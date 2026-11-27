Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

Niektóre stereotypy dotyczące milenialsów nadal są prawdziwe. W Ameryce to pokolenie obejmujące 30-40 latków mogło w ubiegłym roku wydać nawet około 1,5 mld dolarów na awokado, wynika z szacunków "The Economist".

Milenialsi również kupują więcej piwa kraftowego niż inne pokolenia. Jednak w bogatych krajach znacznie istotniejszy stereotyp dotyczący milenialsów przestał właśnie odpowiadać rzeczywistości. Nie mają już oni bowiem takich problemów jak kiedyś. Wielu z nich zarabia więcej niż ich rodzice. Coraz więcej z nich zajmuje wysokie stanowiska w biznesie, polityce i kulturze. Szybko rośnie odsetek osób mających własny dom.

To znacząca zmiana w stosunku do lat 2010-2020, kiedy byli oni 20-latkami. Podczas kryzysu gospodarczego w Grecji bezrobocie wśród młodych sięgało ponad 50 proc. Pensje młodych Brytyjczyków nie rosły. Około 40 proc. ich rówieśników z Niemiec nadal mieszkało z rodzicami. Ruchy społeczne - od UK Uncut i hiszpańskich "indignados" po amerykański Occupy Wall Street - na czele których stali przedstawiciele pokolenia milenialsów dawały wyraz stopniowi rozczarowania obecnym stanem rzeczy. Dlatego też szerokim poparciem cieszyli się starsi przedstawiciele lewicy tacy jak Jeremy Corbyn, Jean-Luc Melenchon czy Bernie Sanders.

Tylko trzy wyjątki na 32 państwa

Wielu milenialsów nadal głosowałoby na tych starych socjalistów. Jednak mają w tym coraz mniejszy interes z powodów gospodarczych.

"The Economist" zebrał dane na temat zarobków milenialsów w 32 bogatych krajach. W tylko trzech z nich - we Włoszech, Grecji i Japonii - milenialsi wypadli gorzej pod kątem zarobków uwzględniających poziom inflacji niż poprzednie pokolenia, będąc w ich wieku.

W wieku 30 lat Włosi zarabiają 10 proc. mniej niż pokolenie X (urodzone między 1965 a 1979 rokiem), gdy było w ich wieku. Greccy milenialsi są nadal w tyle za młodymi dorosłymi z początku lat dwutysięcznych, czyli z okresu przed paraliżującym kryzysem gospodarczym, który rozpoczął się w 2009 roku. W Japonii natomiast gospodarstwo domowe 35-latków zarabiało mniej w 2019 roku niż gospodarstwo 35-latków w 1994 roku, na chwilę przed tym, jak pękła wielka bańka, osłabiając gospodarkę na dekady.

Trzy wyjątki i tyle. Milenialsi w pozostałych 29 państwach realnie zarabiają więcej niż poprzednie pokolenia. W niektórych krajach takich jak Australia, Wielka Brytania i Francja międzypokoleniowy postęp nieco zwolnił. Jednak w wielu innych państwach, od bogatej Ameryki po szybko bogacącą się Polskę, poprawa jest znacząca.

Protest Occupy Wall Street w Nowym Jorku w 2011 roku Spencer Platt Getty Images

Sukcesy w biznesie i polityce

Amerykański milenials ma takie samo prawdopodobieństwo zostania menadżerem, jak przedstawiciele pokolenia X, gdy byli w jego wieku. Szybko rozwijający się amerykański przemysł technologiczny również pomógł pokoleniu milenialsów, a wielu z nich zajmuje w tej branży wysokie stanowiska.

Milenialsi stanowią 10 proc. amerykańskich miliarderów, czyli ponad dwa razy więcej niż przedstawiciele pokolenia X w 2011 roku. Milenialsi stoją na czele Anthropic, OpenAI i Mety - trzech gigantów z branży sztucznej inteligencji, i tym samym kontrolują oni jedną z najbardziej przełomowych technologii kiedykolwiek stworzonych.

Nawet w podobno zdominowanej przez starszych polityce milenialsi dobrze sobie radzą. Stoją na czele rządów na Węgrzech, w Holandii, Arabii Saudyjskiej czy Nowego Jorku, a być może niedługo również w Brazylii (45-letni prawicowy kandydat, wystarczająco młody, by nazwać go milenialsem, prowadzi w sondażach z 80-letnim kandydatem lewicy przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowanych na 25 października). Stanowią obecnie 14 proc. członków Kongresu USA, czyli tyle samo, co przedstawiciele pokolenia X w latach 2011-2013.

Firmy bukmacherskie dają ok. 50 proc. szans na to, że kolejny prezydent USA będzie milenialsem (troje prawdopodobnych faworytów - Alexandria Ocasio-Cortez, Jon Ossoff i JD Vance są w wieku między 31 a 45 lat).

Gospodarka i demografia sprzyjają milenialsom

Fortuny milenialsów rosną z dwóch powodów: gospodarczego i demograficznego. Kryzys finansowy z lat 2007-2009 dotknął ich szczególnie mocno. Młodzi pracownicy są zatrudniani na końcu i zwalniani na początku, więc najbardziej cierpią z powodu recesji. A ta recesja była wyjątkowo poważna i długa. Obecnie jednak rynki pracy mają się lepiej niż kiedykolwiek.

Chociaż ich zarobki są mniejsze niż starszego pokolenia, niemal 80 proc. Greków w wieku 35-45 lat pracuje, co jest prawdopodobnie najwyższym odsetkiem w historii dla tej grupy wiekowej.

Rządzący Węgrami Peter Magyar jest przedstawicielem pokolenia millenialsów Balint Szentgallay/NurPhoto Getty Images

Pomaga również demografia. Po kryzysie finansowym wielu przedstawicieli pokolenia baby boomers zdecydowało się pracować kilka lat dłużej, by zwiększyć swoją emeryturę, tym samym ograniczając liczbę wysokich pozycji, które mogliby objąć młodsi. Ostatnio to się jednak zmieniło.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła przejścia na emeryturę. Według jednego z badań w Stanach Zjednoczonych do końca 2022 roku odnotowano 3 mln więcej emerytów, niż przewidywano. Nie ma wystarczająco wielu młodych pracowników, którzy mogliby zastąpić odchodzących starszych. W 10 z 38 członków OECD, czyli głównie bogatych państw, maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Milenialsi mogą zatem korzystać na niedoborach na rynku pracy.

Milenialsi na swoim

A co z mieszkaniami, czyli największą zmorą narzekających milenialsów? W wieku 30 lat około 40 proc. amerykańskich milenialsów miało własne domy - to znacznie mniej niż w przypadku przedstawicieli pokolenia X, gdy byli w ich wieku.

Jednak wśród starszych milenialsów, będących obecnie 40-latkami odsetek ten jest równy pokoleniu X. Dzięki danym Instytutu Badań Fiskalnych (IFS) odkryliśmy, że chociaż brytyjscy milenialsi w wieku 30 lat byli o 20 pkt proc. w tyle za poprzednimi pokoleniami, jeśli chodzi o posiadanie własnego domu, to do 40. roku życia różnica ta zmniejsza się o połowę.

Starsi milenialsi skorzystali na poprawie sytuacji gospodarczej, dzięki czemu mogli więcej zaoszczędzić na wkład własny. W ostatnich latach rządy poluzowały wymogi kredytowe, dzięki czemu młodzi ludzie łatwiej mogą wejść na "drabinę właścicieli nieruchomości". Milenialsi potrzebowali też czasu na spłacenie kredytów studenckich, przez które wielu z nich nie miało oszczędności na wkład własny.

Inni milenialsi mogli po prostu podjąć decyzję o opóźnieniu zakupu domu. Z naszej analizy amerykańskich danych wynika, że obecnie młodzi ludzie o najwyższych zarobkach (pensja ponad 200 tys. dolarów rocznie) znacznie rzadziej posiadają nieruchomości niż ich młodzi odpowiednicy z poprzednich pokoleń.

Skoro najwyraźniej pieniądze nie są powodem, to co nim jest? Po pierwsze milenialsi dłużej się uczyli niż poprzednie pokolenia. Później też się żenią. Wśród amerykańskich mężczyzn mediana wieku, w którym biorą pierwszy ślub, wynosi obecnie 31 lat, podczas gdy w latach 90. było to 27 lat. Przez to później potrzebują domu dla rodziny (dowody wskazujące, że jest wręcz przeciwnie i to właśnie niski wskaźnik posiadania własnego mieszkania skłania ludzi do odkładania małżeństwa, są w najlepszym razie niejednoznaczne). Częściowo ze względu na to, że wskaźniki posiadania własnych domów obecnie rosną, milenialsi gromadzą majątek szybciej niż poprzednie pokolenia w tym samym wieku.

Nie żałujcie milenialsów

Milenialsi są więc dobrze przygotowani na przyszłość. Z powodu zakłóceń na rynku pracy to właśnie młodzi pracownicy ponownie ucierpią najbardziej. Jeśli już ktoś ma powody do bycia nieszczęśliwym, to przedstawiciele pokolenia Z (osoby urodzone w latach 1997-2012). Ich perspektywy na rynku pracy mogą ucierpieć z powodu menedżerów-milenialsów, którzy inwestują w technologie prowadzące do utraty miejsc pracy.

Pokolenie milenialsów może też liczyć na spory spadek. Szacujemy, że obecnie zapisy testamentowe odpowiadają ok. 10 proc. PKB w bogatych krajach. IFS wylicza, że mediana spadku otrzymanego przez Brytyjczyków urodzonych w latach 80. wynosi ok. 136 tys. funtów w walucie o stałym kursie, w porównaniu do 66 tys. funtów w przypadku osób urodzonych w latach 60.

Nie żałujcie milenialsów. To teraz ich gospodarka.

Tekst przetłumaczony z "The Economist" © The Economist Newspaper Limited, London, 2026

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

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