Wojna na twojej ulicy. W Warszawie miejsca walk mijasz codziennie

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

Ulica po ulicy, dom po domu. W Powstaniu Warszawskim zacięte walki toczono niemal w całym mieście. Mijamy te miejsca, często nie zdając sobie z tego sprawy. Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania publikujemy zdjęcia z 1944, połączone z aktualnymi fotografiami Warszawy.

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Grafika z połączenia zdjęcia ulicy Marszałkowskiej z Powstania Warszawskiego ze zdjęciem współczesnym
Zniszczenia na ulicy Marszałkowskiej w 1944 roku. W dali Plac ZbawicielaOśrodek Karta w Warszawie / Interiamateriał zewnętrzny

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 Powstańcy - Armia Krajowa, harcerze, ochotnicy, stanęli do heroicznej walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Przez 63 dni stawiali opór furii, która z Berlina rozkazała zrównać stolicę Polski z ziemią.

W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego publikujemy zdjęcia pokazujące miejsca walk, które w Warszawie mijamy każdego dnia.

Powstanie Warszawskie. Rocznica w godzinę "W"

Przygotowane przez nas zdjęcia pochodzą zarówno z polskich, jak i niemieckich archiwów. Są połączone ze zdjęciami tych samych miejsc, wykonanymi na kilka dni przed tegoroczną rocznicą. Poniżej niemieccy żołnierze w trakcie Powstania przy Halach Mirowskich.

Połączenie współczesnej, kolorowej ulicy z zabytkową kamienicą oraz czarno-białej sceny z czasów wojny, na której grupa żołnierzy biegnie wzdłuż barykad z kamieni.
Niemieccy żołnierze przy Halach MirowskichDeutsches Bundesarchiv / Interiadomena publiczna
Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny i zdumiony świat.
Stanisław Marczak-Oborski, fragment wiersza "Do Powstańca" z 1944 roku

Kolejna fotografia to barykada z tramwajów na ulicy Marszałkowskiej. Za nimi - na rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej znajdowała się nieistniejąca już kamienica Fruzińskiego. Po wojnie ulicę poszerzono i budynku nie odbudowano.

Zniszczony wagon tramwajowy ustawiony wzdłuż ulicy na tle wysokich, monumentalnych kamienic o żółtej fasadzie.
Tramwaje na Marszałkowskiej"Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interiamateriał zewnętrzny

Poniżej widoczny obecny Plac Powstańców Warszawy i zdjęcie "Chwata", jak Powstańcy nazwali zdobyczne, niemieckie działo przeciwpancerne typu Jagdpanzer 38(t) Hetzer. Bronił barykady w rejonie placu. W tle widoczny wieżowiec Prudential. Budynek z lat 30. przetrwał wojnę.

Zniszczony czołg na pierwszym planie, w tle nowoczesny wieżowiec z napisem „TELEWIZJA” oraz polska flaga na szczycie budynku pod zachmurzonym niebem.
"Chwat" na Placu Powstańców WarszawyEugeniusz Lokajski ps. Brok / Muzeum Powstania Warszawskiego / Interiadomena publiczna

Na następnej fotografii widzimy sanitariuszki ratującego rannego w Śródmieściu. To róg ulic Jasnej i Świętokrzyskiej.

Grupa osób niesie na noszach rannego przez przejście dla pieszych na tle współczesnego miasta, tworząc kontrast między historycznym wydarzeniem a dzisiejszą codziennością ulicy.
Sanitariuszki w Śródmieściu"Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interiamateriał zewnętrzny
I wiedz, że krokiem w nędznym bucie jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta.
Stanisław Marczak-Oborski, fragment wiersza "Do Powstańca" z 1944 roku

Powstanie Warszawskie to historia nie tylko walki. Również miłości. I tych, którzy zdecydowali, by nie czekać z najważniejszymi decyzjami. W czasie Powstania zawierano śluby. Na zdjęciu młoda para na ulicy Wareckiej.

Trójka uśmiechniętych osób idących wspólnie ulicą, pośrodku kobieta z bukietem kwiatów, po bokach dwaj mężczyźni w wojskowych beretach, na tle miejskiej zabudowy z elementami historycznej architektury i współczesnych detali.
Młoda para na ulicy Wareckiej"Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interiamateriał zewnętrzny

Rocznica Powstania. 63 dni bohaterskiej walki

Polacy nie poddawali się Niemcom przez dwa miesiące. Wróg postanowił doszczętnie zniszczyć Warszawę. Kolejna fotografia z ulicy Marszałkowskiej dobrze pokazuje skalę zniszczeń i jak miasto zmieniło się po wojnie.

Grupa ludzi przedziera się przez zrujnowane gruzowisko w centrum miasta, otoczonego częściowo nowoczesną zabudową, z widocznymi wieżami kościoła w oddali na tle nieba.
Ulica Marszałkowska. W dali widoczny Plac ZbawicielaOśrodek Karta w Warszawie / Interiamateriał zewnętrzny

Poniżej na zdjęciu uwieczniony oddział powstańczy na ulicy Jasnej, w rejonie ulicy Boduena. W tle widoczny budynek sądu.

Grupa żołnierzy idąca ulicą wśród gruzów zniszczonych budynków, kontrastująca z nowoczesną zabudową i zielonymi drzewami po drugiej stronie kadru.
Powstańcy na JasnejSylwester Braun ps. Kris / Interiamateriał zewnętrzny

Kolejna fotografia to ulica Kopernika i pojazd zdobyty przez Powstańców, który kieruje się w kierunki ulicy Tamka. Przed wojną na rogu ulic znajdowały się kamienice, dziś jest tam parking. Pojazd opancerzony SdKfz 251 Powstańcy zdobyli w połowie sierpnia. Nosił kilka imion, w tym "Szary Wilk".

Pojazd opancerzony z czasów II wojny światowej z widocznym niemieckim krzyżem na boku, prowadzony przez dwóch żołnierzy w środku miejskiej zabudowy, tło częściowo pokolorowane z nowoczesnymi budynkami i drzewami.
Pojazd Powstańców na ulicy KopernikaSylwester Braun / Muzeum Warszawy / Interiamateriał zewnętrzny
Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy - stawki naszego honoru.
Stanisław Marczak-Oborski, fragment wiersza "Do Powstańca" z 1944 roku

Następna fotografia przedstawia barykadę powstańczą przy zbiegu ulic Chmielnej, Brackiej i Szpitalnej. Zdjęcie wykonano z Chmielnej, w kierunku Placu Pięciu Rogów.

Połączenie współczesnej ulicy z wysokimi budynkami i kawiarnią z fragmentem historycznej barykady z worków oraz zniszczonych kamienic, symbolizujące kontrast między teraźniejszością a czasami wojny.
Barykada na ChmielnejTygodnik "Stolica" nr 31, 05.08.1979 / Interiamateriał zewnętrzny

Poniższe zdjęcie pokazuje żołnierzy niemieckich na ulicy Królewskiej, biegnącej wzdłuż Ogrodu Saskiego.

Połączenie dwóch epok: z jednej strony niemieccy żołnierze podczas II wojny światowej idący chodnikiem w czerni i bieli, z drugiej nowoczesna ulica z luksusowym samochodem i drzewami w kolorze, tworząc kontrast między przeszłością a teraźniejszością.
Żołnierze na KrólewskiejDeutsches Bundesarchiv / Interiamateriał zewnętrzny

Ostatnie z przygotowanych przez nas zdjęć pokazuje Powstańca na ulicy Kredytowej. To kolejna z fotografii pokazujących jak bardzo Warszawa się zmieniła.

Połączenie współczesnej ulicy z wysokim wieżowcem w tle oraz archiwalnego fragmentu z gruzami i sylwetką powstańca opierającego się o ścianę kamienicy.
Powstaniec na ulicy Kredytowej"Dni powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy". Stanisław Kopf, Jan Grużewski / Interiamateriał zewnętrzny

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