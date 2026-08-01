Wojna na twojej ulicy. W Warszawie miejsca walk mijasz codziennie
Ulica po ulicy, dom po domu. W Powstaniu Warszawskim zacięte walki toczono niemal w całym mieście. Mijamy te miejsca, często nie zdając sobie z tego sprawy. Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania publikujemy zdjęcia z 1944, połączone z aktualnymi fotografiami Warszawy.
1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 Powstańcy - Armia Krajowa, harcerze, ochotnicy, stanęli do heroicznej walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Przez 63 dni stawiali opór furii, która z Berlina rozkazała zrównać stolicę Polski z ziemią.
W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego publikujemy zdjęcia pokazujące miejsca walk, które w Warszawie mijamy każdego dnia.
Powstanie Warszawskie. Rocznica w godzinę "W"
Przygotowane przez nas zdjęcia pochodzą zarówno z polskich, jak i niemieckich archiwów. Są połączone ze zdjęciami tych samych miejsc, wykonanymi na kilka dni przed tegoroczną rocznicą. Poniżej niemieccy żołnierze w trakcie Powstania przy Halach Mirowskich.
Pamiętaj: nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny i zdumiony świat.
Kolejna fotografia to barykada z tramwajów na ulicy Marszałkowskiej. Za nimi - na rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej znajdowała się nieistniejąca już kamienica Fruzińskiego. Po wojnie ulicę poszerzono i budynku nie odbudowano.
Poniżej widoczny obecny Plac Powstańców Warszawy i zdjęcie "Chwata", jak Powstańcy nazwali zdobyczne, niemieckie działo przeciwpancerne typu Jagdpanzer 38(t) Hetzer. Bronił barykady w rejonie placu. W tle widoczny wieżowiec Prudential. Budynek z lat 30. przetrwał wojnę.
Na następnej fotografii widzimy sanitariuszki ratującego rannego w Śródmieściu. To róg ulic Jasnej i Świętokrzyskiej.
I wiedz, że krokiem w nędznym bucie jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta.
Powstanie Warszawskie to historia nie tylko walki. Również miłości. I tych, którzy zdecydowali, by nie czekać z najważniejszymi decyzjami. W czasie Powstania zawierano śluby. Na zdjęciu młoda para na ulicy Wareckiej.
Rocznica Powstania. 63 dni bohaterskiej walki
Polacy nie poddawali się Niemcom przez dwa miesiące. Wróg postanowił doszczętnie zniszczyć Warszawę. Kolejna fotografia z ulicy Marszałkowskiej dobrze pokazuje skalę zniszczeń i jak miasto zmieniło się po wojnie.
Poniżej na zdjęciu uwieczniony oddział powstańczy na ulicy Jasnej, w rejonie ulicy Boduena. W tle widoczny budynek sądu.
Kolejna fotografia to ulica Kopernika i pojazd zdobyty przez Powstańców, który kieruje się w kierunki ulicy Tamka. Przed wojną na rogu ulic znajdowały się kamienice, dziś jest tam parking. Pojazd opancerzony SdKfz 251 Powstańcy zdobyli w połowie sierpnia. Nosił kilka imion, w tym "Szary Wilk".
Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy - stawki naszego honoru.
Następna fotografia przedstawia barykadę powstańczą przy zbiegu ulic Chmielnej, Brackiej i Szpitalnej. Zdjęcie wykonano z Chmielnej, w kierunku Placu Pięciu Rogów.
Poniższe zdjęcie pokazuje żołnierzy niemieckich na ulicy Królewskiej, biegnącej wzdłuż Ogrodu Saskiego.
Ostatnie z przygotowanych przez nas zdjęć pokazuje Powstańca na ulicy Kredytowej. To kolejna z fotografii pokazujących jak bardzo Warszawa się zmieniła.