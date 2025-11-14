Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. "Financial Times", brytyjski dziennik założony w 1988 roku w Londynie, specjalizuje się w tematyce gospodarczej, finansowej i politycznej. Od kilkunastu dekad dostarcza pogłębione analizy, komentarze i raporty, które kształtują debatę publiczną i decyzje liderów biznesu oraz polityki.

Rodzina Trump wykorzystała dwa mało znane butikowe banki do finansowania swojego imperium kryptowalutowego. Jeden znajduje się w Trump Tower na Manhattanie, a drugi wciśnięty jest między złomowisko a dom pogrzebowy w New Jersey.

Dominari Holdings i Yorkville Advisors stały się, ze względnie nieznanych banków, centrum nawałnicy transakcji kryptowalutowych przeprowadzanych przez Trumpów w tym roku, korzystając z boomu na aktywa cyfrowe podsycanego przez administrację prezydenta USA.

Pomógł im w tym również dostęp do wewnętrznych kręgów rodziny.

- Mniejsi gracze są szybsi, zwinniejsi, a niektórzy z nich stali się naszymi dobrymi przyjaciółmi - powiedział "Financial Times" Eric Trump, syn prezydenta i członek rady doradczej Dominari.

- Nie jestem pewien, czy czułbyś się tak samo przyjemnie w Goldman Sachs, gdzie prawdopodobnie usnąłbyś w jakiejś eleganckiej sali konferencyjnej, siedząc przy przekąskach - dodał. Goldman Sachs nie udzielił komentarza w tej sprawie.

Eric Trump na giełdzie Nasdaq Michael M. Santiago Getty Images

Zarząd Yorkville z bungalowu położonego głęboko w Mountainside na dalekich przedmieściach New Jersey w tym roku pomógł Trump Media & Technology Group (TMTG) zebrać 2,5 mld dolarów na zakup bitcoinów i zgodził się wprowadzić pięć funduszy inwestycyjnych typu ETF pod marką "America First".

W sierpniu TMTG nawiązało współpracę z Crypto.com i Yorkville Acquisition Corp, spółką specjalnego przeznaczenia notowaną na giełdzie NASDAQ, w celu zakupu kryptowaluty o nazwie Cronos o wartości 1 mld dolarów. Oddzielny fundusz Yorkville zobowiązał się do udzielenia nowo utworzonej spółce linii kredytowej w wysokości 5 mld dolarów.

Założone w 2001 roku przez mieszkańca New Jersey Marka Angelo (który zdobywał doświadczenie w firmie Boston Group zajmującej się obrotem akcjami groszowymi w Los Angeles) Yorkville Advisors od tego czasu dokonało ponad 750 inwestycji w głównie niewielkie i często znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej firmy na całym świecie.

Inwestycje to zazwyczaj umowy o rezerwowym zakupie akcji. Przewidują zakup udziałów po promocyjnej cenie w stosunku do ich wartości rynkowej i odsprzedawanie ich na rynku, gdy firma potrzebuje gotówki.

- Ludzie nazywali to finansowaniem spirali śmierci - mówi weteran z Wall Street, który obecnie pracuje w firmie zajmującej się danymi giełdowymi. - Jeśli akcje firmy spadają, a inwestor kupuje je w promocji, to może prowadzić do kolejnych spadków - dodaje.

Yorkville podpisał taką umowę z TMTG w lipcu 2024 roku, zgadzając się na zakup akcji firmy o wartości 2,5 mld dolarów z 2,75 proc. zniżki, jeśli Trump Media uzna to za stosowne. Według dokumentów w 2024 roku Yorkville nabyła ponad 20 mln akcji TMTG, pozyskując 450 mln dolarów.

Pracownik Yorkville w październiku wielokrotnie odmawiał dziennikarzom "Financial Times" wstępu do siedziby firmy. Według osób zaznajomionych ze sprawą Angelo otrzymywał w tym roku groźby śmierci po tym, jak w jednym z artykułów ujawniono powiązania Yorkville z TMTG.

Jeden z kierowników w Yorkville Troy Rillo przekazał w wiadomości e-mail, że firma zaprzecza "fałszywym i wprowadzającym w błąd tekstom na temat pana Angelo, Yorkville, strategii inwestycyjnych Yorkville i firm, które są finansowane z funduszy doradzanych przez Yorkville", prezentowanym przez "FT".

Według firmy "lekkomyślne tak zwane dziennikarstwo prezentowane przez 'FT' sprawia, że legalne organizacje takie jak Yorkville nie chcą współpracować z 'dziennikarzami'".

Główny fundusz hedgingowy Yorkville wygenerował w ciągu trzech lat do 2008 roku opodatkowany przychód w wysokości 272 mln dolarów, ale w czasie globalnego kryzysu finansowego w latach 2009-2011 odnotował straty w wysokości 352 mln.

Dane te zostały opublikowane we wrześniu w pozwie podającym w wątpliwość twierdzenie Urzędu Skarbowego, że fundusz Yorkville "był zaangażowany w handel lub biznes w USA", a nie działał jako inwestor i w związku z tym jest winny niemal 100 mln dolarów niezapłaconych kar i podatków.

Eric Trump i Donald Trump Jr. Spencer Platt Getty Images

Sytuacja Yorkville pogorszyła się w 2012 r., kiedy firma została oskarżona o oszustwo przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez Aberrational Performance Inquiry, amerykańską grupę roboczą ds. regulacji utworzoną w następstwie skandalu Bernarda Madoffa.

Yorkville nieustannie zaprzeczało wszelkim zarzutom, ale musiało czekać sześć lat, zanim sprawa została oddalona. Do końca 2023 roku aktywa Yorkville osiągnęły wartość 323 mln dolarów.

Według brokera konkurencyjnego amerykańskiego kredytodawcy Angelo dostał się do kręgu rodziny Trump dzięki Ericowi Swiderowi, weteranowi marynarki wojennej. Prowadził on spółkę specjalnego przeznaczenia (Spac), która połączyła się z TMTG w 2023 roku. Swider nie udzielił komentarza w sprawie.

W sierpniu członek zarządu Yorkville został dyrektorem wykonawczym w osobnej wspieranej przez rodzinę Trump spółce specjalnego przeznaczenia.

Dyrektor banku Dominari Kyle Wool, który został przedstawiony braciom Trump około cztery lata temu na wydarzeniu charytatywnym w klubach golfowych na Long Island, jest w tej samej spółce członkiem rady doradczej.

Dominari specjalizuje się w "eleganckich rozwiązaniach" dla niewielkich firm zamierzających wejść na giełdę - powiedział Wool "FT".

- Wszyscy chcą się skupiać tylko na pieniądzach, pieniądzach i jeszcze raz pieniądzach, ale nasza relacja z rodziną Trump rozpoczęła się od akcji charytatywnej - powiedział Anthony Hayes, prawnik i dyrektor wykonawczy Dominari.

- Nie angażujemy się w politykę, nie chodzimy do Białego Domu. Jesteśmy energiczni, waleczni i bardzo ciężko pracujemy - mówi.

Wool dołączył do Hayesa w Dominari z nowojorskiej firmy brokerskiej Revere Securities w 2022 roku wraz z żoną i kilkoma kolegami. Eric i Donald Trump Jr z kolei weszli do rady doradczej Dominari w lutym i posiadają ok. 12 proc. akcji firmy.

Po tym, jak bracia Trump dołączyli do Dominari, w marcu podspółka firmy znana wcześniej jako American Data Centers została przemianowana na American Bitcoin. Sześć miesięcy później firma weszła na giełdę poprzez fuzję odwrotną w rekordowo szybkim tempie - jak wskazuje Wool. Eric Trump posiada akcje o wartości ponad 300 mln dolarów i zasiada w zarządzie American Bitcoin wraz z Donaldem Jr.

Dominari wprowadziło się do Trump Tower dwa piętra poniżej Trump Organization w 2021 roku, mając pięciu pracowników. Obecnie Hayes przewodzi zespołowi 70 osób, ale podkreśla, że interesy szły dobrze na długo, zanim Donald Trump ponownie został prezydentem.

Od maja 2023 r. spółka zależna Dominari Securities zajmująca się pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi zrealizowała ponad 200 pierwszych ofert publicznych, emisji dodatkowych akcji i emisji niepublicznych, średnio jedną transakcję co trzy dni robocze.

- Dostęp do lepszych produktów w ramach lepszej struktury stworzonej przeze mnie jest głównym powodem naszego sukcesu - tłumaczy Wool.

Siedziba banku Dominari Holdings znajduje się w Trump Tower w Nowym Jorku Zhang Weiguo/VCG Getty Images

W sierpniu Dominari doradzało podczas zawierania umowy między grupą z branży medycznej Safety Shot i firmą meme coin BONK.fun. Safety Shot wcześniej było głównym udziałowcem w firmie SRM Enterteinment zajmującej się produkcją zabawek, która w czerwcu z pomocą Dominari połączyła się z Tron - platformą aktywów cyfrowych należącą do wspierającego Donalda Trumpa kryptowalutowego miliardera Justina Suna.

Wczesne inwestycje poprzez spółki celowe w niektóre z amerykańskich najbogatszych firm - w tym wykonawcy z branży wojskowej Anduril i grupie Databricks zajmującej się AI - również się opłaciły.

- Większość z tych firm nie przyjmie cię, jeśli nie masz około 100 mln dolarów w jednym z największych banków. My obniżyliśmy minimalną kwotę inwestycji do około 100 tys. dolarów - mówi Wool.

Dominari wspiera również xAI, startup zajmujący się sztuczną inteligencją założony przez Elona Muska. Wool twierdzi, że jego początkowa inwestycja przyniosła mu "prawdopodobnie dziesięciokrotny zwrot" i obecnie poszukuje okazji w dziedzinie informatyki kwantowej, rakiet oraz grup zajmujących się "zdrowiem i długowiecznością".

- Potężni ludzie zawsze chcieli żyć wiecznie - mówi Wool, podając przykład pierwszego cesarza Chin, rządzącego 2 tys. lat temu. - Ludzi chcą w to inwestować - dodaje.

"FT" informował w kwietniu, że udziały Dominari Holdings wzrosły o 580 proc. w ciągu sześciu tygodni, zanim 11 lutego ujawniono, że Donald Jr. i Eric dołączyli do rady doradczej. Przychody wzrosły o 520 proc. w porównaniu z rokiem 2024 w kwartale do czerwca, a wartość akcji pozostaje na poziomie +350 proc. w tym roku, z wartością rynkową około 75 mln dolarów.

- Mają wyjątkową pozycję, z niesamowitym dostępem do kapitału i bardzo dobrą relacją z synami Trumpa - mówi dyrektor zarządzający jednego z konkurencyjnych banków inwestycyjnych. - Nic dziwnego, że wykonują tak dobrą robotę - dodaje.

Autor: George Steer

Data Publikacji: 4 listopada 2025 r.

© The Financial Times Limited 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz rozpowszechniania, kopiowania i modyfikowania. Interia ponosi pełną odpowiedzialność za tłumaczenie. The Financial Times Limited nie odpowiada za jego jakość i dokładność.

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

Tytuł, śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji