Oszczędzone zostały Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Madera i Azory, które są podłączone do niezależnych sieci energetycznych. Nazajutrz, 29 kwietnia o godzinie 7:40, przywrócono dostawy prądu do 99 proc. hiszpańskich i 95 proc. portugalskich domów.

- Na pięć sekund straciliśmy 15 gigawatów [GW], czyli około 60 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w tamtym czasie - oznajmił w poniedziałek po godz. 23, w przemówieniu po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego , premier Hiszpanii Pedro Sanchez . - Nie udało nam się jeszcze ustalić, co spowodowało to zniknięcie. Analizowane są wszystkie możliwe przyczyny i żadna nie jest wykluczona - dodał.

W Madrycie , podobnie jak w Lizbonie, Barcelonie i Porto , niespodziewanie zatrzymało się metro , którego pasażerowie musieli dostać się po torach do najbliższej stacji, by następnie spróbować kontynuować podróż zatłoczonym autobusem . Zgasła również sygnalizacja świetlna , co spowodowało ogromne korki - zwłaszcza w hiszpańskiej stolicy, gdzie przejechanie 20 kilometrów zajmowało niekiedy ponad pięć godzin.

Samorządy poprosiły mieszkańców o ograniczenie planowanych podróży do minimum, a szpitale odwołały mniej pilne wizyty, aby skupić się na nagłych przypadkach, korzystając przy tym z zapasowych generatorów . Aby pomóc osobom, które nie były w stanie dotrzeć do swoich domów, około 15 dworców kolejowych w Hiszpanii pozostawało otwartych przez całą noc.

Obok niej siedziała zaniepokojona klientka, 70-letnia Antonia Tirado. - To wygląda na cyberatak. Boję się, że jeśli sytuacja będzie się powtarzać, ludzie zaczną się denerwować i dojdzie do zamieszek - przyznała widocznie zmartwiona.

8 z 13 dotkniętych blackoutem wspólnot autonomicznych (silnie zdecentralizowanych regionów) zwróciło się do rządu w Madrycie z prośbą o ogłoszenie maksymalnego poziomu gotowości na ich terytorium, czyli stanu "nadzwyczajnego" . Pozwoli on na przekazanie zarządzania kryzysem rządowi centralnemu. Wśród wspomnianych regionów jest: Andaluzja, Walencja czy region Madrytu .

41-letnia fryzjerka Soraya Roman siedziała na chodniku przed zamkniętymi drzwiami swojego salonu. - Próbuję dzwonić do moich klientów, żeby powiedzieć im, żeby nie przychodzili, ale nie mogę złapać sygnału . To szaleństwo czuć się tak bezbronnym i zależnym - rozpaczała.

Francesco Pierfelicie, 39-letni właściciel włoskiej restauracji, przechodził obok niej w drodze do domu z torbą pełną jedzenia na wynos w ręku. - Nie mogę ani otworzyć mojej restauracji, bo drzwi są automatyczne, ani dostać się do chłodni. Obawiam się, że będę musiał wyrzucić jej zawartość. Nie mogę też otworzyć drzwi do garażu, w którym stoi mój samochód... A on również jest elektryczny - dodał.