Pewnego poranka Li, 30-letnia migrantka, dołączyła do tłumów na stacji kolejowej Pekin Zachodni. Stała za barykadą bagaży, czekając na przyjazd pociągu dużych prędkości jadącego do prowincji Syczuan w głębi kraju. Jeszcze niedawno taka podróż trwała 20 godzin, ale teraz pociąg dużej prędkości pokonuje ponad 1500 km w zaledwie osiem.

- Będę w domu jeszcze dzisiaj - mówi Li, która nie chce podawać swojego nazwiska, a której blade i pomarszczone dłonie wskazują, że pracuje na zmywaku. - Wysiądę na dworcu Wanzhou Północ w Chongqing i stamtąd wezmę autobus do mojej wioski - dodaje.

Chińskie koleje w ostatnich dniach przewożą około 20 mln pasażerów dziennie. W trakcie trwających ponad 40 dni obchodów Chińskiego Nowego Roku będzie ich pół miliarda.

To część tego, co demografowie określają jako największa coroczna migracja ludzi. Pracownicy z chińskich miast położonych na wybrzeżu wracają do swoich rodzin, by obchodzić najważniejsze święto w roku.

Ta migracja przebiega obecnie szybciej niż kiedykolwiek.

Tłumy ludzi na dworcu w Szanghaju XU JINBAI / Feature China/Future Publishing Getty Images

Niemal trzy czwarte pasażerów będzie podróżować z prędkością ponad 200 km/h, przemierzając kraj w białych i srebrnych pociągach dużych prędkości, które stały się definiującym symbolem chińskiego cudu przemysłowego.

W grudniu Chiny miały już 50 tys. kilometrów torów dużej prędkości, czyli wystarczająco, by okrążyć ziemię. Dla porównania w 2023 roku w całej Unii Europejskiej długość takich torów wynosiła 8,5 tys. kilometrów. W czasie zaledwie dwóch dekad od momentu powstania sieć łączy 97 proc. miast mających ponad pół miliona mieszkańców.

Rozwój ten jest spuścizną chińskiego modelu państwowego rozwoju technologicznego. Pociągi są szybkie, w większości punktualne, a bilety można coraz łatwiej kupować w aplikacjach mobilnych śledzących popyt, dzięki czemu w okresach szczytowego zapotrzebowania dołączane są dodatkowe wagony.

- Kiedyś przychodziliśmy na stację w nocy i czasami musieliśmy spać na podłodze. Teraz wszystko załatwiamy przez telefon - mówi Yan, 57-letni mężczyzna czekający na pociąg do Kunming w prowincji Junnan.

Chińskie koleje dużych prędkości zaczęły rozwijać się za czasów byłego ministra kolei Liu Zhijuna, nazywanego "Liu Skoczek" z powodu jego wielkich ambicji, zanim został on usunięty ze stanowiska w 2011 roku z powodu korupcji.

Chiny otworzyły pierwszą pasażerską linię dużych prędkości w 2003 roku, łącząc Qinhuangdao i Shenyang na północnym wschodzie. Pociągi jechały nią z prędkością 200 km/h. Bank Światowy szacował w 2019 roku, że Chiny wydają ok. 17-21 mln dolarów na kilometr przy budowie sieci szybkiej kolei.

Chińczycy wracający do domów na Chiński Nowy Rok Na Bian/Blomberg Getty Images

Według ekspertów Chiny korzystają z relatywnie taniej ziemi, ogromnej skali, ustandaryzowanych projektów i liberalnych regulacji.

Krajowy projekt kolejowy jest obecnie nadzorowany przez Chińską Państwową Grupę Kolejową - ogromne państwowe przedsiębiorstwo zarządzające siecią i pomagające finansować rozwój nowych linii. W tym roku grupa planuje inwestycje w wysokości 520 mld juanów (75 mld dolarów).

Jednak lśniące pociągi wiążą się również z napięciami w chińskim modelu nastawionym na rozwój.

Rozbudowa linii do odległych regionów sprawia, że powstają trasy, które poza okresami świąt nie przewożą wystarczającej liczby pasażerów, by być opłacalnymi, a krytycy ostrzegają, że planowane kolejne trasy mogą być zbędne. Całkowite zobowiązania grupy wzrosły do 6,4 bln juanów.

Chińskie Koleje Państwowe zgłosiły w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku skromny zysk w wysokości 11,7 mld juanów, po kilku latach strat związanych z pandemią COVID-19. Analitycy wskazują, że zyski z kolei towarowej pomogły nieco złagodzić straty związane z pasażerską koleją dużych prędkości.

Lokalne rządy zazwyczaj ponoszą część obciążeń związanych z budową i eksploatacją torów. Jednak wiele regionów zmaga się z problemami finansowymi po pandemii i upadku rynku nieruchomości.

Przykładem może być górska prowincja Kuejczou na południowym zachodzie. Trasy dużych prędkości przecinają wapienne góry i szerokie doliny, ale tamtejsza grupa kolejowa odnotowała sprzedaż jedynie na poziomie 225 mln juanów, podczas gdy dotacje dla niej wyniosły 1,4 mld.

Lu Dadao, profesor Chińskiej Akademii Nauk, jest jednym z krytyków uważających, że Chiny przeinwestowały w koleje dużych prędkości. Do 2035 roku planowana jest budowa kolejnych 20 tys. kilometrów torów.

"Bez odpowiedniego popytu wśród pasażerów budowa szybkich kolei jest po prostu marnotrawstwem" - napisał w zeszłym roku.

Chińczycy czekający na pociąg Yin Liqin/China News Service/VCG Getty Images

Niektóre badania wskazują nawet, że rozbudowa może zaszkodzić rejonom, którym w założeniu miała pomóc.

Badanie Johna Gibsona, ekonomisty z Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii, wskazuje, że pojawienie się kolei dużych prędkości paradoksalnie utrudnia rozwój obszarów słabo zaludnionych. - Dzięki niej ludzie mogą się z nich wyprowadzić szybciej, niż gdyby jej nie było - twierdzi.

Żaden z tych problemów nie jest widoczny podczas gorączki związanej z Chińskim Nowym Rokiem. Na stacji Pekin Zachodni tłoczą się tysiące pasażerów niosących ciężkie walizki i pudełka z prezentami dla bliskich w domu.

Wśród nich jest 27-letni prawnik Wang, który twierdzi, że jego podróż do zachodnich Chin jest obecnie o 12 godzin krótsza, niż gdyby jechał starszymi pociągami.

Narzeka jednak, że zmieniła się atmosfera podczas podróży.

- Kolej dużych prędkości znacząco ułatwia życie. Ale straciliśmy coś innego. W przeszłości jedliśmy razem, rozmawialiśmy i graliśmy w karty w pociągu. Teraz już tego nie ma - mówi.

Autorzy: Ryan McMorrow, Tina Hu i Steven Bernard

Data publikacji: 17 lutego 2026 r.

© The Financial Times Limited 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz rozpowszechniania, kopiowania i modyfikowania. Interia ponosi pełną odpowiedzialność za tłumaczenie. The Financial Times Limited nie odpowiada za jego jakość i dokładność.

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

