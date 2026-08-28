Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

Studenci i uczniowie coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez firmę edukacyjno-technologiczną Chegg wynika, że 80 proc. studentów z najbogatszych krajów korzysta z AI na uczelniach. Nowsze sondaże wskazują, że w Wielkiej Brytanii odsetek ten sięga już 94 proc., a w Niemczech 93 proc.

Tak powszechne korzystanie z tej technologii wzbudziło obawy o jej wpływ na proces uczenia się. Nauczyciele zgłaszają, że dostają prace jak spod sztancy, które - jak podejrzewają - zostały wygenerowane przez ChatGPT.

Wciąż brakowało jednak dowodów na to, jak sztuczna inteligencja wpływa na edukację. To się właśnie zmienia.

Sztuczna inteligencja w szkole. Jak wpływa na oceny uczniów?

David Stromberg z Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz Victor Lei i Wu Yanhui z Uniwersytetu w Hongkongu postanowili wypełnić tę lukę w wiedzy. W ich badaniu udział wzięło 27 tys. uczniów w wieku 12-18 lat z Chin, gdzie narzędzia AI szybko się rozpowszechniły. Około 80 proc. badanych zadeklarowało korzystanie z modeli takich jak Doubao i DeepSeek, a pozostałe 20 proc. stanowiło grupę kontrolną.

AI poprawiła wyniki prac domowych, ale pogorszyła wyniki egzaminów The Economist materiał zewnętrzny

Wyniki dają do myślenia. Po sześciu miesiącach uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji odnotowali wzrost średniej oceny z prac domowych o 18 proc. ze wszystkich przedmiotów. Czas potrzebny na wykonanie każdego zadania spadł ze średnio 64 minut do 45.

Jednak gdy nadszedł czas egzaminu, ci sami uczniowie uzyskali o 20 proc. gorsze wyniki od kolegów, którzy nie korzystali z pomocy sztucznej inteligencji. Wcześniej wyniki prac domowych pozwalały przewidywać wyniki egzaminów. Teraz paradoksalnie uczniowie osiągający najlepsze rezultaty w pracach domowych częściej wypadają gorzej na egzaminach.

AI pomagała w pracach domowych, ale nie na egzaminach The Economist materiał zewnętrzny

Czy szkoły powinny zakazać korzystania ze sztucznej inteligencji? Niekoniecznie. Spadek wyników egzaminów dotyczył głównie uczniów, którzy spieszyli się z odrabianiem prac domowych. Ci, którzy korzystali ze sztucznej inteligencji, ale poświęcali na zadania tyle samo czasu co uczniowie, którzy z niej nie korzystali, odnotowali jedynie niewielki spadek wyników.

Ważne jest zatem, jak uczniowie korzystają z tej technologii. Uczniowie, którzy dobrze radzili sobie na egzaminach, nie ograniczali się do kopiowania odpowiedzi z AI, by zaoszczędzić czas. Prawdopodobnie wykorzystywali chatboty raczej jak osobistego korepetytora - do wyjaśniania trudnych pojęć i pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Im szybciej odrabiali pracę domową z AI, tym słabiej radzili sobie na egzaminie The Economist materiał zewnętrzny

W innym badaniu Zara Contractor i German Reyes z Middlebury College poprosili studentów o poznanie nowego, nieznanego im wcześniej tematu - z pomocą chatbota lub bez niego. Osoby korzystające ze sztucznej inteligencji osiągały lepsze wyniki w testach, a przewaga ta utrzymywała się także wtedy, gdy tydzień później ponownie wykonywały to samo zadanie.

Choć dowody są wciąż ograniczone, wskazują na jedno: sztuczna inteligencja może ułatwiać naukę i zwiększać jej efektywność, ale tylko wtedy, gdy jest wykorzystywana rozsądnie. Uczniowie powinni oprzeć się pokusie sięgania po gotową odpowiedź wygenerowaną przez AI, zanim sami spróbują rozwiązać problem.

Tekst przetłumaczony z "The Economist" © The Economist Newspaper Limited, London, 2026

Tłumaczenie: Monika Bortnowska

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