Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia bliżej świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. "Financial Times", brytyjski dziennik założony w 1888 roku w Londynie, specjalizuje się w tematyce gospodarczej, finansowej i politycznej. Od kilkunastu dekad dostarcza pogłębione analizy, komentarze i raporty, które kształtują debatę publiczną i decyzje liderów biznesu oraz polityki.

W późnych latach 30. ubiegłego wieku administracja prezydenta Roosevelta zainicjowała ciekawy projekt. Urzędnicy zatrudnili tysiące bezrobotnych pisarzy do pisania poradników, książek dla dzieci, spisywania lokalnych historii, opisywania folkloru oraz tworzenia różnego typu esejów. Część z tych pisarzy zostało później wielkimi amerykańskimi twórcami m.in. May Swenson, Ralph Ellison, Studs Terkel czy Saul Bellow. Wielu innych było bardziej "pisarzami" niż pisarzami: zwykłymi pracownikami biurowymi, prawnikami czy bibliotekarzami, którzy desperacko potrzebowali pracy.

Ten Federalny Projekt Pisarski był tylko niewielką częścią Administracji Rozwoju Pracy Roosvelta, której celem było zrobienie tego samego, tylko na większą skalę: znalezienie dla milionów bezrobotnych Amerykanów czegoś użytecznego do roboty i płacenie im za to.

Jednym z efektów projektu była książka "Amerykańskie historie życiowe" - zbiór wspomnień niemal 3 tys. Amerykanów, głównie starszych, którzy wspominali swoje życie w wywiadach udzielanych zatrudnionemu przez rząd pisarzowi.

Nawet jeśli głównym celem projektu było danie literatom czegoś do roboty, stworzone archiwum liczące kilka milionów słów jest fascynujące: każdy rozdział opowiada historię życia na przełomie XIX i XX wieku. Niektórzy rozmówcy urodzili się w niewoli, niektórzy zmagali się w życiu z trudnościami i przemocą, niektórzy osiągnęli sukces.

Praca czyni nas nieszczęśliwymi, ale nie jesteśmy w stanie bez niej żyć Tim Boyle/Bloomberg Getty Images

Minnie Marshall opowiadała, że jej ojciec zmarł na morzu, jeszcze zanim go poznała, a jej matka zmarła, gdy Minnie miała 14 lat. Wyszła za mąż w wieku 16 lat, ale jej mąż wybił jej przednie zęby, zabrał pieniądze i opuścił. W wieku 34 lat, choć wyglądała na dużo starszą, Minnie pracowała jako gosposia i próbowała utrzymać się w Nowym Jorku. - Cóż mam robić? Muszę żyć - mówiła.

Elmo Acosta, który udzielił wywiadu w wieku 66 lat, gdy pracował w sklepie spożywczym w Jacksonville na Florydzie, miał znacznie lepsze życie. Elmo pracował jako miejski radny i komisarz ds. parków. Z dumą wspominał swój udział w rozwoju miejskich parków, gdzie sadził "drzewa ostrokrzewu, dębu i magnolii jako pomniki dla żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej". Mówił też o budowie mostu nad rzeką - most Elmo Acosty nadal tam stoi.

W ubiegłym roku trzej ekonomiści: David Lagakos, Stelios Michalopoulos i Hans-Joachim Voth przeanalizowali te historie. Ich celem było określenie, co ludzie postrzegali jako najbardziej istotne w swoim życiu.

Mądrość z nich płynąca jest taka, że wartość życiu nadają relacje społeczne. Życie ma znaczenie dzięki jakościowym przyjaźniom, więzom rodzinnym i innym relacjom społecznym.

"Amerykańskie historie życiowe" dają również jeszcze jedną lekcję.

Historie ludzi, opowiadane przez nich, zwłaszcza przez kobiety rzeczywiście wielokrotnie dotyczyły przyjaciół i rodziny. Często jednak podkreślały również rolę pracy jako podstawy życia mającego sens.

Może ma to związek z tym, że historie zostały zebrane podczas szalejącego bezrobocia i jako antidotum na nie. Można z tego wyciągnąć jednak bardziej ogólną lekcję, pozwalającą rozgryźć naszą zagadkową relację z pracą. Lekcja ta może okazać się szczególnie przydatna, gdy sztuczna inteligencja przemebluje nasz rynek pracy.

Zagadka polega na tym, że jednocześnie kochamy i nienawidzimy pracować. Przyjrzyjcie się dokładnie i zobaczycie, że ludzie raczej nie lubią swojej pracy. Zróbcie krok w tył i zobaczycie, że nie mogą bez niej żyć.

20 lat temu grupa naukowców zajmujących się naukami społecznymi, w tym ekonomista Alan Krueger i noblista, psycholog Daniel Kahneman, zbadali samopoczucie niemal tysiąca pracujących kobiet mieszkających w Teksasie. Kaheman i Krueger prosili kobiety, by krok po kroku opisały swój poprzedni dzień i określiły emocje, jakie towarzyszyły im podczas posiłków, zajmowania się dziećmi, dojazdów do pracy i tak dalej. Wśród dostępnych emocji były: "szczęśliwa", "dobrze się bawiąca", "zdenerwowana", "przygnębiona" i "niespokojna".

Jedna z postaci stworzonych przez pisarza Douglasa Adamsa niegdyś ze smutkiem stwierdziła, że w jej pracy "godziny są w porządku", ale "większość minut jest całkiem kiepskich". Celem badań Kahnemana i Kruegera było zbadanie tej różnicy, odciągając ludzi od wielkich ocen ich życia i kierując ich uwagę na chwilowe doświadczenia, z których przecież składa się życie.

Sztuczna inteligencja może zniszczyć rynek pracy Charles Pertwee/Bloomberg Getty Images

Metoda rekonstrukcji dnia pokazała, że najbardziej pozytywne emocje towarzyszyły trzem aktywnościom: relaksowaniu się, socjalizowaniu po pracy oraz przede wszystkim seksowi. Trzy najgorsze aktywności to powrót z pracy, jazda do pracy i sama praca. Po prostu praca była najmniej przyjemną rzeczą w ich życiu.

Wróćmy do zagadki. Jednym z najciekawszych odkryć w socjologii jest to, że gdy zapytamy ludzi o ocenę ich całego życia, jednym z największych źródeł rozczarowania i braku satysfakcji jest bycie bezrobotnym. Nie chodzi tylko o pieniądze. Zmiany w zadowoleniu z życia są znacznie większe, niż mógłby powodować sam zarobek.

Dlaczego tak jest? Badania przeprowadzone w Niemczech pokazują, że osoby będące długo bezrobotne znacznie pozytywniej oceniają swoje życie po przejściu na emeryturę - prawdopodobnie dlatego, że bezrobocie kojarzy się z porażką i lenistwem, a emerytura nie niesie za sobą takiego piętna.

Kolejny dowód, tym razem z Wielkiej Brytanii, pokazuje, że psychiczne koszty bycia bezrobotnym zdają się niższe, gdy w okolicy rośnie bezrobocie. Im więcej ludzi wokół jest bezrobotnych, tym mniej ty sam czujesz się z tym źle.

To wszystko wydaje się boleśnie adekwatne w świecie, w którym tak dużo mówi się o tym, że nasze prace przejmie sztuczna inteligencja. Co ironiczne, Lagakos i jego koledzy nie przeczytali milionów słów "Amerykańskich historii życiowych", ani nawet nie poprosili o to swoich asystentów. Zamiast tego pracowali z ChatemGPT tak długo, aż zaczął udzielać odpowiedzi, które były nie do odróżnienia od opinii ludzkich recenzentów na temat niewielkiej części tych wspomnień. Wtedy wrzucili do chatbota całą książkę.

Monografia "Amerykańskie historie życiowe" była projektem mającym stworzyć miejsca pracy w czasie kryzysu dla amerykańskich "białych kołnierzyków" i została przeanalizowana przez narzędzie AI, które jest znacznie tańsze od ludzkich badaczy - a wszystko po to, by ostatecznie dojść do wniosku, że praca jest niezwykle ważna. Jeśli nie widzicie w tym przewrotnego humoru, to z pewnością możemy poprosić ChatGPT, by wyjaśnił ten żart.

Autor: Tim Harford

Data Publikacji: 21 stycznia 2025 r.

© The Financial Times Limited 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz rozpowszechniania, kopiowania i modyfikowania. Interia ponosi pełną odpowiedzialność za tłumaczenie. The Financial Times Limited nie odpowiada za jego jakość i dokładność.

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

Tytuł, śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji

"Wydarzenia": Mimo rozwodu nadal są małżeństwem. W składzie orzekającym był "neosędzia" Polsat News