Polski książę na krucjacie. Wrócił z 15-letnią żoną

Krucjata, walka z muzułmanami w Ziemi Świętej i tajemnicza żona - to wszystko elementy biografii Kazimierza I opolskiego, piastowskiego księcia, który prawdopodobnie ruszył z królem Węgier na wyprawę krzyżową. W "Historii w Interii" opowiadamy też o jego młodej żonie Violi. Nie jest do końca jasne skąd pochodziła. Wiadomo za to, że była babką polskiego króla.