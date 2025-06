"Sokół" zakończył służbę w 2018 roku , w 2019 rozpoczęła się procedura przekazania go Muzeum Marynarki Wojennej. PGZ Stocznia Wojenna zajęła się oczyszczeniem i zakonserwowaniem kadłuba. W 2023 roku dzięki specjalnym wózkom, 400-tonowy "Sokół" został przewieziony ulicami Gdyni do muzeum.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zdecydowanie mniej miejsc do spania, niż liczba członków załogi. Marynarze musieli wymieniać się miejscami do spania. Koje znajdują się w części dziobowej i mesie, która na okrętach pełni rolę czegoś w rodzaju salonu. Służy zarówno do spania, jak i wypoczynku. W przypadku ciasnego wnętrza okrętu podwodnego, gdzie konieczne jest zagospodarowanie każdej wolnej przestrzeni, w mesie znalazło się miejsce dla rozkładanych łóżek.