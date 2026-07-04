W 2016 roku zakończyła się ostatnia, gruntowna renowacja sarkofagów Jagiellonów. Ciało Zygmunta Augusta spoczywa w miedzianej trumnie, którą złożono w bogato zdobionym, cynowym sarkofagu. Znajduje się na nim herb, równie bogaty w historyczne elementy.

To symbole Polski i Litwy - Orzeł i Pogoń. Poniżej znajdują się herby ziem, kijowskiej - anioł, wołyńskiej - krzyż oraz smoleńskiej - niedźwiedź. Natomiast w centralnej części umieszczono wizerunek wijącego się węża w koronie, pożerającego człowieka.

Wąż na sarkofagu Zygmunta Augusta Adam Wojnar/Polska Press East News

Wąż ten długo nie był tradycyjnym symbolem w herbach nad Wisłą. Przywędrował do nas na początku XVI wieku z Włoch, razem z matką Zygmunta Augusta, królową Boną.

Wężowy herb i polska królowa

Bona - żona Zygmunta Starego, pochodziła ze słynnego włoskiego rodu Sforza. Rodzina w herbie miała węża, choć symbol zapożyczyli od innego włoskiego rodu - rodziny Visconti.

Ród ten przez prawie 400 lat był związany z Mediolanem. Ich historia zaczyna się od Ottona, zasłużonego rycerza, uczestnika I wyprawy krzyżowej. Istnieją dwie główne legendy, które tłumaczą, dlaczego wąż znalazł się w herbie rodziny. Pierwsza głosi, że założyciel rodu uratował swojego syna przed pożarciem przez gada.

Zamek Sforzów w Mediolanie Jakub Krzywiecki INTERIA.PL

Według drugiej, wąż pożera muzułmańskiego Saracena, jako pamiątka po walce Ottona z saraceńskim wojownikiem. W tym przypadku istnieje też wariant opowieści, który zakłada, że wąż, pożerający syna rycerza, był symbolem ów saraceńskiego wojownika i Otton przejął ten znak.

Historia rodu kończy się w połowie XV wieku. Wtedy zmarł Filippo Maria Visconti, ostatni książę Mediolanu z rodziny Viscontich. Filippo doczekał się jedynie nieślubnego dziecka - córki. W Mediolanie zapanował chaos i niepewność o losy miasta. Nieślubna córka Bianka Maria miała już męża, ale daleko było mu do statusu księcia.

Był nim Francesco Sforza, włoski kondotier, czyli dowódca wojsk najemnych. Objęcie władzy po śmierci Filippa zajęło mu trzy lata. W tym czasie w Mediolanie podjęto nieudolną próbę stworzenia republiki, która zmagała się jednak z korupcją i ciągłymi zamieszkami. W 1450 roku mieszkańcy oddali władzę w ręce nowego pana, a ten, by podkreślić ciągłość władzy i związki żony z rodziną Viscontich, przyjął do swojego herbu węża.

Bona to prawnuczka Francesca Sforzy.

Kaplica Zygmuntowska i włoskie samochody

Ślub Zygmunta i Bony był wielkim wydarzeniem nie tylko w Polsce. Interesował się nim zarówno cesarz, jak i papież. Sforzowie w czasach Bony byli poważnym i liczącym się rodem, który bezsprzecznie władał Mediolanem. Dlatego nasz król, by podkreślić koneksje i znaczenie jagiellońskiej dynastii, dołączył do swojego herbu węża Sforzów.

Z symbolu korzystał też jego następca i syn - Zygmunt August. Dzisiaj węże zdobią herby po dwóch stronach posągu króla w Kaplicy Zygmuntowskiej.

Wąż w naszej historii nie przetrwał dłużej, bo Zygmunt August, podobnie jak Filippo Visconti, nie miał męskiego potomka, który przedłużyłby dynastię. Po śmierci króla w Polsce doszło do pierwszej wolnej elekcji, w wyniku której władcą został Henryk Walezy.

Pomnik Zygmunta Augusta w Kaplicy Zygmuntowskiej. Na herbach po obu stronach sarkofagu widoczne są symbole węży MICHAL GACIARZ / POLSKA PRESS East News

Wijącego się węża wciąż jednak można spotkać stosunkowo często, również na polskich ulicach. Jest symbolem marki Alfa Romeo. Firma powstała w Mediolanie w 1910 roku. Pierwszym głównym inżynierem był Giuseppe Merosi. Przyjaźnił się z ilustratorem Romano Cattaneo, który zaprojektował logo marki.

Zainspirował się wieżą Zamku Sforzów w Mediolanie, którą zdobią rodowe węże. Gada połączył jeszcze z herbem miasta - czerwonym krzyżem na białym tle i tak powstał funkcjonujący do dziś znak włoskich samochodów.

Potężny ród Sforzów

Historia polskich związków z rodem Sforzów ma jeszcze jeden niezwykły zbieg okoliczności. Choć ojciec Bony miał prawo władać Mediolanem, został odsunięty od władzy przez swojego wuja Ludovico. Bona, wraz z matką wyjechały do Bari, które było wtedy stolicą samodzielnego księstwa, również we władaniu Sforzów.

Odsunięte przez wuja kobiety dążyły do odzyskania znaczenia, dlatego szukały dla dwudziestoparoletniej Bony jak najlepszej partii. Tym bardziej, że w Mediolanie nie było bezpiecznie. Ludovico toczył wojnę z królem Francji. Tak młoda kobieta trafiła do Polski i została żoną owdowiałego, starszego o 27 lat Zygmunta.

"Dama z gronostajem" w Muzeum Czartoryskich Jakub Krzywiecki INTERIA.PL

Zanim jednak do tego doszło, Ludovico sprawił, że dwór Sforzów był jednym z najświetniejszych w Europie. W Mediolanie pracowali dla niego najwybitniejsi artyści, w tym Leonardo da Vinci. Malarz i wynalazca sportretował kochankę Ludovica - Cecylię Gallerani. Obraz ten jest uważany za jeden z ważniejszych portretów wybitnego artysty i przetrwał do naszych czasów. To słynna "Dama z gronostajem".

Do XVIII wieku obraz pozostawał w Mediolanie i należał do kolekcji markizów Bonasana. Później nabył go polski książę Adam Jerzy Czartoryski. W drugiej połowie XIX wieku Czartoryscy założyli w Krakowie muzeum, gdzie trafił portret Leonarda. W 2016 roku obraz oraz kolekcję rodziny odkupił Skarb Państwa.





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