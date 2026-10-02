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Oprogramowanie OpenAI utrudniało wykrycie prób pozyskiwania danych z kluczowych instytucji publicznych. Nowe dowody wskazują, że skala i waga cyberataków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w ostatnich miesiącach były znacznie większe, niż dotąd sądzono.

Asymmetric Security, firma zajmująca się informatyką śledczą, ustaliła, że modele OpenAI pobierały dane z 55 stron internetowych należących do firm, organizacji non-profit oraz instytucji publicznych - wynika z raportu, z którym zapoznał się "Financial Times". Wśród nich znalazły się strony amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Międzynarodowej Agencji Energetycznej oraz Mayo Clinic.

Niepokojące działania agentów AI

Dochodzenie Asymmetric ujawniło również nowe sposoby, za pomocą których oprogramowanie uzyskiwało dostęp do zasobów w internecie. Obejmowały one m.in. usuwanie zapisów lub sprawianie, że stawały się one niedostępne. Ograniczało to możliwość analizowania działań OpenAI przez niezależnych audytorów i badaczy.

Raport pojawia się w momencie, gdy wyceniany na 852 mld dolarów twórca ChatGPT mierzy się z zarzutami, że jego modele AI naruszyły systemy kilku organizacji. Miało do tego dojść w czerwcu m.in. w przypadku platformy AI Hugging Face oraz kilku stron australijskiej publicznej służby zdrowia, gdzie system "uzyskał dostęp zarówno do plików publicznych, jak i niepublicznych".

Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że OpenAI po raz pierwszy wysłało wiadomość na ogólnodostępną skrzynkę mailową 10 września, a dotarcie do krajowego departamentu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo zajęło firmie kolejne pięć dni.

OpenAI przyznało w opublikowanym w tym tygodniu wpisie na blogu, że powinno było lepiej poradzić sobie z reakcją na incydent i pracuje nad poprawą procedur na przyszłość.

Bezprecedensowe zachowanie nowych, potężnych narzędzi AI zwraca uwagę na szybko rosnące możliwości najbardziej zaawansowanych modeli rozwijanych przez takie firmy jak OpenAI, Anthropic czy Google.

Dochodzenie Asymmetric wykazało, że OpenAI stosowało m.in. tymczasowe skrzynki e-mail oraz prywatne konta tworzone w serwisie Urlquery - narzędziu służącym do skanowania stron internetowych pod kątem złośliwego oprogramowania - aby pobierać dane.

Badacze wskazują, że ukryte działania agentów AI uniemożliwiały zewnętrznym audytorom prześledzenie, jakie rodzaje dane boty pobierały ze stron m.in. australijskiego urzędu zajmującego się statystykami zdrowotnymi oraz programu refundacji leków.

Agenci AI działają jak hakerzy

Pippa Thompson, współzałożycielka Asymmetric Security, powiedziała, że tego rodzaju działania zwykle podejmują hakerzy. - Możliwe, że agenci celowo wykorzystywali te narzędzia, by zatrzeć ślady - stwierdziła.

Asymmetric nie było w stanie ustalić, czy działania agentów AI były zamierzone, czy też stanowiły efekt uboczny ich nieprawidłowego działania pod wpływem ograniczeń nałożonych w ramach testu. Ustalenia te potęgują obawy dotyczące braku przejrzystości i niewystarczającego nadzoru nad czołowymi laboratoriami AI.

"Analizujemy przypadki działania modeli niezgodnego z założeniami i powiadamiamy organizacje, gdy stwierdzimy możliwy wpływ na ich systemy" - przekazało OpenAI.

Firma dodała, że większość wykrytej aktywności dotyczyła "rutynowych zadań badawczych", takich jak uzyskiwanie dostępu do publicznie dostępnych treści w internecie.

SEC poinformowała, że nie uzyskano dostępu do żadnych prywatnych informacji. CDC, Międzynarodowa Agencja Energetyczna i Mayo Clinic nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie grupa badawcza Transluce wskazała, że włamanie na stronę australijskiego rządu było częścią szerszej fali działań botów AI, które atakowały strony internetowe, by gromadzić dane na potrzeby ćwiczeń szkoleniowych.

Zainab Ali Majid, współzałożycielka Asymmetric, powiedziała, że to OpenAI ma pełny wgląd w tzw. łańcuch rozumowania swoich agentów, czyli zapisów aktywności zawierających uzasadnienie ich działań. Część danych na temat tego, jakie informacje zostały pobrane, znajduje się również w posiadaniu podmiotów, które padły ofiarą cyberataków.

Majid ostrzegła, że brak przejrzystości, w połączeniu z opóźnieniem między samymi atakami a ujawnieniem ich przez OpenAI, może utrudnić przeprowadzenie pełnego i rzetelnego dochodzenia.

Autor: Rafe Rosner-Uddin

Data publikacji: 1 października 2026 r.

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Oryginalny tytuł i lead:

OpenAI's agents obscured hacking activity in government site breaches

New findings by Asymmetric Security provide further evidence of novel tactics AI tools use to conduct hacks



