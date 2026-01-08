Organizatorzy szukają inicjatyw odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, klimatyczne i technologiczne - takich, które angażują, inspirują, wzmacniają samodzielność oraz włączają różne grupy osób.

- W środowisku edukacyjnym pojawia się bardzo wiele niezwykle cennych, wartościowych i nowatorskich inicjatyw, które trochę giną niezauważone. Często rodzą się w niewielkich miasteczkach, w małych instytucjach lub w głowach pojedynczych osób, a zasługują na umieszczenie w świetle reflektorów - po to, żeby docenić te osoby i te instytucje, a także, aby pokazać je innym i ich zainspirować - mówi Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik, przewodniczący kapitule honorowej Nagrody Przewroty.

Dwie kategorie, nagroda 20 000 zł i autorska statuetka

Nagroda Przewroty 2026 zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

•lokalnej - dla inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności (np. uczniów konkretnej szkoły, mieszkańców osiedla, dzielnicy, wsi, miasta),

•ogólnopolskiej - dla inicjatyw o zasięgu ponadlokalnym.

Zwycięskie inicjatywy poznamy podczas uroczystej gali 22 maja 2026 r. Laureaci i laureatki otrzymają nagrodę pieniężną (20 000 zł) oraz statuetkę - symbol zmian, które początkowo wydają się niemożliwe, a jednak działają.

Formularz zgłoszeniowy można wypełniać na stronie kopernik.org.pl w zakładce Nagroda Przewroty.

Kto może się zgłosić?

Do Nagrody można zgłaszać inicjatywy edukacyjne, które są:

- śmiałe, nowatorskie i konsekwentnie realizowane w praktyce,

- angażujące, inspirujące i skuteczne,

- odnoszące się do ważnych społecznie, aktualnych zagadnień,

- rozwijające samodzielność myślenia i umiejętność wspólnego działania,

- włączające różne grupy osób.

Laureaci 2025

W poprzedniej edycji do Nagrody zgłoszono 230 inicjatyw. Laureaci to:

- Kurs dla położnych "Poradnictwo w okresie transformacji menopauzalnej" - laureat kategorii ogólnopolskiej - to odpowiedź na lukę systemową i temat, który przez lata pozostawał tabu. Twórcy programu szkoleniowego wykorzystali potencjał położnych, by wspierać kobiety w transformacji menopauzalnej: fizycznej, emocjonalnej i społecznej.

- Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie - laureat kategorii lokalnej - to miejsce tworzone dla młodzieży i wspólnie z młodzieżą. Powstało w odpowiedzi na brak bezpiecznej przestrzeni miejskiej dla młodych. Łączy sztukę, relacje i wsparcie społeczne.

Centrum Nauki Kopernik - laboratorium i hub edukacyjnych zmian

Centrum Nauki Kopernik działa na styku nauki, kultury, technologii i edukacji. Wspiera środowisko edukacyjne w Polsce i za granicą m.in. poprzez programy rozwijane we współpracy z siecią partnerów (nauczycieli, edukatorów, instytucji kultury i nauki), takie jak Kluby Młodego Odkrywcy czy Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). Kopernik nie narzuca gotowych rozwiązań - inspiruje, zaprasza do tworzenia i wzmacnia kompetencje lokalnych instytucji i wspiera edukację opartą na ciekawości, działaniu i współpracy.

