Jest koniec 1942 roku. Losy II wojny światowej wkrótce się odwrócą, ale na razie Niemcy panują nad niemal całą Europą. Zaciekle bronią się w Afryce Północnej, na wschodzie wciąż walczą o Stalingrad. Na Starym Kontynencie opór stawia Wielka Brytania, która trwa dzięki konwojom atlantyckim.

Załogi transportowców z Ameryki zmagają się nie tylko z pogodą i falami. Największe zagrożenie stanowią "wilcze stada", czyli grupy U-Bootów - okrętów podwodnych Kriegsmarine, czyhających na alianckie dostawy zapasów. By chronić konwoje, sojusznicy wysyłają okręty eskorty. Jednym z nich jest polski ORP Burza.

ORP Burza. W drodze na Atlantyk

Bohater tej opowieści wszedł do służby w Polskiej Marynarce Wojennej na początku lat 30. Gdy wybuchła wojna, wspólnie z innymi jednostkami przedostał się do Anglii. Nasz niszczyciel patrolował brytyjskie wybrzeże, Morze Północne, brał udział w kampanii norweskiej Aliantów i walkach na Kanale La Manche.

Później "Burza" przeszła remont, otrzymała nowe uzbrojenie, dodano miotacze bomb głębinowych oraz azdyk. Dwie, kluczowe wówczas bronie stosowane przeciwko U-Bootom. Pierwsza pozwalała na szybkie wrzucenie do morza ładunku wybuchowego, który pod powierzchnią wody powoli opadał i wybuchał dzięki zapalnikom, reagującym najczęściej na zmieniające się ciśnienie wody. Nazwa drugiego urządzenia pochodzi od angielskiego skrótowca ASDIC. Azdyk służył do wykrywania celów pod wodą i działał na zasadzie podobnej do sonaru.

Tak wyposażona, "Burza" ruszyła na nową misję. Od sierpnia 1940 roku rozpoczęła patrole na Atlantyku. Szybko jednak wróciła do służby wokół wysp brytyjskich. Okręt nie radził sobie najlepiej na otwartym oceanie. W drugiej połowie 1942 roku zakończył się kolejny remont polska jednostka ponownie dostała służby na oceanie. Tym razem w roli eskortowca.

Ochrona atlantyckich konwojów

Pierwszą eskortę w nowej roli "Burza" zaliczyła w listopadzie 1942. W tym samym miesiącu U-booty zatopiły 142 alianckie statki. Wilcze stada zbierały największe żniwo wojny na morzu. Łącznie przez ich działania w tym jednym tylko roku zatonęło ponad 1300 statków.

Nasi marynarze przeżyli Wigilię 1942 roku podczas jednej z atlantyckich misji. By zrozumieć, z czym dokładnie musieli się zmierzyć, przyjrzymy się najpierw eskorcie z początku grudnia - osłonie konwoju HX-217.

Dokładną relację przytoczył Jerzy Pertek w "Wielkich dniach małej floty". Konwój z USA do Wielkiej Brytanii składał się z 33 statków i przez całą drogę ofiarą U-Bootów padły zaledwie dwie jednostki. Mimo to, konwój ten zyskał miano jedno z największych starć w bitwie o Atlantyk.

Jeden z dowódców ORP Burza - Franciszek Pitułko domena publiczna

Choć konwój wyruszył z Nowego Jorku pod koniec listopada, "Burza" spotkała się z nim 4 grudnia. Od lipca na Atlantyku funkcjonowała tzw. Chopline - od angielskiego Change of Operational Control. Była to linia pośrodku oceanu, dzieląca trasę konwojów na strefy odpowiedzialności, w których statki transportowe znajdowały się pod ochroną angielską lub amerykańską.

Z całej, trwającej 10 dni trasy we wschodniej strefie spokojne było jedynie ostatnie 36 godzin. U-Booty rozpoczynały atak praktycznie każdej nocy, wymuszając na załogach eskortowców maksymalną czujność. Alianci pilnowali konwoju nieprzerwanie od zmroku do świtu, wypatrując peryskopów, kiosków okrętów podwodnych lub śladów torped na wodzie. Byli atakowani przez 22 okręty podwodne wroga.

Jednak tym razem straty Niemców były większe niż Aliantów. Załogi samolotów ochraniających konwój zniszczyły dwa okręty podwodne, a kolejne jednostki doznały poważnych uszkodzeń, w tym zadanych przez "Burzę".

Święta na środku oceanu

O skutecznie ochranianym konwoju HX-217 opinia publiczna dowiedziała się dopiero 10 stycznia, kiedy brytyjska admiralicja wydała komunikat w tej sprawie. Kiedy dokument powstawał, "Burza" ponownie była na Atlantyku, chroniąc kolejny transport płynący tym razem do USA.

Potrzebujące ochrony statki nasz okręt spotkał 22 grudnia. Dwa dni później polska jednostka zmagała się z żywiołem oceanu. Świąteczną relację znamy dzięki relacjom jednego z oficerów - Mieczysława Wasilewskiego, który cytuje w swojej książce Pertek.

Wigilia Bożego Narodzenia zastała 'Burzę' na środku Atlantyku i na swoim tradycyjnym, lewym skrzydle konwoju

ORP Burza podczas konwojów przez Atlantyk często zajmował pozycję z lewej strony transportów, przez zyskała miano "lewoskrzydłowego".

(…) Rozhulana śnieżyca, rozpoczęta tuż przed zmrokiem, ustroiła ocean białymi pasmami włosów anielskich z 'choinkami' seledynowych grzbietów fal i wygrywała kolędy na wantach i relingach. Dowódca nie zmrużył oka aż do późnej nocy, trzymając razem z nami wachtę i czuwając nad losem okrętu, wydanego na nierówną walkę z żywiołami. Nie zapomniał on jednak o opłatku i dzielił się nim z całą obsadą pomostu, choć życzenia były ponad możliwości ludzkich 'transmisji wokalnych', gdyż niełatwo jest przekrzyczeć sztorm grudniowy. Opłatek zwilżony bryzgami docierających sporadycznie na pomost grzywaczy miał posmak słonej wody, ale ten gest ujął wszystkich za serce

Dowódcą okrętu był wówczas kapitan Franciszek Pitułko. Podczas tamtego patrolu "Burza" i konwój bezpiecznie dotarły w okolice Nowej Fundlandii, gdzie statki przejęła eskorta amerykańska.

ORP Burza w trakcie wojny eksportował 19 oceanicznych i 25 przybrzeżnych transportów. Atakował U-Booty 17 razy, z czego jeden zatopił na pewno, dwa uszkodził i kolejny zatopił prawdopodobnie.

Okręt po wojnie służył jako jednostka przeciwlotnicza do 1959 roku, później - do 1975 funkcjonował jako muzeum w Gdyni. Następnie rolę okrętu-muzeum Marynarki Wojennej przejęła pełniąca tę funkcję do dziś "Błyskawica", a "Burzę" zezłomowano w Świnoujściu.

