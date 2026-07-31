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Celem Kijowa nie jest już samo wywoływanie pożarów w rafineriach czy niszczenie zbiorników z paliwem - wyjaśniają ukraińscy dowódcy wojskowi, operatorzy dronów i doradcy energetyczni. Chodzi o to, by zakłady pozostawały zamknięte jak najdłużej, a każde kolejne uderzenie kosztowało Moskwę więcej niż poprzednie.

Jeden z żołnierzy ukraińskich sił uderzeń dalekiego zasięgu powiedział dziennikowi "Financial Times", że nowa taktyka jest dopracowana w najdrobniejszym szczególe.

Ukraińcy grają na słabe punkty Rosjan. Znają je od podszewki

W miniony weekend prezydent Wołodymyr Zełenski polecił nowemu naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajłowi Drapatemu rozszerzenie ukraińskiej kampanii dalekosiężnych ataków w głąb terytorium wroga.

Jewhen Chmara, nowy minister obrony, przekazał, że współpracował wcześniej z dowódcą Mychajłem Drapatym nad planami przeniesienia wojny na terytorium agresora w tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe.

- Ukraina będzie nadal wywierać na Rosję presję technologiczną i paraliżować ją wszelkimi możliwymi środkami - powiedział Chmara. - Musimy zwiększyć skalę tego, co już przynosi efekty - dodał, wskazując w szczególności na ukraińskie dalekosiężne ataki w głębi Rosji.

Czarny dym unosi się znad terenu moskiewskiej rafinerii Gazprom Nieft - AFP

Dwaj operatorzy dronów dalekiego zasięgu ujawnili, że wybór celów opiera się na szczegółowej analizie technicznej. Stratedzy biorą pod uwagę logistykę, trasy przelotu oraz priorytety strategiczne.

Przed każdą misją - mówią żołnierze - jednostki przechodzą odprawy z udziałem inżynierów energetyków i ekspertów z branży. Wskazują oni, które elementy są kluczowe dla funkcjonowania rafinerii i których wymiana zajmie najwięcej czasu.

Eksperci i inżynierowie mówią operatorom, by celowali w "te rurociągi w tym miejscu, ten komin, to miejsce, w tę część połączeń aparatury czy w tę skrzynkę itd.", wyjaśnił jeden z żołnierzy. Dodał, że niektóre operacje wciąż obejmują ataki na duże bazy paliwowe, gdzie wykorzystuje się amunicję odłamkową.

Wybór celów staje się wyłącznie "kwestią matematyczną": wielkości produkcji, konsumpcji krajowej, przepływów eksportowych oraz punktów wysyłkowych

Rosja i Ukraina odziedziczyły podobny, radziecki system energetyczny. Dzięki temu ukraińscy inżynierowie doskonale znają procesy przemysłowe, rozmieszczenie urządzeń oraz słabe punkty operacyjne w rosyjskich zakładach.

"Myślimy o Rosji w kategoriach systemu"

- Niestety uczymy się od Rosjan - powiedział Andrij Zahorodniuk, były minister obrony i szef kijowskiego ośrodka analitycznego Centrum Strategii Obronnych.

- Robią nam tutaj dokładnie to samo - dodał, odnosząc się do rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na ukraińską infrastrukturę energetyczną, wojskową oraz cywilną.

Misje są planowane z uwzględnieniem wielu celów i wariantów awaryjnych. Jeśli operatorzy nie mogą dotrzeć do celu głównego z powodu systemu obrony powietrznej lub problemów z nawigacją, zamiast przerywać atak, mają nakaz skierowania dronów na wcześniej wyznaczone cele zapasowe drugiego lub trzeciego wyboru.

Robert Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy, zaznaczył, że ataki na rafinerie są częścią szerszej operacji mającej na celu rozbicie sieci zasilających rosyjski wysiłek wojenny - od eksportu ropy finansującego wojsko po szlaki logistyczne zaopatrujące oddziały na froncie.

- Cel jest jasny: po pierwsze, zniszczyć źródła finansowania wojny Putina (handel ropą - red.) oraz po drugie, zniszczyć przemysł zbrojeniowy, który dostarcza armii okupacyjnej broń - powiedział.

Ta strategia odzwierciedla to, co dowódcy wojskowi określają mianem "wojny systemowej" - czyli traktowanie rosyjskiej infrastruktury energetycznej jako połączonej sieci, a nie zbioru pojedynczych celów.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Browdin Valentyn Ogirenko / Reuters Agencja FORUM

- Myślimy o Rosji w kategoriach systemu - powiedział Zahorodniuk. - Zrozumienie tego systemu pozwala zidentyfikować te kluczowe elementy, których zniszczenie wywoła najsilniejsze skutki.

Rozpoznawszy zależności między rafineriami, stacjami transformatorowymi a sieciami przesyłowymi, ukraińscy dowódcy wyznaczają węzły, w których stosunkowo mała głowica bojowa może wywołać zniszczenia sięgające daleko poza sam obszar eksplozji.

Jak wynika z relacji operatorów dronów oraz analizy zdjęć satelitarnych przeprowadzonej przez "Financial Times", ukraińskie wojska dronowe zaczęły również wielokrotnie uderzać w te same kluczowe urządzenia, zanim zostaną one naprawione. Taka taktyka uniemożliwia zakładom wznowienie pracy.

Przedstawiciele ukraińskich władz przekazali, że dane wywiadowcze dostarczone przez USA i Francję pomogły zmapować rozmieszczenie rosyjskiej obrony powietrznej i wyznaczyć trasy przelotu, które pozwalają dronom omijać te systemy i docierać do celów w głębi Rosji.

Robert Browdi zaznaczył, że powodzenie operacji zależy również od "systematycznej eliminacji" rosyjskich systemów obrony powietrznej, radarów oraz systemów walki elektronicznej, co ma na celu otwarcie korytarzy dla dronów lecących w głąb Rosji.

Stamtąd - jak dodał - wybór celów staje się wyłącznie "kwestią matematyczną": wielkości produkcji, konsumpcji krajowej, przepływów eksportowych oraz punktów wysyłkowych.

Operator drona FRANCISCO RICHART BARBEIRA / NURPHOTO AFP

Europejska część terytorium Rosji, a także okupowane obszary Ukrainy, znajdują się obecnie w zasięgu ataków. - 80 milionów ludzi, czyli około dwie trzecie populacji Rosji, mieszka w europejskiej części kraju, w strefie rażenia. Ten obszar nie jest już i nie będzie traktowany jako bezpieczne zaplecze Rosji - podkreślił Browdi.

Przedstawiciele ukraińskich władz wskazali ponadto, że dane wywiadowcze z USA i Francji poprawiły proces selekcji celów, pomagając żołnierzom wojsk dronowych "nauczyć się, gdzie uderzać" - podsumował Zahorodniuk.

Dodał, że ukraińscy dowódcy stworzyli szczegółową mapę rosyjskiej sieci energetycznej. Pozwala im ona identyfikować kluczowe węzły, których uszkodzenie może sparaliżować większe części całego systemu, oraz celować w elementy urządzeń, które najtrudniej zastąpić.

Rosnące tempo ataków wywołuje coraz większą presję na rosyjską infrastrukturę. - Uderzamy w kluczowe węzły wielokrotnie - tuż przed ukończeniem ich odbudowy lub krótko po niej - powiedział Zahorodniuk. - Wcześniej stanowiło to duży problem; trafialiśmy w jakiś obiekt, a oni po prostu go naprawiali.

Browdi zapowiedział, że podległe mu Siły Systemów Bezzałogowych nie zamierzają zwalniać tempa: - Eskalacja ataków, aż do całkowitego zniszczenia sektora paliwowo-energetycznego oraz przemysłu zbrojeniowego wroga, jest nieunikniona - podkreślił.

Autor: Christopher Miller

Data publikacji: 29 lipca 2026 r.

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Oryginalny tytuł i lead:

Ukraine adapts strikes on Russian energy industry to hit critical components

Kyiv is shifting its long-range drone campaign to keep plants offline for longer





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