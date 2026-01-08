Ruszył nabór do Nagrody Przewroty 2026 od Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik otworzyło nabór do III edycji Nagrody Przewroty - prestiżowego wyróżnienia dla inicjatyw edukacyjnych, które zmieniają sposób uczenia się. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 marca. Laureatów wskaże kapituła honorowa, złożona z przedstawicieli świata nauki, edukacji, biznesu, sztuki i życia publicznego.
Organizatorzy szukają inicjatyw odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, klimatyczne i technologiczne - takich, które angażują, inspirują, wzmacniają samodzielność oraz włączają różne grupy osób.
- W środowisku edukacyjnym pojawia się bardzo wiele niezwykle cennych, wartościowych i nowatorskich inicjatyw, które trochę giną niezauważone. Często rodzą się w niewielkich miasteczkach, w małych instytucjach lub w głowach pojedynczych osób, a zasługują na umieszczenie w świetle reflektorów - po to, żeby docenić te osoby i te instytucje, a także, aby pokazać je innym i ich zainspirować - mówi Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik, przewodniczący kapitule honorowej Nagrody Przewroty.
Dwie kategorie, nagroda 20 000 zł i autorska statuetka
Nagroda Przewroty 2026 zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
•lokalnej - dla inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności (np. uczniów konkretnej szkoły, mieszkańców osiedla, dzielnicy, wsi, miasta),
•ogólnopolskiej - dla inicjatyw o zasięgu ponadlokalnym.
Zwycięskie inicjatywy poznamy podczas uroczystej gali 22 maja 2026 r. Laureaci i laureatki otrzymają nagrodę pieniężną (20 000 zł) oraz statuetkę - symbol zmian, które początkowo wydają się niemożliwe, a jednak działają.
Formularz zgłoszeniowy można wypełniać na stronie kopernik.org.pl w zakładce Nagroda Przewroty.
Kto może się zgłosić?
Do Nagrody można zgłaszać inicjatywy edukacyjne, które są:
- śmiałe, nowatorskie i konsekwentnie realizowane w praktyce,
- angażujące, inspirujące i skuteczne,
- odnoszące się do ważnych społecznie, aktualnych zagadnień,
- rozwijające samodzielność myślenia i umiejętność wspólnego działania,
- włączające różne grupy osób.
Laureaci 2025
W poprzedniej edycji do Nagrody zgłoszono 230 inicjatyw. Laureaci to:
- Kurs dla położnych "Poradnictwo w okresie transformacji menopauzalnej" - laureat kategorii ogólnopolskiej - to odpowiedź na lukę systemową i temat, który przez lata pozostawał tabu. Twórcy programu szkoleniowego wykorzystali potencjał położnych, by wspierać kobiety w transformacji menopauzalnej: fizycznej, emocjonalnej i społecznej.
- Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie - laureat kategorii lokalnej - to miejsce tworzone dla młodzieży i wspólnie z młodzieżą. Powstało w odpowiedzi na brak bezpiecznej przestrzeni miejskiej dla młodych. Łączy sztukę, relacje i wsparcie społeczne.
Centrum Nauki Kopernik - laboratorium i hub edukacyjnych zmian
Centrum Nauki Kopernik działa na styku nauki, kultury, technologii i edukacji. Wspiera środowisko edukacyjne w Polsce i za granicą m.in. poprzez programy rozwijane we współpracy z siecią partnerów (nauczycieli, edukatorów, instytucji kultury i nauki), takie jak Kluby Młodego Odkrywcy czy Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). Kopernik nie narzuca gotowych rozwiązań - inspiruje, zaprasza do tworzenia i wzmacnia kompetencje lokalnych instytucji i wspiera edukację opartą na ciekawości, działaniu i współpracy.
Patroni medialni III edycji: Polsat News, Interia, Tygodnik Powszechny, Polskie Radio Jedynka, Polskie Radio Trójka, Strefa Edukacji, Nasze Miasto, Głos Nauczycielski.
Patronat honorowy nad III edycją Nagrody Przewroty objęła Ministra Edukacji.