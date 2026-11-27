Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Założony w 1821 r. brytyjski dziennik "The Guardian", z którego pochodzi poniższy artykuł, jest jedną z najstarszych gazet na świecie. Jego dziennikarze wielokrotnie zdobywali najbardziej prestiżowe dziennikarskie nagrody, w tym m.in. Pulitzera.

Trwające w Genewie starcie pomiędzy reprezentantem Uzbekistanu Javohirem Sindarovem a Hindusem Gukeshem Dommaraju, którego stawką jest mistrzostwo świata w szachach, prezentuje się niezwykle emocjonująco.

Choć przed rozpoczęciem Turnieju Kandydatów nikt nie wróżył sukcesu 20-letniemu Sindarowowi, Uzbek zaprezentował znakomity, ofensywny styl gry. Przytłoczył rywali i zapewnił sobie prawo do walki o tytuł dzięki serii olśniewających zwycięstw odniesionych na wczesnym etapie rywalizacji.

Jego przeciwnik, Dommaraju - również 20-latek - jest aktualnym mistrzem. Cechuje go niezwykła odporność psychiczna: w obliczu skomplikowanych sytuacji i kryzysów zachowuje zdumiewający spokój. Sindarov potrafi miażdżyć rywali, ale Gukesha niezwykle trudno jest pokonać w ten sposób. Mamy tu do czynienia z klasycznym scenariuszem: niepowstrzymana siła napotyka na nieruchomy obiekt.

Rywalizacja przy szachownicy stanowi to jedno. Ale w tle dzieje się coś równie ciekawego. Mistrzostwa świata w szachach są swego rodzaju raportem o stanie samej inteligencji, a ta ludzka przechodzi obecnie radykalne przemiany. Jeśli chcesz zrozumieć jej "sztuczny" odpowiednik - co zmienia, a czego nie - szachy są pierwszym miejscem, któremu warto się przyjrzeć.

Mistrzostwa świata to dla dziesiątek milionów zwykłych miłośników szachów - takich jak ja - również okazja, by raz jeszcze uświadomić sobie, jak bardzo nie potrafimy w nie grać.

Skoro telefon potrafi pokonać najlepszego gracza na świecie, to po co w ogóle zawracać gitarę?

Jestem marny w szachy. Dlaczego więc mam na ich punkcie obsesję?

Mój obecny ranking na Chess.com oscyluje wokół 1800 punktów. Dla niektórych liczba ta może wydawać się imponująca - plasuje mnie w okolicach pierwszych 80 tysięcy graczy w serwisie liczącym 174 miliony użytkowników. Dla prawdziwych szachistów taki wynik to jednak żart. Ranking mistrzowski zaczyna się zazwyczaj od około 2300 punktów. Nie mam nic do gadania.

Tym, co sprawia, że ten wynik jest nieco wstydliwy, jest ogrom pracy, jaką w niego włożyłem. W latach 90. byłem nastolatkiem należącym do klubu szachowego - w czasach, gdy było to wręcz definicją bycia "geekiem". Grupa "opóźnionych" dzieciaków spierała się o zawiłości fianchetto czy ustawienie skoczków na szóstej linii. Od tamtej pory gram w szachy niemal codziennie, bez żadnych poważniejszych przerw. Przeczytałem mnóstwo książek, wciąż żyjąc nadzieją. Przeszedłem przez żmudny proces zapamiętywania końcówek - choć zapominam je wszystkie już miesiąc po nauce, co prawdopodobnie stanowi źródło mojego problemu.

Ujmijmy to tak: gdybym czas poświęcony na grę i zgłębianie szachów przeznaczył, powiedzmy, na naukę języka mandaryńskiego, byłbym dziś jednym z tych białych gości, których można zobaczyć w chińskiej telewizji, jak recytują łamańce językowe w rodzaju "korali królowej Karoliny". A przypominam, że mój wynik to 1800 punktów.

W każdej innej dziedzinie, w której próbowałem podnieść swoje umiejętności, osiągnąłem sukces. Chciałem lepiej gotować - dziś, przy wolnej niedzieli, potrafię przygotować gâteau de crêpes à la Florentine albo croquembouche (no, może mało foremny). 10 lat temu zacząłem rozwiązywać krzyżówki - dziś kończę je częściej i szybciej. Tak jest niemal ze wszystkim. Ale nie z szachami.

Starcie Javokhira Sindarova z Gukeshem Dommaraju Fabrice Coffrini AFP

Dlaczego jestem do d... w szachy? Myślę, że poświęciłem już wystarczająco dużo energii, by poznać odpowiedź: mój mózg po prostu nie jest do tego stworzony. Nie radzi sobie najlepiej z problemami przestrzennymi i logicznymi, które stanowią istotę tej gry. Pojawia się więc kolejne pytanie: dlaczego mam obsesję na punkcie czegoś, z czym mój mózg nie radzi sobie nazbyt dobrze?

Być może odpowiedź kryje się w samym pytaniu. Z pewnością jedną z rzeczy, które przyciągają mnie do szachów, jest fakt, że stanowią one odskocznię od potwornych, niekończących się zmagań ze słowami i ich znaczeniami - czyli od mojej pracy. Co więcej, dar bycia kiepskim w szachach jest jednocześnie przekleństwem. To błogosławieństwo, które jest męką. Dostrzegam piękno w czymś, czego nie potrafię opanować, choć przyznam, że niepokoi mnie myśl, że gdzieś w Indiach żyje sześciolatek, który wygrałby ze mną każdą z setki rozegranych partii - i nie mogę z tym zrobić absolutnie nic.

Szachy są przede wszystkim grą dla ludzi, którzy kochają myśleć; dlatego też zawsze stanowiły zwiastun nurtów intelektualnych, wyprzedzając swoje czasy. Pierwsze mistrzostwa świata w szachach, rozegrane w 1886 roku, były starciem nostalgicznego romantyzmu Johannesa Zukertorta z nowoczesną grą pozycyjną Wilhelma Steinitza - konfrontacją szachów rozumianych jako seria nagłych, błyskotliwych wglądów taktycznych z szachami będącymi manifestacją potęgi systematycznej, stopniowo budowanej przewagi. Było to zderzenie żywiołowego rozkwitu natury z rodzącą się siłą industrializacji.

Hipernowoczesna szkoła, która wyłoniła się w latach 30. XX wieku, odzwierciedlała zarówno modernizm, jak i postmodernizm. Jej zwolennicy odrzucili tradycyjną walkę o centrum szachownicy na rzecz działań na jej obrzeżach. Tradycyjne struktury zawierały słabości, które można było wykorzystać. Szachy, podobnie jak literatura czy architektura, są naznaczone piętnem ducha czasu.

Sztuczną inteligencję łatwo opanować, gdy już się wie, jak używać swojej

Szachy zmagają się z rozwojem sztucznej inteligencji już od 30 lat

Czasami w świat szachów wkracza polityka. Najsłynniejszy mecz o mistrzostwo świata - rozegrany w 1972 roku pojedynek Amerykanina Bobby'ego Fischera z Rosjaninem Borysem Spasskim - stał się symbolem całej zimnej wojny, stanowiąc próbę odpowiedzi na pytanie, czy indywidualny geniusz jest w stanie rywalizować z potęgą aparatu państwa.

Mecz pomiędzy Anatolijem Karpowem a Garrim Kasparowem w 1985 roku - w którym chłodna precyzja Karpowa zderzyła się z żywiołową, kipiącą energią kreatywnością Kasparowa - był triumfem reformatorskiego młodego pokolenia nad skostniałą elitą biurokratyczną. To właśnie w trakcie tego meczu Michaił Gorbaczow po raz pierwszy użył terminu "głasnost", określającego politykę otwarcia państwa radzieckiego. Współczesna, znacząca pozycja Indii jako szachowego mocarstwa stanowi natomiast dowód na rosnące znaczenie krajów globalnego Południa.

Jednak gdy Sindarov i Gukesh zasiedli do gry, pytanie, które zawisło nad szachownicą, nabrało znaczenia większej wagi niż polityka. To pytanie o naturę samego umysłu: jakie jest miejsce ludzkiej inteligencji w świecie coraz bardziej zdominowanym przez maszyny?

Prawdopodobnie zaczęliście postrzegać sztuczną inteligencję jako zjawisko, które może wpłynąć na wasze życie, mniej więcej w 2023 roku, wraz z debiutem ChataGPT. Szachy natomiast zmagają się z konsekwencjami rozwoju AI już od 1996 roku.

Marzenie o stworzeniu maszyny, która w szachach mogłaby prześcignąć ludzi, liczy sobie już setki lat. "Mechaniczny Turek" - automat grający w szachy, który w latach 70. XVIII wieku zachwycał dwory cesarskie, był pierwszą "maszyną myślącą". Jak się jednak okazało, wewnątrz mechanizmu ukrywał się mały człowiek. Sam Alan Turing opracował pierwszy algorytm szachowy w 1948 roku. Z kolei moment, w którym pod koniec lat 90. XX wieku komputer Deep Blue pokonał Garriego Kasparowa, stanowił pierwszy wyraźny triumf technologii - sygnał, że maszyny zaczynają rywalizować z ludzkim intelektem.

Współczesne szachy pokazują, jak wygląda aktywność intelektualna po zderzeniu ze sztuczną inteligencją.

Robot gra w szachy podczas targów innowacji technologicznych Viva Technology Riccardo Milani / Hans Lucas AFP

W przeszłości, jeśli przegrałeś mecz, analizowałeś posunięcia ze znajomym lub trenerem, aby zobaczyć, co poszło nie tak. Dziś nie musisz już poświęcać dni na sprawdzanie każdego ruchu. Maszyna zrobi to za ciebie. W latach 70. i 80. na łamach "Chess Informant" toczyły się teoretyczne debaty na temat debiutów szachowych. Bywało, że dyskusje trwały latami i nie prowadziły do żadnych konkretnych wniosków.

Mistrzostwa świata oraz poprzedzające je turnieje pretendentów niegdyś wiązały się z wypracowywaniem przez zespoły nowych strategii, poszukiwaniem intrygujących nierównowag, z którymi przeciwnicy nie mieli wcześniej do czynienia. Turnieje bywały laboratoriami poszczególnych debiutów, a przygotowania stanowiły w istocie badania nad samą naturą gry. Dziś wystarczy wprowadzić wariant do komputera, a ten podpowie, czy jest on właściwy. Nie ma już miejsca na dyskusję.

Obecnie pozycje na szachownicy mają swoje poprawne i niepoprawne rozwiązania. Rywalizacja między stylami i szkołami, która od samego początku kształtowała szachy, straciła już swoje znaczenie.

Cała ta wielka tradycja intelektualna trafia prosto do kosza.

AI nie pokonała szachów. Zwiększyła ich popularność

Rzecz w tym: można by pomyśleć, że komputery położą kres szachom. Skoro telefon potrafi pokonać najlepszego gracza na świecie, to po co w ogóle zawracać gitarę?

Sztuczna inteligencja nie zakończyła jednak szachowej ery. Wręcz przeciwnie - nigdy wcześniej gra królów nie była tak popularna.

Kiedyś było miejsce dla jednej, może dwóch szachowych gwiazd. Prawdopodobnie wiedzieliście, kim był Bobby Fischer; być może kojarzyliście też Spasskiego. Przez mniej więcej dwie dekady to Kasparow był "gościem od szachów". Dziś nie trzeba być mistrzem świata, ani nawet być blisko zdobycia tego tytułu, żeby stać się gwiazdą tego sportu.

Wielu fanów zachwyca się olśniewającymi zdolnościami obliczeniowymi Hikaru Nakamury, niezwykle dynamiczną śmiałością Alirezy Firouzji, elegancją Fabiano Caruany (mojego ulubionego zawodnika), a nawet - budzącym skojarzenia z czarnym charakterem, stosującym psychologiczną presję - Hansem Niemannem.

W mojej dzielnicy w Toronto w dowolnym tygodniu mogę w poniedziałkowy wieczór zagrać w lokalnym japońskim barze muzycznym - w półmroku, wśród eleganckich 25-latków (niektórzy z nich są na randce), którzy przy szachownicach popijają koktajle z yuzu za 20 dolarów. W środy odbywają się spotkania w pubie dla studenckich bractw - ci, którzy tam przychodzą, sami nazywają zresztą siebie "szachowymi braćmi" (chess bros). Jest też oficjalny klub działający przy świątyni zen, znajdującej się tuż za rogiem. A to wszystko w promieniu krótkiego spaceru od mojego domu.

Tegoroczne Otwarte Mistrzostwa Szachowe w Gazie EYAD AZAM / Middle East Images AFP

Częstotliwość występowania tematyki szachowej w internecie bywa przytłaczająca. Siostry Botez, które łączą grę na mistrzowskim poziomie z pełnymi uroku perypetiami wynikającymi z ich siostrzanej zażyłości, mają ponad 3 miliony obserwujących. Z kolei GothamChess, z ponad 10 milionami obserwujących, jest jednym z czołowych influencerów na świecie.

Lekcja płynąca z szachów - dla każdego, kto próbuje zrozumieć, na czym polega działanie sztucznej inteligencji - jest taka, że usuwa ona z danej aktywności poczucie ludzkiej wyższości i na nowo definiuje tę aktywność jako sport.

Szachy to niezwykła, choć osobliwa dziedzina. W 2024 roku wybrałem się na turniej kandydatów w Toronto. W samej sali unosił się odór przemocy - odurzający, hormonalny. Zapach konfrontacji. Trochę jak podczas walki bokserskiej. Choć zawodnicy po prostu siedzieli naprzeciwko siebie, można było odnieść wrażenie, że okładają się nawzajem po mózgach.

W piwnicy pod salą, z dala od zawodników, wraz z kilkuset innymi kibicami analizowaliśmy warianty rozgrywanych partii. I znów - dzięki komputerowym silnikom szachowym charakter gry zmienił się całkowicie. Nawet gracze o niskim poziomie zaawansowania, mając dostęp do tej technologii, znają właściwy kolejny ruch. Siedzimy więc i przyglądamy się, jak największe gwiazdy popełniają błędy.

Amatorzy tacy jak ja łapią się za głowę i krzyczą: "Jak mogłeś popełnić taki błąd, Fabi?". Dokładnie tak samo, jak kibice piłkarscy, którzy sami nie byliby w stanie przebiec nawet kilometra, wrzeszczą na najlepszych sportowców świata: "Ja bym to strzelił!".

Nowa era szachów. Ludzkość w stanie "wiecznego niezrozumienia"

Szachy mogą dostarczyć światu również innych istotnych lekcji na temat sztucznej inteligencji. Pierwsza z nich mówi, że AI ma poważne ograniczenia. Trener obecnego mistrza świata Gukesha - arcymistrz Vishnu Prasanna - zabronił mu korzystania ze sztucznej inteligencji, dopóki nie osiągnął on odpowiednio wysokiego poziomu gry. Trener wiedział, że AI stałaby się dla niego "kulą u nogi" i prowadziłaby do zaniku umiejętności samodzielnego myślenia. Tradycyjne metody analizy były niezbędne dla rozwoju umysłu. Sztuczną inteligencję łatwo opanować, gdy już się wie, jak używać swojej.

Głębsza lekcja płynąca z tego zjawiska jest taka, że gra, z którą mamy do czynienia, zasiadając do szachownicy, to w zasadzie nie "szachy", a "szachy ludzkie". GothamChess analizuje czasem partie rozgrywane między różnymi algorytmami sztucznej inteligencji. Rozgrywki te są fascynujące, bo diametralnie różnią się od stylu gry ludzi. Subtelności gier końcowych rozstrzygają się tam na przestrzeni 30 czy 40 ruchów - co dla człowieka jest całkowicie niepojęte. Silniki komputerowe potrafią bez wahania wystawić swojego króla na otwartą przestrzeń - co dla człowieka byłoby nie do zaakceptowania, choćby ze względu na ogromny wysiłek umysłowy, jakiego wymagałoby ciągłe analizowanie wiążącego się z tym ryzyka.

Czasami GothamChess - który swego czasu osiągnął w rankingu wynik powyżej 2300 punktów - nie potrafi w ogóle wyjaśnić logiki stojącej za wykonanymi ruchami. Wykraczają one poza ludzkie pojmowanie.

Jednak partie rozgrywane między silnikami to ciekawostki - fascynujące same w sobie, lecz mające niewielkie znaczenie dla gry w jej praktycznym wydaniu. Okazuje się bowiem, że dla ludzi interesujące jest to, co sami za takie uznają - to, co są w stanie pojąć.

Pojedynek Sindarov-Gukesh jest wydarzeniem na wskroś ludzkim. Kluczowe pytanie brzmi: kto okaże się twardszy? Kto zdoła znieść większy ciężar? Kto będzie w stanie ukarać przeciwnika?

- Szachy to wojna przy szachownicy - powiedział kiedyś Fischer. - Chodzi o to, by zmiażdżyć umysł rywala - wskazał.

Wiedza na temat zasad gry w szachy przekazywana jest kolejnym pokoleniom CHRISTOPHER ROBBINS / Connect Images AFP

Chiński szachista Ding Liren pokonał w 2024 roku Rosjanina Jana Niepomniaszcziego, zdobywając tytuł mistrza świata, jednak wysiłek ten najwyraźniej go złamał. Na dziewięć miesięcy całkowicie wycofał się z gry. - Byłem wyczerpany, a mimo to nie mogłem się wyspać. Doprowadziło mnie to do depresji. Dwukrotnie przebywałem na leczeniu w szpitalu - wyznał w rozmowie z niemiecką gazetą. Ukojenie znalazł w lekturze Louise Glück i Alberta Camusa.

Gdy Ding wrócił do szachownicy, Carlsen ocenił z ubolewaniem, że wydaje się "trwale złamany". Obecnie wraca do formy, jednak mecz o mistrzostwo świata odcisnął na nim piętno - podobnie jak na Muhammadzie Alim walka z Sonnym Listonem. Ma to do siebie każde wielkie wydarzenie sportowe. Nie ma róży bez kolców.

Sztuczna inteligencja obnaża ograniczenia ludzkich możliwości. - Odkryliśmy, że ludzie wcale nie są tacy dobrzy w szachy - stwierdził niedawno Magnus Carlsen w rozmowie z hiszpańską gazetą.

Dla takich szachowych amatorów jak ja ta uwaga stanowi pewne pocieszenie. Wszyscy jesteśmy do d... w szachy, niektórzy po prostu bardziej niż inni. Co ważniejsze, spostrzeżenie to rzuca nowe światło na kondycję umysłu człowieka oraz jego rokowania. Ludzkość żyje w stanie nieustannego niezrozumienia.

Sztuczna inteligencja sięga po wszystko. Szachy to tylko początek. Kondycja gry niesie zarówno wielką nadzieję, jak i rozpacz w kontekście przyszłości kwestii ludzkiego myślenia. Ukazuje, jak ograniczony jest związek naszego umysłu z otaczającą nas rzeczywistością - oraz jak bardzo jest to fascynujące!

Szachy, podobnie jak wszystko inne, pozostaną tajemnicą nieprzeniknioną dla naszych ptasich móżdżków. Nie dane nam poznać więcej niż zaledwie ułamek głębszego sensu czegokolwiek - nawet gier, które sami stworzyliśmy. Naszą rolą jest dostrzeżenie i podziw dla piękna i grozy tych nielicznych przebłysków, które udaje nam się uchwycić.

Naszą rolą jest gra.

Nawet w towarzystwie efektownych maszyn mamy tylko siebie nawzajem oraz plansze i pionki między nami.

Tekst przetłumaczony z "The Guardian" - www.theguardian.com

Autor: Stephen Marche

Tłumaczenie: Paweł Sekmistrz

Tytuł, śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji.