyjskie i chińskie oddziały toczyły śmiertelne walki.

- Dużo się dzieje w tym rejonie - mówi Satpai Maharaj, duchowy przywódcy hinduistycznej wspólnoty i jednocześnie minister turystyki górzystego stanu Uttarakhand, w którym leży Nanda Devi.

- Radioaktywny materiał jest tutaj, w śniegu. Raz na zawsze urządzenie musi zostać wykopane, by zażegnać obawy - dodaje.

Maharaj spotkał się z premierem Indii Narendrą Modim w 2018 roku, by rozmawiać na ten temat. Według niego Modi nie miał pojęcia o tym, co się wydarzyło w 1965 roku, ale obiecał się przyjrzeć sprawie. Biuro Modiego nie odpowiada na wielokrotnie wysyłane zapytania, a rzecznik indyjskiego Departamentu Energii Atomowej twierdzi, że agencja "nie posiada żadnych informacji na temat zagubionego urządzenia".

Władze stanu Uttarakhand zastanawiają się nad ponownym udostępnieniem Nanda Devi wspinaczom. Jednak seria artykułów, które pojawiły się w indyjskiej prasie w lipcu, ponownie wzbudziła wątpliwości, przypominając ludziom o "nieudanej tajnej misji" i możliwym radioaktywnym skażeniu.

"Plan był głupi"

W tym samym miesiącu Nishikant Dubey, poseł z partii Modiego wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, pytając czy zaginione urządzenie było winne serii katastrof naturalnych.

W wywiadzie Dubey wyjaśnił, że podczas ostatnich wycieczek w Himalaje wielokrotnie słyszał o lawinach, powodziach i zawalonych domach, więc zaczął zgłębiać temat.

Przejrzał niektóre ze starych dokumentów CIA i uważa, że generator jest "bardzo niebezpieczny" a agencja powinna wrócić tu i go znaleźć.

- Ten, do kogo to urządzenie należy, powinien je zabrać - mówi.

Kohli jako dowódca wyprawy wiedział więcej niż ktokolwiek inny na temat tego, co wydarzyło się w górach 60 lat temu.

Gdy przed swoją śmiercią udzielał wywiadu w swoim domu w Nowym Delhi, widać było, że żałuje.

- Nie przeprowadziłbym tej misji w ten sam sposób ponownie - powiedział.

- CIA nie przejmowała się nami. Ich plan był głupi, ich działania były głupie, ktokolwiek im doradzał, był głupi. A my daliśmy się na to złapać.

Artykuł ukazał się oryginalnie w "The New York Times"

© 2025 The New York Times Company

Autorzy: Jeffrey Gettleman i Hari Kumar

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

Tytuł, śródtytuły, lead oraz skróty pochodzą od redakcji

"DE:KOD". Niemcy: Siedem pułapek na drodze Tomasz Lejman INTERIA.PL