Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w naszym cotygodniowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Założony w 1981 roku Bloomberg, z którego pochodzi poniższy artykuł, to nowojorska agencja prasowa, firma medialna, finansowa, IT. Stoi za nią Michael Bloomberg, były burmistrz Nowego Jorku.

Ich wspólną cechą jest to, że są stosunkowo tanie. Dla porównania preferowane przez Rosjan jednokierunkowe drony szturmowe Shahed mają kosztować około 35 tys. dolarów za sztukę - szacuje think tank Center for Strategic and International Studies.