17 września wspominamy jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w Polsce

Klaudia Kuryśko

Klaudia Kuryśko

17 września to jedna z najtragiczniejszych kart w historii Polski. Rocznica sowieckiej napaści z 1939 roku - przypieczętowanej paktem Ribbentrop-Mołotow - to także Dzień Sybiraka. To czas, w którym oddajemy hołd setkom tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię.

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Grupa osób w mundurach i z szarfami maszeruje ze sztandarami przed pomnikiem na miejskim placu
17 września wspominamy jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski Tomasz CzachorowskiEast News

Spis treści:

  1. 17 września 1939 roku - tragiczna noc w historii Polski
  2. Zsyłki Polaków na Syberię
  3. Pamięć i obchody Dnia Sybiraka

17 września 1939 roku - tragiczna noc w historii Polski

W nocy z 16 na 17 września 1939 roku, o godz. 3, polski ambasador w Moskwie otrzymał fałszywą notę dyplomatyczną uzasadniającą wkroczenie Armii Czerwonej do Polski "ochroną" mniejszości narodowych.

W rzeczywistości agresja ZSRR była bezpośrednią konsekwencją tajnego porozumienia w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki podzieliły między siebie strefy wpływów. Najazd od wschodu przypieczętował los walczącej z Niemcami Polski i doprowadził do zajęcia ponad 190 tys. km kw polskiego terytorium zamieszkiwanego przez 13 mln obywateli.

Zsyłki Polaków na Syberię

Po zakończeniu walk tysiące Polaków i funkcjonariuszy (w tym policjantów) trafiło do sowieckiej niewoli. Decyzją Józefa Stalina i kierownictwa NKWD z 5 marca 1940 roku rozstrzelano co najmniej 21 tys. obywateli polskich - w tym ponad 3 tys. policjantów.

Kolejne 12 tys. osób wysłano do łagrów, skąd większość nigdy nie wróciła. Prawda o tej zbrodni była przez lata ukrywana.

W latach 1940-1941 władze sowieckie przeprowadziły cztery masowe wywózki ludności z okupowanych ziem wschodnich:

  • 10 lutego 1940 r.: pierwsza fala wywózek do północnej Rosji i Syberii objęła ok. 140 tys. osób.
  • 13 kwietnia 1940 r.: druga deportacja uderzyła głównie w rodziny mordowanych właśnie w Katyniu i innych więzieniach.
  • czerwiec 1940 r. oraz maj 1941 r.: kolejne dwie fale dopełniły bilansu represji.

Oficjalne dane NKWD mówią o 330-340 tys. deportowanych, natomiast Związek Sybiraków szacuje liczbę wywiezionych nawet na 1,3 mln osób.

Głównym celem deportacji była fizyczna i społeczna eksterminacja polskich elit oraz pozyskanie darmowej siły roboczej dla imperium sowieckiego. Jak wskazuje prof. Andrzej Paczkowski, represjom poddano ponad 1 mln osób (co dziesiątego mieszkańca tych ziem). Nie mniej niż 30 tys. zostało bezpośrednio rozstrzelanych, a śmiertelność wśród wywiezionych i więzionych sięgała 8-10 proc., co oznacza śmierć 90-100 tys. Polaków.

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Pamięć i obchody Dnia Sybiraka

W hołdzie ofiarom sowieckich represji, każdego roku 17 września - który w tym roku wypada w czwartek - w całej Polsce organizowane są uroczyste obchody Dnia Sybiraka. Mają one podniosły charakter i przebiegają według podobnego scenariusza w wielu miastach, gromadząc kombatantów, przedstawicieli władz, służb mundurowych oraz młodzież szkolną.

Uroczystości zazwyczaj rozpoczynają się od mszy świętych odprawianych w intencji Ojczyzny oraz zmarłych i żyjących zesłańców. Następnie uczestnicy przenoszą się pod lokalne pomniki poświęcone ofiarom. To tam odbywa się główna, oficjalna część obchodów, której stałym elementem jest odczytanie apelu oraz składanie wieńców i zapalanie zniczy.

Ważnym punktem uroczystości są wystąpienia naocznych świadków - przedstawicieli Związku Sybiraków oraz Rodzin Katyńskich - a także wręczanie odznaczeń państwowych i pamiątkowych zasłużonym członkom tych społeczności. W wielu miejscowościach organizowane są również patriotyczne marsze.

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