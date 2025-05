Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

To pytanie, z którym Polacy mierzą się w decydującej drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca . Wizja kandydata popieranego przez partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) to odmiana prawicowego nacjonalizmu, która żywi się konfliktem z sąsiadami Polski i Unią Europejską .

Od dawna wyczulona na zagrożenie ze strony Rosji Polska wykorzystała swoje zasoby, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Obecnie dysponuje największą armią w Europie po Rosji, Ukrainie i Turcji, a trzecią co do wielkości w NATO . Wydaje ponad 4 proc. swojego PKB rocznie na obronę, znacznie powyżej 2 proc., które były celem NATO od 2014 r., i planuje zwiększyć ten wskaźnik do ponad 5 proc. w przyszłym roku.

Co znamienne, jej premier Donald Tusk udał się do Kijowa na początku tego miesiąca ze swoimi trzema odpowiednikami, aby podkreślić, że Europa jest gotowa stanąć po stronie Ukrainy, nawet gdy zaangażowanie Ameryki osłabło.

PiS chce, aby jego następcą został Karol Nawrocki, zagorzały ideolog, który byłby jeszcze mniej ustępliwy niż prezydent Duda. Nawrocki niemal na pewno wykorzysta swoje uprawnienia, aby zablokować program Tuska. A to wszystko po to, by utorować drogę do zwycięstwa PiS w kolejnych wyborach parlamentarnych.