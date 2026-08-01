1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 Powstańcy - Armia Krajowa, harcerze, ochotnicy, stanęli do heroicznej walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Przez 63 dni stawiali opór furii, która z Berlina rozkazała zrównać stolicę Polski z ziemią.

W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego publikujemy zdjęcia pokazujące miejsca walk, które w Warszawie mijamy każdego dnia.

Powstanie Warszawskie. Rocznica w godzinę "W"

Przygotowane przez nas zdjęcia pochodzą zarówno z polskich, jak i niemieckich archiwów. Są połączone ze zdjęciami tych samych miejsc, wykonanymi na kilka dni przed tegoroczną rocznicą. Poniżej niemieccy żołnierze w trakcie Powstania przy Halach Mirowskich.

Niemieccy żołnierze przy Halach Mirowskich Deutsches Bundesarchiv / Interia domena publiczna

Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny i zdumiony świat.

Kolejna fotografia to barykada z tramwajów na ulicy Marszałkowskiej. Za nimi - na rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej znajdowała się nieistniejąca już kamienica Fruzińskiego. Po wojnie ulicę poszerzono i budynku nie odbudowano.

Tramwaje na Marszałkowskiej "Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interia materiał zewnętrzny

Poniżej widoczny obecny Plac Powstańców Warszawy i zdjęcie "Chwata", jak Powstańcy nazwali zdobyczne, niemieckie działo przeciwpancerne typu Jagdpanzer 38(t) Hetzer. Bronił barykady w rejonie placu. W tle widoczny wieżowiec Prudential. Budynek z lat 30. przetrwał wojnę.

"Chwat" na Placu Powstańców Warszawy Eugeniusz Lokajski ps. Brok / Muzeum Powstania Warszawskiego / Interia domena publiczna

Na następnej fotografii widzimy sanitariuszki ratującego rannego w Śródmieściu. To róg ulic Jasnej i Świętokrzyskiej.

Sanitariuszki w Śródmieściu "Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interia materiał zewnętrzny

I wiedz, że krokiem w nędznym bucie jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta.

Powstanie Warszawskie to historia nie tylko walki. Również miłości. I tych, którzy zdecydowali, by nie czekać z najważniejszymi decyzjami. W czasie Powstania zawierano śluby. Na zdjęciu młoda para na ulicy Wareckiej.

Młoda para na ulicy Wareckiej "Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interia materiał zewnętrzny

Rocznica Powstania. 63 dni bohaterskiej walki

Polacy nie poddawali się Niemcom przez dwa miesiące. Wróg postanowił doszczętnie zniszczyć Warszawę. Kolejna fotografia z ulicy Marszałkowskiej dobrze pokazuje skalę zniszczeń i jak miasto zmieniło się po wojnie.

Ulica Marszałkowska. W dali widoczny Plac Zbawiciela Ośrodek Karta w Warszawie / Interia materiał zewnętrzny

Poniżej na zdjęciu uwieczniony oddział powstańczy na ulicy Jasnej, w rejonie ulicy Boduena. W tle widoczny budynek sądu.

Powstańcy na Jasnej Sylwester Braun ps. Kris / Interia materiał zewnętrzny

Kolejna fotografia to ulica Kopernika i pojazd zdobyty przez Powstańców, który kieruje się w kierunki ulicy Tamka. Przed wojną na rogu ulic znajdowały się kamienice, dziś jest tam parking. Pojazd opancerzony SdKfz 251 Powstańcy zdobyli w połowie sierpnia. Nosił kilka imion, w tym "Szary Wilk".

Pojazd Powstańców na ulicy Kopernika Sylwester Braun / Muzeum Warszawy / Interia materiał zewnętrzny

Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy - stawki naszego honoru.

Następna fotografia przedstawia barykadę powstańczą przy zbiegu ulic Chmielnej, Brackiej i Szpitalnej. Zdjęcie wykonano z Chmielnej, w kierunku Placu Pięciu Rogów.

Barykada na Chmielnej Tygodnik "Stolica" nr 31, 05.08.1979 / Interia materiał zewnętrzny

Poniższe zdjęcie pokazuje żołnierzy niemieckich na ulicy Królewskiej, biegnącej wzdłuż Ogrodu Saskiego.

Żołnierze na Królewskiej Deutsches Bundesarchiv / Interia materiał zewnętrzny

Ostatnie z przygotowanych przez nas zdjęć pokazuje Powstańca na ulicy Kredytowej. To kolejna z fotografii pokazujących jak bardzo Warszawa się zmieniła.

Powstaniec na ulicy Kredytowej "Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interia materiał zewnętrzny





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