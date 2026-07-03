W skrócie Rząd Niemiec zaprezentował pakiet 34 reform, mających wesprzeć rodziny, pobudzić biznes oraz ograniczyć biurokrację i urzędnicze formalności.

W ramach zmian pojawiają się ulgi podatkowe, uproszczenia dla firm, ale również zaostrzenie zasad zwolnień lekarskich i ograniczenie dostępu do informacji publicznej.

Pakiet wzbudza podzielone reakcje społeczne i polityczne, a wdrożenie przepisów ma być testem skuteczności i zaufania do rządu.

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Zamiast prostego komunikatu o "nowym otwarciu" Niemcy dostały jednak spór o zaufanie.

Bo w pakiecie są nie tylko ulgi podatkowe i mniej biurokracji, lecz także ostrzejsze zasady zwolnień lekarskich oraz pomysł ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

To pokazuje, że Berlin próbuje leczyć gospodarkę, ale jednocześnie zaczyna mocniej dyscyplinować obywateli.

Rząd chce pokazać, że Niemcy jeszcze potrafią ruszyć z miejsca

Po wielu godzinach rozmów koalicja CDU/CSU i SPD uzgodniła pakiet reform nazwany programem na rzecz ożywienia i zatrudnienia. Oficjalnie ma on pomóc Niemcom poradzić sobie z tym, co coraz mocniej czuć w gospodarce i społeczeństwie: wolniejszym wzrostem, lękiem o miejsca pracy, starzeniem się społeczeństwa, presją ze strony Chin i USA oraz rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu.

To nie jest przypadkowy moment. Niemcy przez lata były w Europie symbolem stabilności. Silny przemysł, eksport, dobre płace, uporządkowane państwo - to wszystko budowało przekonanie, że niemiecki model może trwać bardzo długo. Dziś ten model skrzypi. Przemysł narzeka na ceny energii, firmy na biurokrację, pracownicy na niepewność, a wyborcy coraz częściej szukają odpowiedzi u partii protestu.

Dlatego pakiet Merza ma znaczenie większe niż suma poszczególnych przepisów. To próba wysłania sygnału: państwo widzi problem i chce przejąć inicjatywę. Problem w tym, że już pierwsze reakcje pokazują głęboki podział. Pracodawcy mówią: kierunek dobry, ale za mało. Związki zawodowe mówią: za dużo nieufności wobec pracowników. Opozycja uderza z obu stron.

Rodziny mają dostać ulgę, ale cudów w portfelach nie będzie

Najbardziej czytelny element pakietu dotyczy podatków. Od 2027 roku rząd chce zmniejszyć obciążenia dla obywateli, przede wszystkim dla osób o niższych i średnich dochodach. W praktyce chodzi m.in. o wyższą kwotę wolną, większe korzyści dla rodzin z dziećmi i korzystniejsze rozliczenie kosztów pracowniczych.

Rząd podaje przykład pracującej rodziny z dwojgiem dzieci. W pełnym efekcie, czyli od 2028 roku, taka rodzina mogłaby zyskać ponad 600 euro rocznie. Cały pakiet ulg ma kosztować państwo około 10 mld euro rocznie.

Dla zwykłych ludzi to oczywiście dobra wiadomość. Każda ulga ma znaczenie, zwłaszcza gdy koszty życia wciąż są odczuwalne. Ale trudno mówić o przełomie. To nie są pieniądze, które nagle zmienią sytuację rodzin. Bardziej chodzi o wysłanie politycznego sygnału: rząd chce pokazać, że nie zapomina o klasie średniej i pracujących rodzicach.

Właśnie dlatego część ekonomistów i organizacji biznesowych reaguje chłodno. Ich zdaniem pakiet nie daje firmom wystarczająco mocnego impulsu do inwestowania. Niemiecki biznes czeka na coś więcej: tańszą energię, szybsze decyzje administracyjne, mniej formularzy i bardziej przewidywalne warunki działania.

Firmy dostają mniej papierów, ale więcej oczekiwań

Największą nadzieję przedsiębiorcy wiążą z ograniczeniem biurokracji. Rząd zapowiada cięcie części obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych. Ma też obowiązywać zasada, że jeśli urząd przez kilka miesięcy nie odpowie na kompletny wniosek, w wielu przypadkach sprawa będzie uznawana za załatwioną pozytywnie.

To może brzmieć technicznie, ale dla firm jest bardzo konkretne. W praktyce chodzi o to, żeby przedsiębiorca nie tracił miesięcy na czekanie, aż urzędnik przesunie dokument z jednej teczki do drugiej. Zwłaszcza w kraju, w którym pozwolenia, raporty i kontrole stały się jednym z symboli gospodarczego spowolnienia.

Pakiet przewiduje też uproszczenia w podatkach, łatwiejsze procedury dla firm i mniej obowiązków związanych z raportowaniem. Rząd chce również przyspieszyć rozbudowę sieci energetycznych, bo bez tego nie będzie ani tańszej energii, ani nowych inwestycji, ani cyfryzacji przemysłu.

To jest część pakietu, która może realnie pomóc gospodarce. Ale tylko pod jednym warunkiem: że zapowiedzi nie utkną w tych samych procedurach, które mają zostać uproszczone. Niemcy nieraz już ogłaszały walkę z biurokracją. Firmy będą patrzeć nie na hasła, ale na to, czy urzędy naprawdę zaczną działać szybciej.

Rynek pracy ma być bardziej elastyczny. Pracownicy słyszą: Mniej bezpieczny

Największe napięcie widać przy zmianach na rynku pracy. Rząd chce ułatwić firmom zawieranie dłuższych umów terminowych bez podawania szczególnego powodu. Takie umowy mogłyby trwać nawet do czterech lat i być kilka razy przedłużane.

Dla pracodawców to narzędzie na trudne czasy. Jeśli firma nie wie, czy za dwa lata będzie miała zamówienia, łatwiej jej zatrudnić kogoś na czas określony niż od razu wiązać się stałą umową. Rząd liczy, że dzięki temu przedsiębiorstwa będą mniej bały się zatrudniać.

Ale dla pracowników brzmi to inaczej. Cztery lata niepewności to bardzo długo. Trudniej wtedy planować życie, wziąć kredyt, założyć rodzinę czy po prostu mieć poczucie stabilności. Związki zawodowe ostrzegają, że pod hasłem elastyczności rząd rozmontowuje część zabezpieczeń, które przez lata były podstawą niemieckiego modelu pracy.

To sedno dzisiejszego sporu w Niemczech. Państwo chce pobudzić gospodarkę, ale robi to w momencie, gdy wielu ludzi już boi się o przyszłość. Dla firm "więcej elastyczności" oznacza szansę. Dla pracowników często oznacza pytanie: czy to ja zapłacę za kryzys?

Zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia. Mały przepis, wielka awantura

Najbardziej emocjonalny punkt dotyczy chorowania. Koalicja chce skończyć z telefonicznymi zwolnieniami lekarskimi i wprowadzić obowiązek przedstawienia zaświadczenia już od pierwszego dnia choroby.

Rząd i część pracodawców widzą w tym sposób na ograniczenie nadużyć. Ich argument jest prosty: jeśli ktoś rzeczywiście jest chory, powinien to potwierdzić lekarz. Jeśli ktoś nadużywa systemu, państwo musi reagować.

Ale krytycy mówią, że to przepis oparty na podejrzliwości wobec milionów uczciwych pracowników. Związki zawodowe nazywają to kulturą nieufności. Lekarze ostrzegają przed jeszcze większym obciążeniem gabinetów. Przy zwykłym przeziębieniu czy infekcji pracownik zamiast zostać w domu, będzie musiał szybciej szukać kontaktu z lekarzem. Efekt? Więcej ludzi w poczekalniach, większe ryzyko zakażeń i dodatkowa praca dla systemu zdrowia.

Ten punkt jest ważny nie dlatego, że sam rozstrzygnie o stanie niemieckiej gospodarki. Jest ważny, bo pokazuje zmianę klimatu. Rząd mówi obywatelom: chcemy wzrostu, ale oczekujemy też większej dyscypliny. W kraju, który i tak jest zmęczony kryzysami, taki sygnał łatwo może zostać odebrany jako brak zaufania.

Wolność informacji pod presją. To może być drugi wielki spór

W pakiecie znalazł się jeszcze jeden punkt, który szczególnie niepokoi dziennikarzy i organizacje społeczne. Chodzi o dostęp do informacji publicznej.

Dziś niemieckie przepisy dają obywatelom, mediom i organizacjom możliwość pytania urzędów o dokumenty i decyzje. To jedno z narzędzi kontroli państwa. Dzięki takim przepisom można sprawdzać, jak administracja wydaje pieniądze, jak podejmuje decyzje i czy nie ukrywa niewygodnych informacji.

Rząd chce ustawę zmienić. Oficjalnie mówi o uproszczeniu i dostosowaniu jej do nowych wyzwań. Ale w propozycjach pojawia się ograniczenie prawa do informacji do osób fizycznych, które wykażą uzasadniony interes. Rozważane jest też zawężenie kręgu uprawnionych oraz zaczernianie nazwisk urzędników. Do tego mogą dojść wyższe opłaty.

To nie jest temat masowy jak podatki czy zwolnienia lekarskie, ale jego znaczenie jest ogromne. Bo zmienia filozofię: z zasady "obywatel ma prawo pytać państwo" na zasadę "obywatel musi udowodnić, dlaczego pyta".

Dla mediów i organizacji kontrolujących władzę to alarm. W czasie, gdy zaufanie do instytucji jest kruche, ograniczanie przejrzystości może tylko pogłębić podejrzenia. Nawet jeśli rząd tłumaczy to bezpieczeństwem i ochroną urzędników, krytycy widzą ryzyko zamykania państwa przed obywatelami.

Mieszanka ulg, kontroli i politycznej nerwowości

Reakcje na pakiet są tak podzielone, bo sam pakiet jest mieszanką różnych logik. Jest w nim coś dla rodzin, coś dla firm, coś dla przemysłu, coś dla budownictwa mieszkaniowego i coś dla administracji. Ale obok ułatwień są też ograniczenia. Obok obietnicy większej sprawności państwa pojawia się większa kontrola pracownika. Obok hasła przejrzystości - pomysł zawężenia dostępu do informacji.

Pracodawcy chwalą wolę reform, ale mówią, że to za mało, by rozpędzić gospodarkę. Związki zawodowe ostrzegają przed osłabieniem ochrony pracowników. Lekarze protestują przeciw zmianom przy zwolnieniach. Opozycja krytykuje rząd z każdej strony: jedni za zbyt małe ulgi, inni za zamach na prawa obywatelskie, jeszcze inni za brak odwagi.

Merz może jednak powiedzieć jedno: koalicja coś uzgodniła. Po miesiącach napięć to dla rządu politycznie ważne. Niemcy zobaczyły, że CDU/CSU i SPD potrafią usiąść przy stole i wyjść z dokumentem, który obejmuje najważniejsze obszary państwa.

Tyle że porozumienie na papierze nie wystarczy. Teraz zacznie się trudniejszy etap: przekładanie 34 punktów na konkretne ustawy, odpieranie krytyki i tłumaczenie ludziom, dlaczego część zmian ma im pomóc, choć na pierwszy rzut oka może wyglądać jak dodatkowy obowiązek.

Niemcy próbują odzyskać pewność siebie

Ten pakiet najlepiej czytać nie jako listę reform, ale jako obraz dzisiejszych Niemiec. To kraj, który wciąż ma ogromne zasoby, silne firmy i sprawne instytucje, ale stracił część dawnej pewności siebie. Coraz więcej obywateli czuje, że państwo działa za wolno, gospodarka nie daje już gwarancji spokoju, a polityka reaguje dopiero wtedy, gdy problemy są bardzo widoczne.

Pakiet Merza jest próbą wyjścia z tego zakrętu. Nie rewolucją, raczej korektą kursu. Rząd chce pobudzić wzrost, uprościć procedury i dać rodzinom trochę oddechu. Jednocześnie wysyła sygnał, że kończy się czas miękkiego podejścia do chorobowych nadużyć i części administracyjnych przywilejów.

Dlatego najważniejsze pytanie brzmi nie tylko, czy pakiet zadziała gospodarczo. Równie ważne jest to, jak zostanie odebrany społecznie. Jeśli Niemcy zobaczą w nim początek sprawniejszego państwa, Merz może zyskać oddech. Jeśli zobaczą głównie nieufność, kontrole i małe ulgi rozłożone na lata, pakiet stanie się kolejnym dowodem, że Berlin wciąż nie znalazł mocnej odpowiedzi na kryzys.

Na razie niemiecki rząd zrobił ruch. Ale to jeszcze nie jest dowód, że kraj wyszedł z marazmu. To raczej znak, że Berlin wreszcie przyznaje: bez zmian dalej się nie da.

Z Berlina dla Interii, Tomasz Lejman (Polsat News)





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